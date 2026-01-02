Motociclete confiscate de FBI FOTO: Modele pilotate de Rossi și Marquez, în colecția unui campion olimpic, acum în top 10 cei mai căutați infractori din lume +4 foto
Foto: X/FBI Los Angeles
Moto GP

Motociclete confiscate de FBI FOTO: Modele pilotate de Rossi și Marquez, în colecția unui campion olimpic, acum în top 10 cei mai căutați infractori din lume

George Neagu
Publicat: 02.01.2026, ora 11:32
alt-text Actualizat: 02.01.2026, ora 11:32
  • Autoritățile locale din Mexic au confiscat, la finalul anului 2025, o colecție impresionantă de motociclete, care i-ar fi aparținut lui Ryan James Wedding, un fost atlet olimpic canadian.
  • În prezent, fostul sportiv este unul dintre cei mai căutați infractori de către FBI.
  • Câteva dintre modelele confiscate le-au aparținut legendelor din MotoGP, Valentino Rossi sau Marc Marquez.

În colecția lui Ryan Wedding se aflau 50 de motociclete, în valoare de aproximativ 38 de milioane de euro.

FOTO. Zeci de motociclete care le-au aparținut lui Rossi sau Marquez, confiscate

La finalul anului 2025, autoritățile din Mexic au confiscat 50 de motociclete Grand Prix și alte competiții, despre care se spune că ar fi fost deținute de Ryan James Wedding, fost participant la Jocurile Olimpice de Iarnă din Salt Lake City (2002), scrie as.com.

Fostul sportiv olimpic la snowboard este, în prezent, unul dintre cei mai căutați infractori de către FBI, fiind acuzat de conducerea unei organizații criminale.

Motocicletele confiscate de FBI, care au fost conduse de Valentino Rossi, Jorge Lorenzo sau Marc Márquez. Foto: X/FBI Los Angeles
Motocicletele confiscate de FBI, care au fost conduse de Valentino Rossi, Jorge Lorenzo sau Marc Márquez. Foto: X/FBI Los Angeles

Printre acele motociclete se aflau și modele care le-au aparținut lui Valentino Rossi, Jorge Lorenzo sau Marc Marquez, legende din MotoGP.

Cel puțin șapte Desmosedici GP de la Ducati se află în colecția confiscată, care au fost pilotate de Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo sau Valentino Rossi. Există, de asemenea, și o motocicletă Moto2, care a fost a campionului mondial din 2012, Marc Marquez.

Fostul sportiv Ryan James Wedding este „responsabil pentru orchestrarea unui program de trafic de droguri și narcoterorism cum nu am mai văzut de mult timp”, după cum a explicat FBI.

Pam Bondi, procurorul general al SUA, a explicat că acesta s-ar afla și în spatele uciderii unui martor federal care lucra la un caz împotriva lui.

„În această lună, autoritățile mexicane au executat multiple mandate de percheziție și au confiscat un număr mare de motociclete cu o valoare estimată la aproximativ 40 de milioane de dolari, care se crede că aparțin lui Ryan James Wedding, unul dintre cei zece fugari cei mai căutați de FBI.

Totul a fost rezultatul colaborării dintre autoritățile mexicane, FBI, RCMP și LAPDHQ”, se arată în comunicatul transmis de FBI.

Fiind printre cei mai căutați 10 infractori din lume, FBI a transmis că oferă o recompensă de aproximativ 14 milioane de euro pentru cei care vin cu informații care vor ajuta la arestarea lui Wedding.

Concret, în carierul său judiciar, Ryan Wedding este acuzat de infracțiuni precum conspirație pentru distribuirea și exportul de cocaină, spălare de bani, manipularea martorilor și conspirație pentru comiterea de omoruri în cadrul unei organizații criminale, conform marca.com.

Fostul sportiv a mai fost condamnat la închisoare în 2010 și acuzat de trafic de droguri în 2015.

