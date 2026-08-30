„Nu poate să facă față”  Cea mai mare problemă a lui Dinamo. Trei jucători, luați la țintă: „Îl tot laudă, dar nu mi se pare cine știe ce”
Dinamo (FOTO: Sport Pictures)
Superliga

„Nu poate să facă față” Cea mai mare problemă a lui Dinamo. Trei jucători, luați la țintă: „Îl tot laudă, dar nu mi se pare cine știe ce”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 30.08.2026, ora 20:33
  • Bogdan Cosmescu susține că linia defensivă este principala vulnerabilitate a lui Dinamo.
  • Ce jucători a criticat comentatorul sportiv, mai jos în articol.
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Dinamo ocupă prima poziție în clasamentul Ligii 1, cu 14 puncte. A încasat doar 5 goluri în 7 meciuri, însă Cosmescu crede că echipa antrenată de Nuno Campos are puncte slabe care vor fi exploatate de adversarii mai puternici.

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David Irimia, Martin Pascual și Nikita Stoinov, luați la țintă de Bogdan Cosmescu

Comentatorul sportiv nu consideră că Nikita Stoinov (21 de ani) este la nivelul aprecierilor primite. Nu a fost impresionat nici de David Irimia (19 ani) sau Martin Pascual (27 de ani).

„Mie mi se pare că Dinamo mai are nişte slăbiciuni pe care trebuie să le rezolve. Pe partea dreaptă, nu mi se pare că tânărul Irimia poate să facă faţă pretenţiilor lui Dinamo. Nu-mi place nici Pascual.

Mi se pare că Dinamo este nesigură în apărare. Din fericire pentru ea, adversarii nu ajung atât de des să o pună sub presiune, pentru că echipa este foarte bună în partea de sus a terenului.

Nici Stoinov nu mi se pare cine ştie ce. Ei îl tot laudă că este mare jucător, dar mie nu mi se pare”, a declarat Cosmescu, potrivit primasport.ro.

1,5 milioane de euro
este cota de piață a lui Nikita Stoinov, potrivit Transfermarkt

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