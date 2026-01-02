Transfer de top la Râmnicu Vâlcea Echipa de handbal feminin a semnat cu o campioană mondială: „Sunt foarte entuziasmată”

Emilie Arntzen (32 de ani) este noua jucătoare a celor de la SCM Râmnicu Vâlcea.

Norvegianca va reveni în România la finalul sezonului, după ce anterior a evoluat pe CSM București timp de 4 ani, între 2021 și 2025.

SCM Râmnicu Vâlcea a realizat o primă mutare în 2026, aducând o jucătoare care evoluează în prezent în Liga Campionilor.

Emilie Arntzen este noua jucătoare a clubului SCM Râmnicu Vâlcea

Campioană mondială și multiplă campioană europeană cu Norvegia, Emilie Arntzen va reveni în România, după ce a în această vară a semnat cu Ikast Handbold, formației din Danemarca, după despărțirea de CSM București.

„O campioană mondială se va alătura echipei din vara acestui an.

Dragi suporteri, avem plăcerea de a anunța un transfer de excepție, al unei sportive care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Mai exact, este vorba despre o jucătoare care joacă în inter stânga, are experiență la cel mai înalt nivel și deține un palmares impresionant.

Emilie Arntzen va îmbrăca din vară tricoul roș-albastru, cel puțin pentru două sezoane.

În vârstă de 32 de ani, Emilie Hegh Arntzen este una dintre cele mai experimentate sportive din generația ei. Palmaresul său personal, unul de invidiat, include medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016, titlul de campioană mondială în 2021, medalia de argint la Campionatul Mondial 2017 și nu mai puțin de patru titluri europene alături de naționala Norvegiei, în 2014, 2016, 2020 și 2022.

La nivel de club, Emilie a evoluat pentru echipe de top în handbalul european, printre care și Vipers Kristiansand, cu care a câștigat Liga Campionilor în sezonul 2020/21. În CV se mai pot găsi multiple titluri naționale și alte trofee, în Norvegia, dar și în România.

Pe lângă faptul că este un adevărat lider în defensivă, Emilie este cunoscută și pentru leadership, viziunea sa de joc, dar și capacitatea de a crea superioritate pe faza de atac, toate aceste elemente definite grație experienței acumulate în acest parcurs internațional de invidiat. Pentru formația noastră, prezența sa aduce un plus de valoare, pentru atingerea viitoarelor obiective din Liga Florilor și competițiile europene”, a transmis clubul, pe Instagram.

Emilie Arntzen: „Sunt foarte entuziasmată pentru că mă voi alătura familiei mele de la Vâlcea”

Handbalista din Norvegia a oferit și o scurtă declarație după oficializarea transferului.

„Sunt foarte entuziasmată pentru acest nou capitol al carierei mele și, de această dată, pentru că mă voi alătura familiei mele de la Vâlcea.

Abia aștept să vă cunosc pe toți și să lucrăm împreună, pentru a ne atinge obiectivele”.

Noua sa formație, căreia i se va alătura din vară, ocupă locul 5 în Liga Florilor, cu doar 11 puncte acumulate în primele 10 partide.

Emilie Arntzen, în centru, în tricoul celor de la CSM București, foto: Sport Pictures

