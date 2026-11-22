Bogdan Lobonț (48 de ani) a revenit în Olanda, la Amsterdam, pentru a participa la evenimentul organizat de Ajax, în cadrul căruia fostele glorii ale clubului olandez au întâlnit legendele Barcelonei.

Fostul internațional român a profitat de ocazie pentru a se revedea cu foștii coechipieri, alături de care a împărțit vestiarul în perioada în care a evoluat pentru echipa din Amsterdam.

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Portarul român a postat pe contul de Instagram detalii despre revederea cu foștii colegi.

Imaginile au surprins atmosfera din jurul evenimentului, dar și momentele de apropiere dintre foștii coechipieri.

Lobonț, la meciul cu peste 50.000 de spectatori și un scor spectaculos

Revenirea lui Lobonț la Amsterdam a avut loc cu prilejul Legacy Match, partida dintre Ajax Legends și Barça Legends, disputată pe 15 noiembrie 2026, pe Johan Cruijff ArenA.

Meciul a fost organizat în memoria lui Johan Cruyff, una dintre cele mai importante personalități din istoria celor două cluburi, și a avut și o miză caritabilă, încasările fiind direcționate către Johan Cruyff Foundation, organizație care sprijină accesul copiilor la sport și la activități fizice.

Evenimentul a adus față în față două dintre cele mai cunoscute cluburi din fotbalul european, prin intermediul foștilor jucători.

Partida s-a disputat pe durata a două reprize de câte 40 de minute și s-a încheiat cu victoria celor de la Barça Legends, scor 7-4.

Pe teren s-au aflat nume precum Edwin van der Sar, Frank și Ronald de Boer, Patrick Kluivert, Jari Litmanen, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, Ryan Babel, Klaas-Jan Huntelaar și Jan Vertonghen, în echipa lui Ajax, respectiv Eric Abidal, Javier Saviola, Ludovic Giuly, Bojan Krkić, Nolito și Cristian Tello, în formația Barcelonei.

Bogdan Lobonț a făcut parte din lotul Ajax Legends, alături de Edwin van der Sar, iar portarul român a intrat pe teren în repriza secundă. În minutul 68, Javier Saviola a înscris în poarta apărată de Lobonț, ducând scorul la 6-4.

Partida a început cu un moment special în memoria lui Johan Cruyff. În minutul 14, jocul a fost întrerupt, iar spectatorii i-au adus un omagiu fostului mare fotbalist, printr-o ovație în picioare și imagini cu golurile sale pentru Ajax și Barcelona.

Cine a marcat în meciul legendelor:

Patrick Kluivert a deschis scorul pentru Ajax în minutul 10, însă Aleix Vidal ('12), Roger Garcia ('18), Javier Saviola ('20) și Nolito ('34) au dus Barcelona la 4-1.

Klaas-Jan Huntelaar a redus diferența în minutul 35, Nolito a reușit dubla în minutul 40, iar Huntelaar a mai punctat o dată în prelungirile primei reprize ('40+3).

După pauză, Siem de Jong a înscris pentru 4-5 în minutul 49, însă Javier Saviola ('68) și Cristian Tello ('72) au stabilit scorul final, 7-4 pentru formația catalană.

Lobonț, vedetă pe contul de Instagram al lui Ajax

În liveul dedicat evenimentului, Ajax a publicat o secțiune intitulată „POV: Bogdan Lobont tijdens Legacy Match”, însoțită de următorul mesaj: „Asta primești când îi dai telefonul mobil lui Bogdan Lobonț: o incursiune extraordinară în mijlocul lotului Ajax Legends”.

Fostul goalkeeper român a filmat din interiorul grupului, surprinzând atmosfera și interacțiunile dintre foștii coechipieri.

În materialele video publicate pe Instagram, Lobonț a provocat mai mulți dintre foștii colegi să îl descrie într-un singur cuvânt.

Răspunsurile au fost spontane, iar discuțiile au ajuns rapid la amintiri din perioada petrecută împreună la Ajax.

Sneijder, despre Lobonț: „Ticălos” 😁

Wesley Sneijder l-a caracterizat drept „ticălos”, provocând o reacție amuzată. Ryan Babbel l-a descris drept „nebun”, apoi a continuat: „Am atât de multe amintiri frumoase cu tine. Și te apreciez.

Când am ajuns la prima echipă, tu ai fost cel care m-a împins subtil de la spate. Făceai mereu glumițe. Mă intimidai, dar, în același timp, asta mă motiva să înțeleg că îmi doream să fac parte din acest grup”.

Lobby a fost impresionat: „Ți-am cerut un singur cuvânt, iar tu ai scris o carte!”.

Unul dintre cele mai amuzante momente a fost cel alături de Rafael van der Vaart care a început să vorbească despre București, oraș în care a locuit timp de 4 ani alături de soția sa, handbalista Estavana Polman, cât timp aceasta a jucat pentru Rapid.

„Mă bucur să te văd, prietene! Cel mai frumos oraș din lume” i-a spus Van der Vaart, la care Lobonț a replicat: „E vorba despre mine, nu despre tine”, la care olandezul a izbucnit în râs și a mai spus doar: „Cu atât mai bine!”.

Andy van der Meyde l-a caracterizat pe român drept: „Cel mai bun portar alături de care am jucat vreodată. Numărul unu. Cel mai bun!”.

Mesaj special pentru fostul director general de la Ajax

La revenirea în Olanda, Lobonț a publicat și fotografii alături de Arie van Eijden, fostul director general al lui Ajax, omul cu care semnase contractul în 2000.

În mesajul postat pe Instagram, Lobby a scris:

„În 2000, am semnat primul meu contract cu Ajax. Unul dintre oamenii care au făcut posibil acel moment a fost Arie van Eijden, directorul general cu care am avut privilegiul să semnez. Astăzi, 26 de ani mai târziu, ne întâlnim din nou la Amsterdam.

Un alt capitol. Aceeași recunoștință. Unii oameni devin parte din călătoria ta. Alții te ajută să o începi. Mulțumesc, Arie, că faci parte din a mea.

Odată Ajax. Mereu Ajax”.

Șase ani la Ajax și titlul de campion al Olandei

Bogdan Lobonț a ajuns la Ajax în ianuarie 2000, după ce formația olandeză l-a transferat de la Rapid. Mutarea a reprezentat un pas important în cariera portarului român, care avea să evolueze pentru unul dintre cele mai importante cluburi din Europa.

În sezonul 2001-2002, Lobonț a fost împrumutat la Dinamo București, după care s-a întors la Amsterdam.

Sub comanda lui Ronald Koeman, portarul român a devenit prima opțiune pentru postul de titular și a câștigat campionatul Olandei în sezonul 2003-2004.

A evoluat la Ajax până în ianuarie 2006, când a plecat la Fiorentina.

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