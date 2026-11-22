Fanii echipei Poli Timișoara au fost implicați, sâmbătă seara, într-un conflict cu mai mulți localnici din Târgu Neamț.

Suporterii se întorceau de la meciul cu Cetatea Suceava, pe care Poli l-a câștigat cu 1-0, în etapa #14 din Liga 2.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Scandalul a izbucnit în parcarea supermarketului Lidl din Târgu Neamț, acolo unde fanii lui Poli Timișoara s-ar fi luat la bătaie cu mai multe persoane.

VIDEO. Fanii lui Poli Timișoara s-au luat la bătaie cu localnicii din Târgu Neamț

Potrivit martorilor, peste 50 de fani ai liderului din acest moment din Liga 2 s-ar fi luat la bătaie cu mai multe persoane sâmbătă seara.

Aceștia se întorceau de la meciul cu Cetatea Suceava, disputat în deplasare. Au făcut o oprire în Târgu Neamț, acolo unde a izbucnit un scandal.

A fost nevoie de intervenția forțelor de ordine pentru a calma spiritele.

IPJ Neamț a transmis ulterior un comunicat în care a anunțat că mai multe persoane au fost duse la secție, iar cercetările vor continua pentru a se stabili cum a izbucnit conflictul.

„Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, împreună cu jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț, au intervenit pentru aplanarea unui conflict izbucnit între mai multe persoane din Târgu-Neamț și un grup de suporteri ai echipei Poli Timișoara.

În urma intervenției, situația a fost stabilizată, iar mai multe persoane au fost conduse la sediul poliției pentru verificări. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun”, a transmis IPJ Neamț, conform aloromania.ro.

În urma victoriei obținute cu Cetatea Suceava, Poli Timișoara a urcat pe primul loc în Liga 2, cu 32 de puncte acumulate după 14 etape.

Echipa lui Dan Alexa poate pierde însă poziția de lider dacă Chindia, care are 30 de puncte, o va învinge luni pe Steaua.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport