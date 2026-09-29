„Cum să mă duc la FCSB?” Bogdan Mara, prima reacție după interesul lui Becali și al lui Dinamo: „Merg pe un drum care îmi place”
Bogdan Mara. Foto: IMAGO + montaj/GOLAZO.ro
Superliga

„Cum să mă duc la FCSB?” Bogdan Mara, prima reacție după interesul lui Becali și al lui Dinamo: „Merg pe un drum care îmi place”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 29.09.2026, ora 20:33
  • Bogdan Mara (49 de ani) a luat o decizie în privința viitorului său, după ce a primit oferte de la rivalele Dinamo și FCSB.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Fostul director sprortiv de la CFR Cluj nu va da curs niciuneia dintre aceste opțiuni și va merge mai departe ca impresar.

Explozia lui Zidane FOTO: Cum a reacționat selecționerul Franței după cursa senzațională a lui Olise: „Mi-am spus: «O să înscrie!»”
Citește și
Explozia lui Zidane FOTO: Cum a reacționat selecționerul Franței după cursa senzațională a lui Olise: „Mi-am spus: «O să înscrie!»”
Citește mai mult
Explozia lui Zidane FOTO: Cum a reacționat selecționerul Franței după cursa senzațională a lui Olise: „Mi-am spus: «O să înscrie!»”

Bogdan Mara: „M-am apucat de impresariat și cred că am început bine”

„Momentan, nu cred că mă voi implica la un club. M-am apucat de impresariat și cred că am început bine, pe un drum care îmi place. Am avut destule reușite, am dus jucători importanți la echipe importante. Cred că mă voi axa pe acest lucru, asta cred că știu să fac bine. Să caut jucători, să propun jucători în funcție de bugete, valoare.

Colaborez cu multe cluburi, dar nu sunt efectiv la o echipă. Inclusiv în această perioadă sunt foarte activ, urmează acum să plec din România și să merg în mai multe țări. Nigeria, Ghana, pentru a vedea anumite academii, trialuri.

Este o muncă și îmi place mult să călătoresc. Îmi prinde mai mult decât să stau într-un birou de dimineața până seara. Am făcut asta, a fost frumos, am avut performanțe, dar acum vreau să fac lucrul acesta.

Încă de când eram în activitate am început să mă gândesc la asta. Am intermediat anumite transferuri în China, am jucat acolo și am rămas în relații bune. Sabin Ilie, Radu Niculescu și alți români care au fost pe acolo. Mi-am creat multe relații în lumea fotbalului în toți acești ani.

La CFR, ceream jucători, primeam 50-100 pe zi, îi analizam și apoi selectam din ei. Ajungeam la 3-4 și îl alegeam pe cel mai potrivit.

Momentan, merg pe drumul acesta cu impresariatul. Dacă apare ceva concret, iau în calcul. Dar acum sunt pe acest drum”, a spus Bogdan Mara, potrivit digisport.ro.

8 ani
a ocupat Bogdan Mara funcția de director sportiv la CFR Cluj, în două mandate, 2017-2020 și 2021-2026

Bogdan Mara: „Dacă domnul Gigi se gândește că are nevoie de serviciile mele, de ce nu, cu drag”

În ceea ce o privește pe FCSB, Mara nu s-ar alătura clubului, dar nu o exclude o colaborare.

„Cum să mă duc la FCSB? De colaborat, cu drag. Am colaborat bine în această scurtă perioadă. Am ajutat la intermedierea acestor transferuri. Dacă domnul Gigi se gândește că are nevoie de serviciile mele, de ce nu?, cu drag.

E un club mare, aș fi dispus să colaborez și să pun umărul să aduc jucători buni, care pot să fie peste nivelul României. Aș încerca cu drag dacă ar avea nevoie de serviciile mele”, a mai transmis Bogdan Mara.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Reacția Kremlinului după ce s-a aflat că a amenințat NATO cu folosirea armelor nucleare
Reacția Kremlinului după ce s-a aflat că a amenințat NATO cu folosirea armelor nucleare
Reacția Kremlinului după ce s-a aflat că a amenințat NATO cu folosirea armelor nucleare
Bogdan Mara dinamo OFERTE fcsb impresar
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:00
Proces pentru bani publici Se dezleagă schema facturilor stornate de la Hermannstadt. Fitness la firma unui partener de afaceri al unui acționar
Proces pentru bani publici Se dezleagă  schema facturilor stornate de la Hermannstadt. Fitness la firma unui partener de afaceri al unui acționar
15:08
„Trebuie să supraviețuim” Șumudică anunță alte plecări de la CFR Cluj » Ce spune despre nou-veniți: „Dacă l-aș fi luat pe Cubarsi...”
„Trebuie să supraviețuim” Șumudică anunță alte plecări de la  CFR Cluj » Ce spune despre nou-veniți: „Dacă l-aș fi luat pe Cubarsi...”
14:41
Pregătiți-vă de baraje-șoc cu Feroe sau Luxemburg! România riscă să ajungă la cel mai jos nivel: duel cu naționale din lumea a treia, în martie 2027, pentru supraviețuire
Pregătiți-vă de baraje-șoc cu Feroe sau Luxemburg! România riscă să ajungă la cel mai jos nivel: duel cu naționale din lumea a treia, în martie 2027, pentru supraviețuire
15:00
Știu și viitorul selecționer Polonezii pregătesc debarcarea antrenorului dacă nu câștigă în fața „tricolorilor”. Cine vine
Știu și viitorul selecționer Polonezii pregătesc debarcarea antrenorului dacă nu câștigă în fața „tricolorilor”. Cine vine
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?
Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol
Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu
Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi
Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?
Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!
Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi
Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România <span>s-a</span> săturat de România!
De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?
De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie
Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!
Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi
Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl
Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să <span>n-aveți</span> chef de meciul cu Suedia?
Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru
Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong
Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1
Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo
Top stiri
„Ce-ai făcut?!” VIDEO. Leclerc a divulgat secretul Ferrari la interviu! Reacția stupefiată a ofițerului de presă a devenit virală
Formula 1
28.09
„Ce-ai făcut?!” VIDEO. Leclerc a divulgat secretul Ferrari la interviu! Reacția stupefiată a ofițerului de presă a devenit virală
Citește mai mult
„Ce-ai făcut?!” VIDEO. Leclerc a divulgat secretul Ferrari la interviu! Reacția stupefiată a ofițerului de presă a devenit virală
Decizia luată de Cîrstea  Ce a transmis Sorana despre accidentare, înainte de turneul de la Beijing 
Tenis
28.09
Decizia luată de Cîrstea Ce a transmis Sorana despre accidentare, înainte de turneul de la Beijing
Citește mai mult
Decizia luată de Cîrstea  Ce a transmis Sorana despre accidentare, înainte de turneul de la Beijing 
Liga Națiunilor Italia a făcut spectacol în Turcia. Victorie la limită pentru Franța + Suedia, maximum de puncte în grupa României
Liga Națiunilor
28.09
Liga Națiunilor Italia a făcut spectacol în Turcia. Victorie la limită pentru Franța + Suedia, maximum de puncte în grupa României
Citește mai mult
Liga Națiunilor Italia a făcut spectacol în Turcia. Victorie la limită pentru Franța + Suedia, maximum de puncte în grupa României
FOTO | PMB anunță "Marea de Verde" din intersecția de la Marriott, cu multe valuri de carpeni, arbuști și flori nemuritoare. Adică se amenajează spațiul verde pe 13 Septembrie
B365
29.09
FOTO | PMB anunță "Marea de Verde" din intersecția de la Marriott, cu multe valuri de carpeni, arbuști și flori nemuritoare. Adică se amenajează spațiul verde pe 13 Septembrie
Citește mai mult
FOTO | PMB anunță "Marea de Verde" din intersecția de la Marriott, cu multe valuri de carpeni, arbuști și flori nemuritoare. Adică se amenajează spațiul verde pe 13 Septembrie

Echipe/Competiții

fcsb 37 CFR Cluj 2 dinamo bucuresti 6 rapid 11 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share