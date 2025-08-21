Play-off Liga Campionilor Bodo/Glimt nu a avut milă de Sturm Graz + surpriză mare la Glasgow! » Toate rezultatele

Miercuri au avut loc ultimele patru meciuri din manșa tur a play-off-ului din Liga Campionilor.

Bodo/Glimt (Norvegia) a realizat scorul serii și este la un pas de faza principală, după ce a surclasat pe Sturm Graz (Austria) cu 5-0.

Bodo/Glimt a demonstrat încă o dată că accederea în semifinalele Europa League de sezonul trecut nu a fost un accident.

Bodo/Glimt nu a avut milă de Sturm Graz

Norvegienii s-au impus categoric, scor 5-0, în prima manșă a „dublei” din play-off-ul Ligii Campionilor cu Sturm Graz.

Marcatori: Kasper Hogh, Odin Luras Bjortuft, Ulrik Saltnes, Hakon Evjen și de William Boving (autogol).

Surpriză la Glasgow și egal fără goluri la Istanbul

Victimă sigură înainte de duelul cu Celtic, kazahii de la Kairat Almaty au reușit un egal surprinzător, 0-0, pe terenul campioanei Scoției.

Egal fără goluri a fost și la Istanbul, în cea mai așteptată partidă a serii de miercuri, Fenerbahce – Benfica, iar calificarea se va decide la returul de la Lisabona.

Într-o altă partidă, FC Basel și FC Copenhaga au terminat la egalitate, scor 1-1.

Rezultate înregistrate miercuri, în prima manşă a play-off-ului Ligii Campionilor:

Bodo/Glimt (Norvegia) – Sturm Graz (Austria) 5-0

Celtic Glasgow (Scoția)– Kairat Almaty (Kazahstan) 0-0

FC Basel (Elveția) – FC Copenhaga (Danemarca) 1-1

Fenerbahce – Benfica 0-0

S-au disputat marți în play-off

Ferencvaros Budapesta (Ungaria) – Qarabag FK (Azerbaidjan) 1-3

Steaua Roșie Belgrad (Serbia) – FC Pafos (Cipru) 1-2

Glasgow Rangers (Scoția) – FC Bruges (Belgia) 1-3

Meciurile retur vor avea loc pe 26 și 27 august.

