„N-are minte!” Tavi Popescu l-a enervat pe Becali! Ce a putut să facă + n-a prins lotul cu UTA
Superliga

„N-are minte!” Tavi Popescu l-a enervat pe Becali! Ce a putut să facă + n-a prins lotul cu UTA

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 30.08.2026, ora 19:58
alt-text Actualizat: 30.08.2026, ora 20:18
  • Octavian Popescu (23 de ani) a ratat un antrenament al FCSB după ce nu s-ar fi trezit la timp și nu ar fi răspuns la telefon.
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Problemele se țin lanț de FCSB. După ce Florin Tănase a decis să plece, iar Valentin Crețu a fost dat afară, Gigi Becali a dezvăluit un nou episod incredibil din vestiar.

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Tavi Popescu l-a enervat pe Becali! Ce a putut să facă

În timp ce anunța că nu va mai ierta actele de indisciplină de la echipă, patronul „roș-albaștrilor” a dat exemplu o situație petrecută în această săptămână, când unul dintre jucători nu s-a trezit și n-a mai ajuns la antrenament.

„Trebuie să-i mai dojenesc. Și trebuie să impun disciplina, că dacă nu-i disciplină la echipă, nu contează că poate să fie și Ionică, Mitică, oricine. Afară! Îi dau afară imediat, pe loc. Dar treaba e că trebuie să îi și încurajez, că sunt copii. Și-s copiii mei. Păi ce, eu îi batjocoresc pe copiii mei? Eu le dau încredere copiilor mei.

Eu îi înalț pe copiii mei în ceruri. Și îi fac milionari pe copiii mei, dar nu pe toți. Pe cei care, cât de cât, au minte. Dacă unul, de exemplu, n-are minte și nu se scoală să vină la antrenament. Și nici nu vine, deloc, și nu știe nimeni de el și nu răspunde. Apoi, dacă n-are minte, eu n-am ce să-i fac”, a dezvăluit Gigi Becali, conform Fanatik.

Întrebat dacă era vorba despre Tavi Popescu, Becali a confirmat: „Cam așa s-a întâmplat”.

Tavi Popescu, pedepsit la meciul cu UTA?

Octavian Popescu nu se află nici măcar pe banca de rezerve pentru meciul cu UTA.

  • FCSB: Târnovanu - Dawa, Batubinsika, Duarte - Cisotti, Arad, Joao Paulo, Pădurariu - Miculescu, Garita, Boutoutaou
  • Rezerve: M. Popa, Udrea, Gnahore, Politic, L. Stancu, Al. Stoian, Labonne, D. Popa

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