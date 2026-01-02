Oportunități pe piața transferurilor Lewandowski, Bernardo Silva și Maignan, în ultimele 6 luni de contract + Alte staruri, în aceeași situație

Mai multe nume importante de la cluburi mari din Europa au intrat în ultimele 6 luni de contract începând cu data de 1 ianuarie.

Robert Lewandowski, Bernardo Silva, Dusan Vlahovic sau portarul Mike Maignan sunt doar câțiva dintre jucătorii care și-ar putea schimba echipa, fie în această perioadă de mercato, fie la vară.

După ce în ultimele sezoane multe cluburi au cheltuit sume importante, mai ales în Premier League, oficialii echipelor importante s-ar putea orienta acum spre mutări mai ieftine sau chiar spre jucători liberi de contract, având în vedere contextul contractelor care expiră la 30 iunie 2026.

Robert Lewandowski, Bernardo Silva și Mike Maignan au intrat în ultimele 6 luni de contract

Publicația as.com a făcut o listă cu 25 de jucători importanți, din campioanate puternice ale Europei, dar și nume mari de jucători din Arabia Saudită, toți intrați de joi în ultimele 6 luni de contract.

Cei mai mulți dintre ei au sub 30 de ani, iar o bună parte sunt de mai multă vreme în vizorul anumitor cluburi, însă transferurile nu s-au concretizat în vară, cum a fost cazul lui Vlahovic sau Maignan.

Bayern și Fulham sunt echipele cu cei mai mulți astfel de jucători, câte 3 pentru fiecare.

Lista cu jucători importanți care au intrat în ultimele 6 luni de contract:

Dayot Upamecano - Valoare de piață: 70 de milioane de euro | Club: Bayern München | Vârstă: 27 de ani

Marc Guéhi - Valoare de piață: 55,00 milioane € | Club: Crystal Palace | Vârstă: 25

Ibrahima Konaté - Valoare de piață: 50 de milioane de euro | Club: Liverpool FC | Vârstă: 26 de ani

Dusan Vlahovic - Valoare de piață: 35 de milioane de euro | Club: Juventus | Vârstă: 25 de ani

Bernardo Silva - Valoare de piață: 27 milioane de euro | Club: Manchester City | Vârstă: 31 de ani

Quinten Timber - Valoare de piață: 25 de milioane de euro | Club: Feyenoord | Vârstă: 24 de ani

Mike Maignan - Valoare de piață: 25 de milioane de euro | Club: AC Milan | Vârstă: 30 de ani

Vitaliy Mykolenko - Valoare de piață: 25 de milioane de euro | Club: Everton FC | Vârstă: 26 de ani

Ruben Neves - Valoare de piață: 25 milioane de euro | Club: Al-Hilal SFC | Vârstă: 28

Weston McKennie - Valoare de piață: 22 de milioane de euro | Club: Juventus | Vârstă: 27 de ani

Marcos Senesi - Valoare de piață: 22 de milioane de euro | Club: AFC Bournemouth | Vârstă: 28

Julian Brandt - Valoare de piață: 20,00 milioane € | Club: Borussia Dortmund | Vârstă: 29

Serge Gnabry - Valoare de piață: 20 de milioane de euro | Club: Bayern München | Vârstă: 30 de ani

John Stones - Valoare de piață: 18 milioane de euro | Club: Manchester City | Vârstă: 31 de ani

Leon Goretzka - Valoare de piață: 18 milioane de euro | Club: Bayern München | Vârstă: 30 de ani

Ryan Sessegnon - Valoare de piață: 18 milioane de euro | Club: Fulham | Vârstă: 25 de ani

Harry Wilson - Valoare de piață: 18,00 milioane € | Club: Fulham FC | Vârstă: 28

Oscar Mingueza - Valoare de piață: 18,00 milioane € | Club: Fulham FC | Vârstă: 28

Yves Bissouma - Valoare de piață: 20,00 milioane € | Club: Tottenham Hotspur | Vârstă: 29

Andrew Robertson - Valoare de piață: 15 milioane de euro | Club: Liverpool FC | Vârstă: 31 de ani

Fabinho - Valoare de piață: 15 milioane de euro | Club: Al-Ittihad | Vârstă: 32 de ani

Antonio Rudiger - Valoare de piață: 15 milioane de euro | Club: Real Madrid | Vârstă: 32 de ani

Vitaly Janelt - Valoare de piață: 15 milioane de euro | Club: Brentford | Vârstă: 27 de ani

Robert Lewandowski - Valoare de piață: 10 milioane de euro | Club: FC Barcelona | Vârstă: 37 de ani

Andreas Christensen - Valoare de piață: 15 milioane de euro | Club: FC Barcelona | Vârstă: 27 de ani

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport