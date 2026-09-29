„Cum să mă duc la FCSB?” Bogdan Mara, prima reacție după interesul lui Becali și al lui Dinamo: „Merg pe un drum care îmi place”

Bogdan Mara (49 de ani) a luat o decizie în privința viitorului său, după ce a primit oferte de la rivalele Dinamo și FCSB.

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Fostul director sprortiv de la CFR Cluj nu va da curs niciuneia dintre aceste opțiuni și va merge mai departe ca impresar.

Bogdan Mara: „ M-am apucat de impresariat și cred că am început bine”

„Momentan, nu cred că mă voi implica la un club. M-am apucat de impresariat și cred că am început bine, pe un drum care îmi place. Am avut destule reușite, am dus jucători importanți la echipe importante. Cred că mă voi axa pe acest lucru, asta cred că știu să fac bine. Să caut jucători, să propun jucători în funcție de bugete, valoare.

Colaborez cu multe cluburi, dar nu sunt efectiv la o echipă. Inclusiv în această perioadă sunt foarte activ, urmează acum să plec din România și să merg în mai multe țări. Nigeria, Ghana, pentru a vedea anumite academii, trialuri.

Este o muncă și îmi place mult să călătoresc. Îmi prinde mai mult decât să stau într-un birou de dimineața până seara. Am făcut asta, a fost frumos, am avut performanțe, dar acum vreau să fac lucrul acesta.

Încă de când eram în activitate am început să mă gândesc la asta. Am intermediat anumite transferuri în China, am jucat acolo și am rămas în relații bune. Sabin Ilie, Radu Niculescu și alți români care au fost pe acolo. Mi-am creat multe relații în lumea fotbalului în toți acești ani.

La CFR, ceream jucători, primeam 50-100 pe zi, îi analizam și apoi selectam din ei. Ajungeam la 3-4 și îl alegeam pe cel mai potrivit.

Momentan, merg pe drumul acesta cu impresariatul. Dacă apare ceva concret, iau în calcul. Dar acum sunt pe acest drum”, a spus Bogdan Mara, potrivit digisport.ro.

8 ani a ocupat Bogdan Mara funcția de director sportiv la CFR Cluj, în două mandate, 2017-2020 și 2021-2026

Bogdan Mara: „Dacă domnul Gigi se gândește că are nevoie de serviciile mele, de ce nu, cu drag”

În ceea ce o privește pe FCSB, Mara nu s-ar alătura clubului, dar nu o exclude o colaborare.

„Cum să mă duc la FCSB? De colaborat, cu drag. Am colaborat bine în această scurtă perioadă. Am ajutat la intermedierea acestor transferuri. Dacă domnul Gigi se gândește că are nevoie de serviciile mele, de ce nu?, cu drag.

E un club mare, aș fi dispus să colaborez și să pun umărul să aduc jucători buni, care pot să fie peste nivelul României. Aș încerca cu drag dacă ar avea nevoie de serviciile mele”, a mai transmis Bogdan Mara.

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