Rapid, Dinamo și FCSB? Fostul fotbalist ar accepta să lucreze cu Becali: „Vin și îl pun pe el antrenor” +40 foto
Gigi Becali. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Rapid, Dinamo și FCSB? Fostul fotbalist ar accepta să lucreze cu Becali: „Vin și îl pun pe el antrenor”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 09.03.2026, ora 09:48
alt-text Actualizat: 09.03.2026, ora 09:48
  • Bogdan Lobonț (48 de ani), fost internațional român și campion cu Dinamo și Rapid, a declarat că ar lucra cu Gigi Becali (67 de ani) și a dezvăluit care ar fi prima sa decizie la club.

Elias Charalambous (45 de ani), tehnicianul cu care FCSB a câștigat două titluri, și-a dat demisia în urma ratării calificării în play-off.

Gigi Becali s-a înțeles cu Mirel Rădoi pentru a prelua echipa până la finalul sezonului.

Bogdan Lobonț ar accepta să lucreze cu Becali: „Vin și îl pun pe el antrenor”

Întrebat dacă ar accepta o eventuală propunere venită dinspre FCSB, fostul portar al lui AS Roma a răspuns:

„Și dacă mă sună, eu îi răspund. Eu nu sunt antrenor, eu sunt director sportiv. Îl pun pe Adi (n.r. - Adrian Mutu) antrenor”, a declarat Lobonț, conform sport.ro.

Dacă Lobonț lasă ușa întredeschisă pentru o colaborare cu FCSB, Adrian Mutu, fost star al lui AC Parma, Fiorentina și AS Roma, privește lucrurile diferit.

Tehnicianul a explicat de ce nu se vede antrenând sub stilul de conducere al lui Gigi Becali.

Nu că nu mi-ar plăcea FCSB, e un club mare, are condiții extraordinare, ai bani, ai bază, ai tot ce vrei, cei mai buni jucători. Nu e vorba de asta, e vorba că Gigi Becali conduce clubul așa cum crede el de cuviință. Pentru noi toți, nu e ceva normal, dar el așa crede. Gigi asta vrea, asta e ceea ce-l stimulează pe el și îi dă adrenalină. Bani are, stă bine, e jucăria lui. Nu există o situație de gestionat aici Adrian Mutu

Becali nu este dispus să renunțe la intervențiile sale în ceea ce privește schimbările și alte decizii legate de echipă.

În ultima etapă a sezonului regulat, FCSB a fost învinsă de Universitatea Cluj cu scorul de 1-3 și a încheiat prima parte a campionatului pe locul 7, cu 46 de puncte.

