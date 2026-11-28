Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a reacționat după ce Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a cerut schimbări la nivelul Ligii.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Oficialul LPF a vorbit despre tensiunile dintre cluburile mari și cele mici din Superliga, dar și despre necesitatea regândirii modului în care sunt împărțiți banii din drepturile TV.

Justin Ștefan, despre împărțirea banilor din drepturile TV: „LPF trebuie să devină mai previzibilă”

Secretarul general al LPF consideră că este nevoie de schimbări atât în ceea ce privește modul în care sunt luate deciziile la nivelul Ligii.

„Mihai Rotaru cere viziune, mai mulți bani și o voce puternică a Ligii Profesioniste de Fotbal. LPF trebuie să devină mai previzibilă.

Există o tensiune între cluburile mai mari și cele mai mici din Superliga. Iar pentru a nu plăti prețul unei rupturi între ele, avem nevoie de guvernanță și de o grilă de împărțire a drepturilor de televizare agreată de toate cluburile

Guvernanța nu e o chestiune de luat în râs. Nu e birocrație, ci o condiție pentru a face mai mulți bani, pentru că banii vin după ce ai construit încrederea.

Liga are nevoie de modernizarea cadrului în care se iau deciziile, pentru a avea garanția că acestea se iau întotdeauna corect, în interesul competiției, și că pot fi verificate.

Dacă managementul face Liga să meargă, guvernanța face Liga să fie credibilă”, a scris Justin Ștefan, pe Instagram.

Secretarul general al LPF a explicat și în ce condiții cluburile cu bugete mai mici ar putea accepta o nouă formulă de distribuire a veniturilor.

„Totodată, grila de împărțire a drepturilor de televizare este de o importanță capitală. Orice modificare a cheii de împărțire va fi acceptată de cluburile mai mici doar dacă ele sunt convinse că nu este croită în favoarea cluburilor mari.

Guvernanța și regândirea grilei de împărțire a drepturilor de televizare pot aduce dorința lui Mihai Rotaru mai aproape de realitate”.

Ce a spus Mihai Rotaru despre alegerile pentru președinția LPF

Reacția lui Justin Ștefan vine în contextul în care alegerile pentru președinția Ligii Profesioniste de Fotbal ar urma să aibă loc în primăvara anului 2027.

Mihai Rotaru a precizat că Universitatea Craiova nu îi va acorda automat votul actualului președinte, Gino Iorgulescu, și că va analiza programele tuturor candidaților.

„Este extrem de important cine va veni la Ligă. Fotbalul românesc are nevoie de o Ligă puternică, cu viziune. Uitați-vă la Polonia, care acum cinci ani aducea 30 de milioane de euro, iar acum aduce 120 de milioane de euro către echipe.

OK, o piață dublă față de a noastră, dar veniturile sunt de patru ori mai mari. Au centralizat veniturile din publicitate, poate să fie bine sau rău. Veniturile Ligii sunt de 120-140 de milioane de euro, pe care le distribuie către cluburi.

Avem nevoie de cineva cu viziune. Nu vom vota doar omul, ci omul și programul. La Craiova nu poți să spui că vii și vedem noi ce facem. De ce n-am fost de partea lui Lupescu, de exemplu?

L-am așteptat la Craiova, domnia sa a venit, a cerut o întâlnire, apoi am venit cu problemele: «Asta cum o vezi? Asta cum o vezi?». A spus să ajungem acolo și le rezolvăm pe toate. La Craiova nu merge așa”, a declarat Rotaru, conform fanatik.ro.

Îi sfătuiesc pe toți președinții din Liga 1 să alegem cea mai bună variantă, nu doar omul, ci și programul. Să răspundă la întrebări, la cele legate de regula U21, de programul încărcat. Noi trebuie să găsim soluții să facem mai performantă regula U21, să joace mai mulți jucători. Nu știm care sunt soluțiile, avem idei, Federația are idei. Trebuie să găsim soluții. Mihai Rotaru, patronul U Craiova

Mihai Rotaru se așteaptă ca Gino Iorgulescu să aibă mai mulți contracandidați la alegerile din 2027.

„Știu că sunt oameni care și-au manifestat interesul să candideze. Vrem să ne întâlnim cu toți, să vedem fiecare cu ce soluții vine la probleme.

Cred că vor fi cel puțin patru, cinci-șase candidați, pe lângă domnul Iorgulescu. Așteptăm să vedem fiecare cu ce propuneri vine. Vrem o Ligă care să știe să facă bani, să fie o voce puternică.

Nu mă interesează talentul oratoric. Sigur, împreună cu FRF, hai să vedem apoi ce putem să facem”, a mai spus Rotaru.

Cum sunt împărțiți banii din drepturile TV în Superliga

Pe 12 august 2025, în cadrul Adunării Generale a LPF, cluburile din Superliga au votat prelungirea contractului pentru drepturile TV cu eAD Interactive până în 2035.

Dintre cele 16 cluburi, 15 au votat în favoarea prelungirii contractului, iar Dinamo s-a abținut.

Valoarea anuală a drepturilor TV, cu TVA inclus, este de:

36,5 milioane de euro, în perioada 2025-2032;

43 de milioane de euro, în perioada 2032-2035.

Banii sunt împărțiți între cluburi după trei criterii:

o treime se distribuie în mod egal;

o treime, în funcție de clasamentul final al sezonului precedent;

o treime, în funcție de clasamentul de la finalul sezonului regulat în curs.

Cum a evoluat valoarea drepturilor TV în Liga 1

Perioada Cine a transmis Suma anuală (inclusiv TVA) 2000-2004 Pro TV 3.000.000 2004-2008 Telesport 7.000.000 2008-2011 RCS&RDS și Antena 1 34.000.000 2011-2014 RCS&RDS, Romtelecom, Antena 1 34.000.000 2014-2019 Intel Sky Broadcast 33.000.000 2019-2025 EAD 34.000.000 2025-2032 EAD 36.500.000 2032-2035 EAD 43.000.000

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport