FC Voluntari - CFR Cluj 0-0. Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul ardelenilor, a explicat ce l-a convins să rămână pe banca echipei din Gruia.

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După victoria din etapa precedentă, 3-2 cu Oțelul, Andrei Cordea a afirmat că Șumudică și-a anunțat despărțirea de club în vestiar. Tehnicianul a intervenit și a transmis că se confruntă cu mai multe probleme personale.

FC Voluntari - CFR Cluj 0-0 . Marius Șumudică: „O să continui până la vară”

Marius Șumudică a anunțat ulterior că va rămâne pe banca echipei. La finalul meciului cu FC Voluntari de sâmbătă, antrenorul și-a explicat decizia.

„Dacă totul va fi OK, o să continui până la vară, urmează să avem o discuție. Jucătorii m-au făcut să rămân. Investitorul (n.r. - Ioan Varga) a băgat zeci de milioane în club. Cei care au preluat clubul l-au preluat cum l-au preluat. Nu a fost niciun conflict, au fost ceva probleme.

Am avut o noapte în care mi-a fost greu, veneau mesaje, pe tablă la mine era o inimioară și era scris: «Șumudică, nu ne lăsa!». Suporterii m-au și sunat”, a declarat Șumudică la finalul meciului.

În iarnă vreau să am o discuție, să văd strategia clubului, dacă vom fi sau nu depunctați. Marius Șumudică, antrenor CFR Cluj

Tehnicianul spune că gestul jucătorilor săi l-a emoționat.

„Am găsit o inimioară și o ciocolată în cabină. Atât. Și o ciocolățică așa, în formă de brăduleț. Și mi-au scris: «I love you, Șumi. You must stay with us!» (n.r. Te iubim, Șumi! Trebuie să rămâi cu noi).

Și a doua zi când m-am dus și am intrat în cabină și trebuia să am discuția cu conducerea și să vorbim, până să ajungă acolo, am terminat brădulețul de ciocolată.

L-am mâncat, da, pe stomacul gol. Mi-a fost un pic rău. L-am mâncat cu stomacul gol, ce să fac? Și am băgat ciocolata, m-am dus la discuție, n-am avut nicio problemă și văd că am stomacul sănătos”.

Marius Șumudică: „Nu se poate juca fotbal”

Șumudică a comentat la final și condițiile în care s-a disputat meciul de pe stadionul „Anghel Iordănescu” din Voluntari.

„Nu a fost fotbal, nu se poate juca fotbal. Oricine ar fi jucat azi, chiar și cu o echipă de eșalon inferior, apare lupta. O luptă surdă, doar hazardul te poate duce la un succes. E un rezultat echitabil, mă bucur că nu pierdem de 5 etape.

Azi mi-au lipsit cei mai buni underi, am și improvizat. E un punct muncit, felicit jucătorii, eu sunt omul cifrelor.

Orice va fi în următoarele 3 meciuri va fi un plus, în tur nu s-a luat niciun punct. Sunt fericit, nu pierdem de 5 etape, deși am întâlnit adversari puternici”, a mai spus antrenorul de la CFR Cluj.

E singura echipă pe care o antrenez în 20 de ani unde am făcut 23 de puncte, dar niciunul fără noroc. Aici n-am câștigat niciun meci cu noroc. Marius Șumudică, antrenor CFR Cluj

În urma rezultatului de egalitate înregistrat în etapa 17 din Superliga, CFR Cluj se află, pentru moment, pe locul 8 în campionat, cu 23 de puncte.

Marius Șumudică: „Această echipă va arăta altfel la anul”

Întrebat care este obiectivul clubului CFR, Marius Șumudică a răspuns:

„Să crească o echipă și să devenim o echipă competitivă, fiindcă eu n-am ajuns nici în momentul de față să am un prim «11» cristalizat. Din cauza accidentărilor de care v-am spus și transferurilor care s-au făcut.

Adică am luat 10 jucători pe repede înainte ca să ne completăm lotul. Această echipă va arăta altfel la anul. Cu siguranță va arăta altfel. Are nevoie să joace împreună. Au nevoie de relații de joc și au nevoie de încredere.

Dar Șumudică în momentul de față este mulțumit de jucători, este mulțumit de ceea ce se întâmplă acolo și cred că avem 23 de puncte total meritate, dar cred că meritam să avem, cum v-am spus, cu puțină șansă, mai multe. Asta îmi doresc”.

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