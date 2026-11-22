Victor Kroes (17 de ani), portarul lui Real Betis și al naționalei U17 a României, și-a împlinit un vis: l-a cunoscut pe Gheorghe Hagi (61 de ani), la Campionatul Mondial din Qatar.

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Selecționerul României a fost prezent la meciul de debut al naționalei de tineret la Mondialul U17. „Tricolorii” lui Mircea Diaconescu au fost învinși cu 0-1 de Mexic.

Victor Kroes, întâlnire cu Gheorghe Hagi: „În sfârșit am avut ocazia să îl cunosc”

Convocat la națională pentru Campionatul Mondial, Victor Kroes a profitat de prezența lui Gheorghe Hagi în Qatar și s-a întâlnit cu selecționerul României.

„De copil auzeam vorbindu-se despre «Maradona din Carpați». În sfârșit am avut ocazia să îl cunosc pe Gheorghe Hagi, o legendă a României și a fotbalului mondial, și să petrec câteva momente alături de el.

O mândrie imensă și o amintire pe care o voi păstra pentru totdeauna”, a transmis portarul lui Real Betis pe Instagram.

Pentru România U17 urmează partidele cu Venezuela și Camerun din grupa K de la turneul final, iar Victor Kroes va avea ocazia să apere poarta „tricolorilor”.

FOTO. Gheorghe Hagi, prezent la meciul de debut al României U17 la Mondial, contra Mexicului

Gheorghe Hagi, prezent la meci. Foto: Captură antenaplay.ro

Clasamentul grupei K la Campionatul Mondial U17

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Venezuela U17 1 3 2 Mexic U17 1 3 3 Camerun U17 1 0 4 România U17 1 0

Programul României U17 la Campionatul Mondial

Sâmbătă, 21 noiembrie, ora 17:30, Aspire Zone (Teren 8): Mexic - ROMÂNIA 1-0

1-0 Marți, 24 noiembrie, ora 14:30, Aspire Zone (Teren 9): Venezuela - ROMÂNIA

Vineri, 27 noiembrie, ora 18:00, Aspire Zone (Teren 8): ROMÂNIA - Camerun

Toate meciurile României vor putea fi urmărite exclusiv pe platforma de streaming Antena Play.

Lotul României pentru Campionatul Mondial U17 din Qatar

Portari

Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Victor KROES (Real Betis | Spania), Yanis CROITOR (Standard Liege | Belgia)

Fundași

Cosmin MATEI (CFR Cluj), Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid), David LOGHIN (Universitatea Craiova), Robert CORDUNEANU (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo CORLAT (Real Madrid CF | Spania), Claudiu STANCU (CSM Slatina), Lorand BENCZE (Puskas Akademia | Ungaria), Daniele PAUL (AS Roma | Italia);

Mijlocași

Matei PĂDURE (VfL Wolfsburg | Germania), Ioan PRECUP (Villarreal CF | Spania), Denys MUNTEAN (Universitatea Craiova), Andrei NICULCEA (FC Rapid), Darius TRIPON (Farul Constanța), Alexandru GONCEAR (Farul Constanța), Denis AEVOAEI (Venezia FC | Italia)

Atacanți

Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Rareș SILITRĂ (Borussia Monchengladbach | Germania), Darius BOTA (AFK Csikszereda)

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