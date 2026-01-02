Oportunități pe piața transferurilor Lewandowski, Bernardo Silva și Maignan, în ultimele 6 luni de contract + Alte staruri, în aceeași situație
Robert Lewandowski foto: IMAGO
Campionate

Oportunități pe piața transferurilor Lewandowski, Bernardo Silva și Maignan, în ultimele 6 luni de contract + Alte staruri, în aceeași situație

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 02.01.2026, ora 17:02
  • Mai multe nume importante de la cluburi mari din Europa au intrat în ultimele 6 luni de contract începând cu data de 1 ianuarie.
  • Robert Lewandowski, Bernardo Silva, Dusan Vlahovic sau portarul Mike Maignan sunt doar câțiva dintre jucătorii care și-ar putea schimba echipa, fie în această perioadă de mercato, fie la vară.

După ce în ultimele sezoane multe cluburi au cheltuit sume importante, mai ales în Premier League, oficialii echipelor importante s-ar putea orienta acum spre mutări mai ieftine sau chiar spre jucători liberi de contract, având în vedere contextul contractelor care expiră la 30 iunie 2026.

Un egiptean la Barcelona Catalanii s-ar fi înțeles cu un atacant de doar 18 ani care va juca la Barça Atletic
Citește și
Un egiptean la Barcelona Catalanii s-ar fi înțeles cu un atacant de doar 18 ani care va juca la Barça Atletic
Citește mai mult
Un egiptean la Barcelona Catalanii s-ar fi înțeles cu un atacant de doar 18 ani care va juca la Barça Atletic

Robert Lewandowski, Bernardo Silva și Mike Maignan au intrat în ultimele 6 luni de contract

Publicația as.com a făcut o listă cu 25 de jucători importanți, din campioanate puternice ale Europei, dar și nume mari de jucători din Arabia Saudită, toți intrați de joi în ultimele 6 luni de contract.

Cei mai mulți dintre ei au sub 30 de ani, iar o bună parte sunt de mai multă vreme în vizorul anumitor cluburi, însă transferurile nu s-au concretizat în vară, cum a fost cazul lui Vlahovic sau Maignan.

Bayern și Fulham sunt echipele cu cei mai mulți astfel de jucători, câte 3 pentru fiecare.

Lista cu jucători importanți care au intrat în ultimele 6 luni de contract:

  • Dayot Upamecano - Valoare de piață: 70 de milioane de euro | Club: Bayern München | Vârstă: 27 de ani
  • Marc Guéhi - Valoare de piață: 55,00 milioane € | Club: Crystal Palace | Vârstă: 25
  • Ibrahima Konaté - Valoare de piață: 50 de milioane de euro | Club: Liverpool FC | Vârstă: 26 de ani
  • Dusan Vlahovic - Valoare de piață: 35 de milioane de euro | Club: Juventus | Vârstă: 25 de ani
  • Bernardo Silva - Valoare de piață: 27 milioane de euro | Club: Manchester City | Vârstă: 31 de ani
  • Quinten Timber - Valoare de piață: 25 de milioane de euro | Club: Feyenoord | Vârstă: 24 de ani
  • Mike Maignan - Valoare de piață: 25 de milioane de euro | Club: AC Milan | Vârstă: 30 de ani
  • Vitaliy Mykolenko - Valoare de piață: 25 de milioane de euro | Club: Everton FC | Vârstă: 26 de ani
  • Ruben Neves - Valoare de piață: 25 milioane de euro | Club: Al-Hilal SFC | Vârstă: 28
  • Weston McKennie - Valoare de piață: 22 de milioane de euro | Club: Juventus | Vârstă: 27 de ani
  • Marcos Senesi - Valoare de piață: 22 de milioane de euro | Club: AFC Bournemouth | Vârstă: 28
  • Julian Brandt - Valoare de piață: 20,00 milioane € | Club: Borussia Dortmund | Vârstă: 29
  • Serge Gnabry - Valoare de piață: 20 de milioane de euro | Club: Bayern München | Vârstă: 30 de ani
  • John Stones - Valoare de piață: 18 milioane de euro | Club: Manchester City | Vârstă: 31 de ani
  • Leon Goretzka - Valoare de piață: 18 milioane de euro | Club: Bayern München | Vârstă: 30 de ani
  • Ryan Sessegnon - Valoare de piață: 18 milioane de euro | Club: Fulham | Vârstă: 25 de ani
  • Harry Wilson - Valoare de piață: 18,00 milioane € | Club: Fulham FC | Vârstă: 28
  • Oscar Mingueza - Valoare de piață: 18,00 milioane € | Club: Fulham FC | Vârstă: 28
  • Yves Bissouma - Valoare de piață: 20,00 milioane € | Club: Tottenham Hotspur | Vârstă: 29
  • Andrew Robertson - Valoare de piață: 15 milioane de euro | Club: Liverpool FC | Vârstă: 31 de ani
  • Fabinho - Valoare de piață: 15 milioane de euro | Club: Al-Ittihad | Vârstă: 32 de ani
  • Antonio Rudiger - Valoare de piață: 15 milioane de euro | Club: Real Madrid | Vârstă: 32 de ani
  • Vitaly Janelt - Valoare de piață: 15 milioane de euro | Club: Brentford | Vârstă: 27 de ani
  • Robert Lewandowski - Valoare de piață: 10 milioane de euro | Club: FC Barcelona | Vârstă: 37 de ani
  • Andreas Christensen - Valoare de piață: 15 milioane de euro | Club: FC Barcelona | Vârstă: 27 de ani

Citește și

Transfer de top la Râmnicu Vâlcea Echipa de handbal feminin a semnat cu o campioană mondială: „Sunt foarte entuziasmată”
Handbal
16:11
Transfer de top la Râmnicu Vâlcea Echipa de handbal feminin a semnat cu o campioană mondială: „Sunt foarte entuziasmată”
Citește mai mult
Transfer de top la Râmnicu Vâlcea Echipa de handbal feminin a semnat cu o campioană mondială: „Sunt foarte entuziasmată”
Dinamo a transferat un „câine” adevărat Aplicația clubului a picat, după imaginea postată cu jucătorul, din arhiva personală a acestuia
Superliga
15:24
Dinamo a transferat un „câine” adevărat Aplicația clubului a picat, după imaginea postată cu jucătorul, din arhiva personală a acestuia
Citește mai mult
Dinamo a transferat un „câine” adevărat Aplicația clubului a picat, după imaginea postată cu jucătorul, din arhiva personală a acestuia

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
prelungire contract TRANSFERURI CONTRACT robert lewandowski bernardo silva mike maignan
Știrile zilei din sport
Meci încins pentru Istvan Kovacs Arbitrul român a stârnit controverse în  Emirate, după ce a anulat un gol și a dat un roșu + alte șase „galbene” în prelungiri
Campionate
02.01
Meci încins pentru Istvan Kovacs Arbitrul român a stârnit controverse în Emirate, după ce a anulat un gol și a dat un roșu + alte șase „galbene” în prelungiri
Citește mai mult
Meci încins pentru Istvan Kovacs Arbitrul român a stârnit controverse în  Emirate, după ce a anulat un gol și a dat un roșu + alte șase „galbene” în prelungiri
Debut pentru Louis  Atacantul român și-a aflat  programul de pregătire la DC United:  va juca împotriva lui Lionel Messi
Stranieri
02.01
Debut pentru Louis Atacantul român și-a aflat programul de pregătire la DC United: va juca împotriva lui Lionel Messi
Citește mai mult
Debut pentru Louis  Atacantul român și-a aflat  programul de pregătire la DC United:  va juca împotriva lui Lionel Messi
 Ce își dorește Mihai Stoica Oficialul FCSB-ului, mesaj cu miză sportivă pentru 2026: „Supercupa, abolirea regulii U21, record negativ de RMN-uri”
Superliga
02.01
Ce își dorește Mihai Stoica Oficialul FCSB-ului, mesaj cu miză sportivă pentru 2026: „Supercupa, abolirea regulii U21, record negativ de RMN-uri”
Citește mai mult
 Ce își dorește Mihai Stoica Oficialul FCSB-ului, mesaj cu miză sportivă pentru 2026: „Supercupa, abolirea regulii U21, record negativ de RMN-uri”
Fanii își pot lua rămas-bun  Dinamo anunță un eveniment simbolic înainte de demolarea vechiului stadion: „Nimeni nu va pleca cu mâna goală”
Superliga
02.01
Fanii își pot lua rămas-bun Dinamo anunță un eveniment simbolic înainte de demolarea vechiului stadion: „Nimeni nu va pleca cu mâna goală”
Citește mai mult
Fanii își pot lua rămas-bun  Dinamo anunță un eveniment simbolic înainte de demolarea vechiului stadion: „Nimeni nu va pleca cu mâna goală”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:36
Ilie Dumitrescu se implică în fotbal Și-a anunțat revenirea după aproape 16 ani: „Asta vreau să fac. Cred că va ieși anul ăsta”
Ilie Dumitrescu se implică în fotbal Și-a anunțat revenirea după aproape 16 ani: „Asta vreau să fac. Cred că va ieși anul ăsta”
11:20
CFR Cluj, în pericol Clubul din Gruia riscă să nu ia licența UEFA: „Îmi fac griji, ne luptăm din răsputeri”
CFR Cluj, în pericol Clubul din Gruia riscă să nu ia licența UEFA: „Îmi fac griji, ne luptăm din răsputeri”
10:38
Dinamo insistă pentru Blănuță Negocierile cu Dinamo Kiev sunt în toi » Pretențiile „câinilor” și dorința lui Igor Surkis
Dinamo insistă pentru Blănuță Negocierile cu Dinamo Kiev sunt în toi » Pretențiile „câinilor” și dorința lui Igor Surkis
09:37
Silviu Tudor Samuilă Sinuciderea instagramabilă
Silviu Tudor Samuilă Sinuciderea instagramabilă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Top stiri din sport
Superliga, în cantonament Cluburile din Liga 1 încep pregătirea pentru a doua parte a sezonului. Craiova a plecat deja în Antalya » Programul amicalelor
Superliga
02.01
Superliga, în cantonament Cluburile din Liga 1 încep pregătirea pentru a doua parte a sezonului. Craiova a plecat deja în Antalya » Programul amicalelor
Citește mai mult
Superliga, în cantonament Cluburile din Liga 1 încep pregătirea pentru a doua parte a sezonului. Craiova a plecat deja în Antalya » Programul amicalelor
El decide soarta lui Drăguș pentru barajul cu Turcia Jurist american cu experiență în administrațiile Obama și Clinton judecă apelul FRF
Nationala
02.01
El decide soarta lui Drăguș pentru barajul cu Turcia Jurist american cu experiență în administrațiile Obama și Clinton judecă apelul FRF
Citește mai mult
El decide soarta lui Drăguș pentru barajul cu Turcia Jurist american cu experiență în administrațiile Obama și Clinton judecă apelul FRF
„Nu era de FCSB”  Basarab Panduru s-a convins de jucătorul pe care campioana României l-a cedat după doar 15 meciuri
Superliga
02.01
„Nu era de FCSB” Basarab Panduru s-a convins de jucătorul pe care campioana României l-a cedat după doar 15 meciuri
Citește mai mult
„Nu era de FCSB”  Basarab Panduru s-a convins de jucătorul pe care campioana României l-a cedat după doar 15 meciuri
„Arsuri grave” Un jucător din Ligue 1, rănit în incendiul din Crans-Montana, din  noaptea de Revelion „A fost transportat cu elicopterul în Germania”
Campionate
02.01
„Arsuri grave” Un jucător din Ligue 1, rănit în incendiul din Crans-Montana, din noaptea de Revelion „A fost transportat cu elicopterul în Germania”
Citește mai mult
„Arsuri grave” Un jucător din Ligue 1, rănit în incendiul din Crans-Montana, din  noaptea de Revelion „A fost transportat cu elicopterul în Germania”

Echipe/Competiții

fcsb 46 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 15 rapid 9 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
03.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share