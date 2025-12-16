Vladislav Blănuță (23 de ani), atacantul lui Dinamo Kiev, a intrat în vizorul lui Dinamo București, însă situația sa este una complicată, deoarece a jucat deja pentru două echipe în sezonul competițional 2025-2026.

Atacantul vrea lămuriri din partea FRF pentru a afla dacă meciul disputat pentru FCU Craiova în Liga 3, înainte ca echipa să fie exclusă din competiții, a fost sau nu anulat și din fișa lui personală.

Vladislav Blănuță a devenit o țintă pentru Dinamo București, după ce atacantul de 23 de ani nu s-a acomodat la Dinamo Kiev.

Vladislav Blănuță apelează la FRF pentru a afla dacă mai poate juca pentru altă echipă în acest sezon

Situația fostului internațional de tineret este însă extrem de complicată, deoarece el apare că a evoluat deja pentru două cluburi în acest sezon, FCU Craiova și Dinamo Kiev.

Potrivit regulamentelor FIFA și UEFA, un jucător se poate transfera la trei cluburi într-un sezon competițional, dar nu poate evolua în meciuri oficiale pentru mai mult de două echipe.

Regulamentul FRF a anulat meciul în care a jucat Blănuță pentru FCU Craiova în Liga 3

Șansa lui Vladislav Blănuță ar putea fi excluderea FCU Craiova din toate competițiile FRF, survenită după doar două etape din Liga 3, decizie care a dus la anularea rezultatelor echipei patronate de Adrian Mititelu.

Conform Regulamentului de Organizare a Activității Fotbalistice (ROAF), în situația în care o echipă este exclusă din competiție înainte de finalul turului sau al sezonului regular, rezultatele meciurilor disputate se anulează și nu mai apar în clasament.

Blănuță speră ca această prevedere să fie aplicată și în cazul său, astfel încât meciul jucat pentru FCU Craiova în Liga 3, înainte de excluderea clubului, să nu mai fie luat în calcul din punct de vedere competițional.

O astfel de interpretare i-ar putea permite să fie legitimat și să obțină drept de joc la un alt club în acest sezon, însă situația urmează să fie clarificată oficial de FRF.

Surse FRF: „Nu se șterge meciul jucat de Blănuță la FCU Craiova. Poate obține o derogare de la FIFA”

Potrivit surselor GOLAZO.ro, fotbalistul urmează să facă în zilele următoare o adresă oficială către Federația Română de Fotbal, prin care va solicita un punct de vedere referitor la dreptul său de a putea juca la o altă echipă în acest sezon competițional.

Principalul punct de discuție este meciul jucat de Vladislav Blănuță în prima etapă a Ligii 3, contra celor de la Balș.

Sursele federale au explicat pentru GOLAZO.ro situația în care se află Vladislav Blănuță: „Meciul jucat de Blănuță la FCU Craiova la începutul sezonului actual în Liga 3 nu se șterge. În schimb, jucătorul se poate legitima la un al treilea club în acest sezon.

Dreptul de joc este discutabil. Blănuță poate obține o derogare de la FIFA, dar este complicat și depinde exclusiv de decizia FIFA”.

Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova îl vor pe Blănuță împrumut, gratuit

Pe bancă de 5 partide la Dinamo Kiev, Blănuță a intrat acum în vizorul „câinilor” antrenați de Zeljko Kopic.

„Da, Dinamo București îl vrea. Doar că acest lucru este, pe moment, greu de realizat. Dinamo Kiev dorește ca Vlad să continue la Kiev și în returul campionatului.

Un eventual transfer i-ar interesa dacă ar veni o ofertă de aproximativ două milioane de euro”, a spus Arcadie Zaporojanu, impresarul lui Blănuță, potrivit gsp.ro.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, de Blănuță s-au mai interesat și Rapid și Universitatea Craiova, însă toate cluburile românești ar vrea un împrumut gratuit, ceea ce Dinamo Kiev nu este dispusă să accepte.

