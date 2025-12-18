Raport înfricoșător Cifra accidentărilor e incredibilă în fotbal. Suma care a costat cluburile, șocantă!

O companie de asigurări britanică a calculat câte accidentări s-au înregistrat în ultimii cinci ani și cât au plătit cluburile pentru jucătorii aflați în recuperare în această perioadă.

Ce a însemnat Mondialul Cluburilor pentru fotbaliști și echipele lor.

Procentul cu care a crescut numărul leziunilor între 1 iunie și 31 octombrie 2025 față de același interval al anului trecut.

FIFA și UEFA continuă să creeze alte competiții și să le extindă pe cele actuale.

Odată cu creșterea numărului de meciuri sunt tot mai multe accidentări. La un moment dat pe durata sezonului, jucătorii cedează, suferind leziuni musculare sau, și mai grav, la articulații, mai ales la genunchi.

22.596 de accidentări și peste 3 miliarde de euro plătiți în Top 5 Europa!

Raportul realizat de compania de asigurări britanică Howden dezvăluie cifre înspăimântătoare.

Hakimi (PSG) este și acum accidentat la gleznă Foto: Imago

În ultimii cinci ani, s-au înregistrat 22.596 de accidentări în Top 5 Europa, cele mai importante campionate continentale.

3,4 miliarde de euro este suma plătită de cluburi jucătorilor accidentați sub formă de salariu în această perioadă

Numai grupările din Premier League au achitat împreună 1,2 miliarde pentru fotbaliștii care nu au putut evolua între 2020 și 2025, a observat The Guardian. Cel mai mult, Manchester United, 176 de milioane.

Ce s-a întâmplat după Mondialul Cluburilor. Cum a crescut numărul leziunilor

Mondialul Cluburilor a înrăutățit situația. În intervalul 1 iunie - 31 octombrie 2025, Chelsea, câștigătoarea noului turneu global FIFA, a avut o creștere de 44% a accidentărilor față de vară-toamnă 2024.

23 a fost numărul accidentărilor lui Chelsea în iunie-octombrie 2025

Chelsea a acoperit aceste absențe cu 20 de milioane de euro. Adică 22% din premiul de 90 de milioane primit la Club World Cup. Și 40% din pierderile de 50 de milioane înregistrate stagiunea precedentă.

Rodri a revenit la Mondialul Cluburilor după o ruptură de ligamente încrucișate, dar în acest sezon a jucat doar 8 meciuri la City Foto: Imago

Dintre participantele la Mondialul Cluburilor, Manchester City a fost a doua la accidentări (22), iar PSG a treia (19).

Raportul Howden arată impactul suprasolicitării jucătorilor. Accidentările vor fi efectul permament dacă nu li se acordă pauze suficiente pentru odihnă și recuperare. Fotbaliștii sunt expuși unui program extrem de intens de la o vârstă tot mai mică. Actualul calendar nu are sens Maheta Molango, membru al conducerii FIFPro

