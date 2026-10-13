Comentatorul sportiv Bogdan Cosmescu nu este convins că Laurențiu Reghecampf (51 de ani) va mai avea succes la FCSB, așa cum s-a întâmplat în mandatele precedente.

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Tehnicianul a debutat cu dreptul pe banca roș-albaștrilor, la cea de-a treia aventură pe banca tehnică a echipei patronate de Gigi Becali, după victoria cu Oțelul, scor 1-0.

Bogdan Cosmescu: „Nu sunt convins că Reghecampf va reuşi la FCSB”

Cosmescu a făcut o paralelă cu jucătorii pe care i-a avut la dispoziție în trecut și cei pe care îi are în prezent și a evidențiat importanța pregătirii fizice în jocul promovat de antrenorul de la FCSB.

În acest context, comentatorul sportiv a pus sub semnul întrebării șansele lui Reghecampf de a avea succes și de această dată, dar și de a duce echipa în cupele europene.

„Reghe are stilul lui, dar trebuie să aibă şi jucătorii pe care să-i încarce. El, în trecut, avea jucători fantastici: Pintilii, Bourceanu, Adi Popa, Rusescu - oameni puternici, pe care puteai să-i încarci. Latovlevici era o fiară.

Nu ştiu dacă pe aceştia poţi să-i încarci. Nu ştiu dacă poţi, vom vedea.

Când nu mai avea, în trecut, jucători cu aceeaşi capacitate fizică, nu mai mergea treaba. Nu ştiu dacă acelaşi sistem funcţionează cu orice grup de jucători.

E devreme, oricum. În orice caz, Becali are tendinţa asta de a trece de la o bucurie extremă la o dramă. O să vedem.

Nu ştiu ce se va întâmpla, eu nu sunt convins că Reghecampf va reuşi să ducă măcar echipa în cupele europene.

Este greu. Sunt trei echipe care joacă excelent: Craiova, Rapid şi Dinamo. Ele sunt echipe care arată bine!”, a declarat Bogdan Cosmescu, citat de primasport.ro.

FCSB are o şansă mare doar în Cupa României. Bogdan Cosmescu

În primele două mandate la FCSB, în perioadele 2012-2014 și 2015-2017, Reghecampf a cucerit două titluri, o Supercupă și Cupa Ligii.

După 11 etape din Superliga, FCSB ocupă locul 9, cu 15 puncte, la două puncte în spatele celor de la Farul, formație care ocupă ultimul loc de play-off.

Pentru roș-albaștri urmează duelul cu FC Voluntari, programat luni, de la ora 21:00. Partida va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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