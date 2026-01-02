Transfer de top la Râmnicu Vâlcea Echipa de handbal feminin a semnat cu o campioană mondială: „Sunt foarte entuziasmată”
foto: captură Instagram/scmrmvl
Handbal

Transfer de top la Râmnicu Vâlcea Echipa de handbal feminin a semnat cu o campioană mondială: „Sunt foarte entuziasmată”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 02.01.2026, ora 16:11
  • Emilie Arntzen (32 de ani) este noua jucătoare a celor de la SCM Râmnicu Vâlcea.
  • Norvegianca va reveni în România la finalul sezonului, după ce anterior a evoluat pe CSM București timp de 4 ani, între 2021 și 2025.

SCM Râmnicu Vâlcea a realizat o primă mutare în 2026, aducând o jucătoare care evoluează în prezent în Liga Campionilor.

Critici la adresa Cupei Africii  Jucătorul naționalei calificate în optimi e revoltat: „Sunt încă de negăsit”
Citește și
Critici la adresa Cupei Africii Jucătorul naționalei calificate în optimi e revoltat: „Sunt încă de negăsit”
Citește mai mult
Critici la adresa Cupei Africii  Jucătorul naționalei calificate în optimi e revoltat: „Sunt încă de negăsit”

Emilie Arntzen este noua jucătoare a clubului SCM Râmnicu Vâlcea

Campioană mondială și multiplă campioană europeană cu Norvegia, Emilie Arntzen va reveni în România, după ce a în această vară a semnat cu Ikast Handbold, formației din Danemarca, după despărțirea de CSM București.

„O campioană mondială se va alătura echipei din vara acestui an.

Dragi suporteri, avem plăcerea de a anunța un transfer de excepție, al unei sportive care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Mai exact, este vorba despre o jucătoare care joacă în inter stânga, are experiență la cel mai înalt nivel și deține un palmares impresionant.

Emilie Arntzen va îmbrăca din vară tricoul roș-albastru, cel puțin pentru două sezoane.

În vârstă de 32 de ani, Emilie Hegh Arntzen este una dintre cele mai experimentate sportive din generația ei. Palmaresul său personal, unul de invidiat, include medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016, titlul de campioană mondială în 2021, medalia de argint la Campionatul Mondial 2017 și nu mai puțin de patru titluri europene alături de naționala Norvegiei, în 2014, 2016, 2020 și 2022.

La nivel de club, Emilie a evoluat pentru echipe de top în handbalul european, printre care și Vipers Kristiansand, cu care a câștigat Liga Campionilor în sezonul 2020/21. În CV se mai pot găsi multiple titluri naționale și alte trofee, în Norvegia, dar și în România.

Pe lângă faptul că este un adevărat lider în defensivă, Emilie este cunoscută și pentru leadership, viziunea sa de joc, dar și capacitatea de a crea superioritate pe faza de atac, toate aceste elemente definite grație experienței acumulate în acest parcurs internațional de invidiat. Pentru formația noastră, prezența sa aduce un plus de valoare, pentru atingerea viitoarelor obiective din Liga Florilor și competițiile europene”, a transmis clubul, pe Instagram.

Emilie Arntzen: „Sunt foarte entuziasmată pentru că mă voi alătura familiei mele de la Vâlcea”

Handbalista din Norvegia a oferit și o scurtă declarație după oficializarea transferului.

„Sunt foarte entuziasmată pentru acest nou capitol al carierei mele și, de această dată, pentru că mă voi alătura familiei mele de la Vâlcea.

Abia aștept să vă cunosc pe toți și să lucrăm împreună, pentru a ne atinge obiectivele”.

Noua sa formație, căreia i se va alătura din vară, ocupă locul 5 în Liga Florilor, cu doar 11 puncte acumulate în primele 10 partide.

Emilie Arntzen, în centru, în tricoul celor de la CSM București, foto: Sport Pictures Emilie Arntzen, în centru, în tricoul celor de la CSM București, foto: Sport Pictures
Emilie Arntzen, în centru, în tricoul celor de la CSM București, foto: Sport Pictures

Citește și

Dinamo a transferat un „câine” adevărat Aplicația clubului a picat, după imaginea postată cu jucătorul, din arhiva personală a acestuia
Superliga
15:24
Dinamo a transferat un „câine” adevărat Aplicația clubului a picat, după imaginea postată cu jucătorul, din arhiva personală a acestuia
Citește mai mult
Dinamo a transferat un „câine” adevărat Aplicația clubului a picat, după imaginea postată cu jucătorul, din arhiva personală a acestuia
Wildcard pentru Venus Williams  Americanca va deveni cea mai în vârstă jucătoare prezentă la Australian Open
Tenis
15:09
Wildcard pentru Venus Williams Americanca va deveni cea mai în vârstă jucătoare prezentă la Australian Open
Citește mai mult
Wildcard pentru Venus Williams  Americanca va deveni cea mai în vârstă jucătoare prezentă la Australian Open

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
handbal feminin transfer scm ramnicu valcea Liga Florilor emilie arntzen
Știrile zilei din sport
Meci încins pentru Istvan Kovacs Arbitrul român a stârnit controverse în  Emirate, după ce a anulat un gol și a dat un roșu + alte șase „galbene” în prelungiri
Campionate
02.01
Meci încins pentru Istvan Kovacs Arbitrul român a stârnit controverse în Emirate, după ce a anulat un gol și a dat un roșu + alte șase „galbene” în prelungiri
Citește mai mult
Meci încins pentru Istvan Kovacs Arbitrul român a stârnit controverse în  Emirate, după ce a anulat un gol și a dat un roșu + alte șase „galbene” în prelungiri
Debut pentru Louis  Atacantul român și-a aflat  programul de pregătire la DC United:  va juca împotriva lui Lionel Messi
Stranieri
02.01
Debut pentru Louis Atacantul român și-a aflat programul de pregătire la DC United: va juca împotriva lui Lionel Messi
Citește mai mult
Debut pentru Louis  Atacantul român și-a aflat  programul de pregătire la DC United:  va juca împotriva lui Lionel Messi
 Ce își dorește Mihai Stoica Oficialul FCSB-ului, mesaj cu miză sportivă pentru 2026: „Supercupa, abolirea regulii U21, record negativ de RMN-uri”
Superliga
02.01
Ce își dorește Mihai Stoica Oficialul FCSB-ului, mesaj cu miză sportivă pentru 2026: „Supercupa, abolirea regulii U21, record negativ de RMN-uri”
Citește mai mult
 Ce își dorește Mihai Stoica Oficialul FCSB-ului, mesaj cu miză sportivă pentru 2026: „Supercupa, abolirea regulii U21, record negativ de RMN-uri”
Fanii își pot lua rămas-bun  Dinamo anunță un eveniment simbolic înainte de demolarea vechiului stadion: „Nimeni nu va pleca cu mâna goală”
Superliga
02.01
Fanii își pot lua rămas-bun Dinamo anunță un eveniment simbolic înainte de demolarea vechiului stadion: „Nimeni nu va pleca cu mâna goală”
Citește mai mult
Fanii își pot lua rămas-bun  Dinamo anunță un eveniment simbolic înainte de demolarea vechiului stadion: „Nimeni nu va pleca cu mâna goală”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:36
Ilie Dumitrescu se implică în fotbal Și-a anunțat revenirea după aproape 16 ani: „Asta vreau să fac. Cred că va ieși anul ăsta”
Ilie Dumitrescu se implică în fotbal Și-a anunțat revenirea după aproape 16 ani: „Asta vreau să fac. Cred că va ieși anul ăsta”
11:20
CFR Cluj, în pericol Clubul din Gruia riscă să nu ia licența UEFA: „Îmi fac griji, ne luptăm din răsputeri”
CFR Cluj, în pericol Clubul din Gruia riscă să nu ia licența UEFA: „Îmi fac griji, ne luptăm din răsputeri”
10:38
Dinamo insistă pentru Blănuță Negocierile cu Dinamo Kiev sunt în toi » Pretențiile „câinilor” și dorința lui Igor Surkis
Dinamo insistă pentru Blănuță Negocierile cu Dinamo Kiev sunt în toi » Pretențiile „câinilor” și dorința lui Igor Surkis
09:37
Silviu Tudor Samuilă Sinuciderea instagramabilă
Silviu Tudor Samuilă Sinuciderea instagramabilă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Top stiri din sport
Superliga, în cantonament Cluburile din Liga 1 încep pregătirea pentru a doua parte a sezonului. Craiova a plecat deja în Antalya » Programul amicalelor
Superliga
02.01
Superliga, în cantonament Cluburile din Liga 1 încep pregătirea pentru a doua parte a sezonului. Craiova a plecat deja în Antalya » Programul amicalelor
Citește mai mult
Superliga, în cantonament Cluburile din Liga 1 încep pregătirea pentru a doua parte a sezonului. Craiova a plecat deja în Antalya » Programul amicalelor
El decide soarta lui Drăguș pentru barajul cu Turcia Jurist american cu experiență în administrațiile Obama și Clinton judecă apelul FRF
Nationala
02.01
El decide soarta lui Drăguș pentru barajul cu Turcia Jurist american cu experiență în administrațiile Obama și Clinton judecă apelul FRF
Citește mai mult
El decide soarta lui Drăguș pentru barajul cu Turcia Jurist american cu experiență în administrațiile Obama și Clinton judecă apelul FRF
„Nu era de FCSB”  Basarab Panduru s-a convins de jucătorul pe care campioana României l-a cedat după doar 15 meciuri
Superliga
02.01
„Nu era de FCSB” Basarab Panduru s-a convins de jucătorul pe care campioana României l-a cedat după doar 15 meciuri
Citește mai mult
„Nu era de FCSB”  Basarab Panduru s-a convins de jucătorul pe care campioana României l-a cedat după doar 15 meciuri
„Arsuri grave” Un jucător din Ligue 1, rănit în incendiul din Crans-Montana, din  noaptea de Revelion „A fost transportat cu elicopterul în Germania”
Campionate
02.01
„Arsuri grave” Un jucător din Ligue 1, rănit în incendiul din Crans-Montana, din noaptea de Revelion „A fost transportat cu elicopterul în Germania”
Citește mai mult
„Arsuri grave” Un jucător din Ligue 1, rănit în incendiul din Crans-Montana, din  noaptea de Revelion „A fost transportat cu elicopterul în Germania”

Echipe/Competiții

fcsb 46 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 15 rapid 9 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
03.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share