Raport înfricoșător Cifra accidentărilor e incredibilă în fotbal. Suma care a costat cluburile, șocantă!
Cole Palmer, cel mai talentat jucător al lui Chelsea, victima pubalgiei tot mai des în ultimul timp Foto: Imago
Campionate

Raport înfricoșător Cifra accidentărilor e incredibilă în fotbal. Suma care a costat cluburile, șocantă!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 18.12.2025, ora 09:59
alt-text Actualizat: 18.12.2025, ora 09:59
  • O companie de asigurări britanică a calculat câte accidentări s-au înregistrat în ultimii cinci ani și cât au plătit cluburile pentru jucătorii aflați în recuperare în această perioadă. 
  • Ce a însemnat Mondialul Cluburilor pentru fotbaliști și echipele lor. 
  • Procentul cu care a crescut numărul leziunilor între 1 iunie și 31 octombrie 2025 față de același interval al anului trecut. 

FIFA și UEFA continuă să creeze alte competiții și să le extindă pe cele actuale.

Veste rea pentru Blănuță Ce s-a întâmplat astăzi la Dinamo Kiev înrăutățește și mai mult situația românului
Citește și
Veste rea pentru Blănuță Ce s-a întâmplat astăzi la Dinamo Kiev înrăutățește și mai mult situația românului
Citește mai mult
Veste rea pentru Blănuță Ce s-a întâmplat astăzi la Dinamo Kiev înrăutățește și mai mult situația românului

Odată cu creșterea numărului de meciuri sunt tot mai multe accidentări. La un moment dat pe durata sezonului, jucătorii cedează, suferind leziuni musculare sau, și mai grav, la articulații, mai ales la genunchi.

22.596 de accidentări și peste 3 miliarde de euro plătiți în Top 5 Europa!

Raportul realizat de compania de asigurări britanică Howden dezvăluie cifre înspăimântătoare.

Hakimi (PSG) este și acum accidentat la gleznă Foto: Imago Hakimi (PSG) este și acum accidentat la gleznă Foto: Imago
Hakimi (PSG) este și acum accidentat la gleznă Foto: Imago

În ultimii cinci ani, s-au înregistrat 22.596 de accidentări în Top 5 Europa, cele mai importante campionate continentale.

3,4 miliarde de euro
este suma plătită de cluburi jucătorilor accidentați sub formă de salariu în această perioadă

Numai grupările din Premier League au achitat împreună 1,2 miliarde pentru fotbaliștii care nu au putut evolua între 2020 și 2025, a observat The Guardian. Cel mai mult, Manchester United, 176 de milioane.

Ce s-a întâmplat după Mondialul Cluburilor. Cum a crescut numărul leziunilor

Mondialul Cluburilor a înrăutățit situația. În intervalul 1 iunie - 31 octombrie 2025, Chelsea, câștigătoarea noului turneu global FIFA, a avut o creștere de 44% a accidentărilor față de vară-toamnă 2024.

23 a fost numărul
accidentărilor lui Chelsea în iunie-octombrie 2025

Chelsea a acoperit aceste absențe cu 20 de milioane de euro. Adică 22% din premiul de 90 de milioane primit la Club World Cup. Și 40% din pierderile de 50 de milioane înregistrate stagiunea precedentă.

Rodri a revenit la Mondialul Cluburilor după o ruptură de ligamente încrucișate, dar în acest sezon a jucat doar 8 meciuri la City Foto: Imago Rodri a revenit la Mondialul Cluburilor după o ruptură de ligamente încrucișate, dar în acest sezon a jucat doar 8 meciuri la City Foto: Imago
Rodri a revenit la Mondialul Cluburilor după o ruptură de ligamente încrucișate, dar în acest sezon a jucat doar 8 meciuri la City Foto: Imago

Dintre participantele la Mondialul Cluburilor, Manchester City a fost a doua la accidentări (22), iar PSG a treia (19).

Raportul Howden arată impactul suprasolicitării jucătorilor. Accidentările vor fi efectul permament dacă nu li se acordă pauze suficiente pentru odihnă și recuperare. Fotbaliștii sunt expuși unui program extrem de intens de la o vârstă tot mai mică. Actualul calendar nu are sens Maheta Molango, membru al conducerii FIFPro

Citește și

Exclude FIFA o echipă de la CM? O națională riscă să rateze Mondialul din cauza constituției propriei țări!
Campionatul Mondial
12:53
Exclude FIFA o echipă de la CM? O națională riscă să rateze Mondialul din cauza constituției propriei țări!
Citește mai mult
Exclude FIFA o echipă de la CM? O națională riscă să rateze Mondialul din cauza constituției propriei țări!
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul
Diverse
11:36
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul
Citește mai mult
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

După o noapte de discuții, liderii UE au renunțat la varianta activelor rusești și vor ajuta altfel Ucraina / Moscova a reacționat imediat: „O mare lovitură pentru eșuata Ursula”
După o noapte de discuții, liderii UE au renunțat la varianta activelor rusești și vor ajuta altfel Ucraina / Moscova a reacționat imediat: „O mare lovitură pentru eșuata Ursula”
După o noapte de discuții, liderii UE au renunțat la varianta activelor rusești și vor ajuta altfel Ucraina / Moscova a reacționat imediat: „O mare lovitură pentru eșuata Ursula”
Manchester City PSG fotbal chelsea raport mondialul cluburilor accidentari Howden
Știrile zilei din sport
„Un Rolex cadou pentru Lipă” Ca să fie siguri că iau prime, oameni din Federația de Canotaj au strâns bani pentru a lua cadouri de lux șefilor
Special
09:29
„Un Rolex cadou pentru Lipă” Ca să fie siguri că iau prime, oameni din Federația de Canotaj au strâns bani pentru a lua cadouri de lux șefilor
Citește mai mult
„Un Rolex cadou pentru Lipă” Ca să fie siguri că iau prime, oameni din Federația de Canotaj au strâns bani pentru a lua cadouri de lux șefilor
FCSB și Rapid nu vor Liga 1 cu 12 echipe Becali și Angelescu atacă planul lui Gino Iorgulescu: „De ce vorbește degeaba?!”
Superliga
13:22
FCSB și Rapid nu vor Liga 1 cu 12 echipe Becali și Angelescu atacă planul lui Gino Iorgulescu: „De ce vorbește degeaba?!”
Citește mai mult
FCSB și Rapid nu vor Liga 1 cu 12 echipe Becali și Angelescu atacă planul lui Gino Iorgulescu: „De ce vorbește degeaba?!”
Toți turcii îl vor pe Akdag Alt club mare din Super Lig e gata să-l transfere în ianuarie pe stoperul dorit la naționala României
Stranieri
13:15
Toți turcii îl vor pe Akdag Alt club mare din Super Lig e gata să-l transfere în ianuarie pe stoperul dorit la naționala României
Citește mai mult
Toți turcii îl vor pe Akdag Alt club mare din Super Lig e gata să-l transfere în ianuarie pe stoperul dorit la naționala României
Prima lui Marin a crescut într-o clipă! FOTO. Ce a făcut patronul lui AEK Atena în vestiar după victoria în fața Craiovei
Conference League
11:55
Prima lui Marin a crescut într-o clipă! FOTO. Ce a făcut patronul lui AEK Atena în vestiar după victoria în fața Craiovei
Citește mai mult
Prima lui Marin a crescut într-o clipă! FOTO. Ce a făcut patronul lui AEK Atena în vestiar după victoria în fața Craiovei
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:55
„Mai bine mă abțin” Motivul pentru care MM Stoica a refuzat să comenteze premiul primit de Steaua la gala CSA: „Aș avea multe de spus”
„Mai bine mă abțin” Motivul pentru care MM Stoica a refuzat să comenteze premiul primit de Steaua la gala CSA: „Aș avea multe de spus”
19:19
„Baronul Deltei”, lângă Hagi! FOTO. Fanii Farului au luat foc și au boicotat ultima acțiune » Ce personaj controversat din politică a fost prezent
„Baronul Deltei”, lângă Hagi! FOTO. Fanii Farului au luat foc și au boicotat ultima acțiune » Ce personaj controversat din politică a fost prezent
17:54
Pas uriaș pentru noul stadion Dinamo FOTO. CNI a aprobat planul de cofinanțare a arenei » Când ar putea începe lucrările
Pas uriaș pentru noul stadion Dinamo FOTO. CNI a aprobat planul de cofinanțare a arenei » Când ar putea începe lucrările
20:02
LIVE FC Botoșani - CFR Cluj, în etapa #21 din Liga 1 » Deschidere rapidă de scor
LIVE FC Botoșani - CFR Cluj , în etapa #21 din Liga 1 » Deschidere rapidă de scor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
Top stiri din sport
„Vreau să fac o plângere la UEFA!” Emil Grădinescu, furios după AEK - U Craiova: „Nu e în regulă!” » Ce l-a nemulțumit pe comentatorul TV
Conference League
13:18
„Vreau să fac o plângere la UEFA!” Emil Grădinescu, furios după AEK - U Craiova: „Nu e în regulă!” » Ce l-a nemulțumit pe comentatorul TV
Citește mai mult
„Vreau să fac o plângere la UEFA!” Emil Grădinescu, furios după AEK - U Craiova: „Nu e în regulă!” » Ce l-a nemulțumit pe comentatorul TV
Blestemul „2-0” Eliminarea șocantă a Craiovei din Conference intră pe lista marilor coșmaruri europene ale echipelor românești
Conference League
09:52
Blestemul „2-0” Eliminarea șocantă a Craiovei din Conference intră pe lista marilor coșmaruri europene ale echipelor românești
Citește mai mult
Blestemul „2-0” Eliminarea șocantă a Craiovei din Conference intră pe lista marilor coșmaruri europene ale echipelor românești
Hațegan, la un pas de CM 2026 Arbitrul român a fost inclus de FIFA pe o listă importantă » Pe ea apare și o arbitră din România
Campionatul Mondial
11:42
Hațegan, la un pas de CM 2026 Arbitrul român a fost inclus de FIFA pe o listă importantă » Pe ea apare și o arbitră din România
Citește mai mult
Hațegan, la un pas de CM 2026 Arbitrul român a fost inclus de FIFA pe o listă importantă » Pe ea apare și o arbitră din România
CFR Cluj, probleme cu licența Iuliu Mureșan: „Există pericolul insolvenței! De-asta am fost chemat la echipă” » Cum ar putea ajuta Louis Munteanu
Superliga
11:00
CFR Cluj, probleme cu licența Iuliu Mureșan: „Există pericolul insolvenței! De-asta am fost chemat la echipă” » Cum ar putea ajuta Louis Munteanu
Citește mai mult
CFR Cluj, probleme cu licența Iuliu Mureșan: „Există pericolul insolvenței! De-asta am fost chemat la echipă” » Cum ar putea ajuta Louis Munteanu

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 24 rapid 25 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
19.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share