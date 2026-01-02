Sportivi răniți sau decedați Incendiul de Revelion, în clubul din Crans-Montana, a lăsat în urmă o tragedie imensă

O petrecere de Anul Nou s-a transformat într-o tragedie de proporții la Crans-Montana, una dintre cele mai cunoscute stațiuni montane din Elveția.

În cadrul incidentului dramatic, mai mulți tineri sportivi au fost răniți, dați dispăruți sau afectați direct de evenimentele din noaptea de Revelion.

Cel puțin 47 de persoane și-au pierdut viața, iar 119 au fost rănite, în urma unui incendiu urmat de o explozie care a avut loc în noaptea de Revelion, în interiorul clubului „Le Constellation”, conform gazzetta.it.

Incendiu mortal într-un club din Crans-Montana

Potrivit autorităților elvețiene, incendiul a izbucnit în jurul orei 1:30, fiind precedat de o explozie. Primele concluzii ale anchetei indică faptul că nu a fost vorba despre un act intenționat sau terorist, însă circumstanțele exacte sunt în continuare investigate.

În momentul tragediei, în local se aflau în principal tineri, unii dintre ei din lumea sportului, veniți să sărbătorească trecerea în noul an.

Mărturiile supraviețuitorilor indică faptul că localul avea o singură ieșire, o scară dificil de utilizat, care ar fi îngreunat evacuarea.

Tineri din lumea sportului, afectați de incendiul de la Crans-Montana

Printre persoanele afectate se află și Eliot Thelen, mijlocaș al echipei de tineret a clubului Pescara. Tânărul a suferit arsuri ușoare și a fost externat, însă a descris scenele trăite drept „oribile”, conform unui comunicat emis de club.

„Pescara anunță că Eliot Thelen, jucător al echipei Primavera, a fost implicat în tragedia petrecută în ultimele zile în Elveția.

Tânărul fotbalist, care din fericire a fost rănit ușor, s-a întors deja acasă și a dorit să transmită un prim mesaj, adresat victimelor și tuturor persoanelor afectate:

«Am ieșit din spital de doar câteva ore și, din fericire, sunt bine. Rămâne însă un impact psihologic puternic pentru ceea ce am trăit: am fost martor la scene oribile.

În acest moment, gândurile mele se îndreaptă către prietenii mei implicați și către familiile victimelor. Mulțumesc din suflet tuturor celor care îmi arată sprijinul lor»

Forza, Eliot, suntem alături de tine!”, a notat clubul italian în comunicatul său.

În stare gravă se află și Tahirys Dos Santos, jucător de 19 ani al echipei FC Metz, internat într-un centru pentru mari arși din Stuttgart. Agentul său a precizat că fotbalistul respiră singur, un semn pozitiv, deși prognosticul rămâne rezervat.

„Profund marcați de această veste, conducerea, jucătorii, antrenorii și angajații clubului sunt în stare de șoc și își unesc gândurile pentru a i le transmite lui Tahirys, în aceste momente în care luptă cu suferința.

Clubul își exprimă, de asemenea, sprijinul deplin față de familia sa și colaborează cu autoritățile medicale pentru a face posibilă repatrierea lui Tahirys la spitalul Mercy, aflat în apropierea domiciliului său ”, a notat Metz, într-un comunicat.

Tahirys Dos Santos. Foto: fcmetz.com

Printre persoanele decedate se numără și Emanuele Galeppini, tânăr considerat o mare speranță a golfului italian.

Federația Italiană de Golf a transmis un mesaj public în care și-a exprimat regretul profund:

„Emanuele Galeppini a fost un tânăr care a întruchipat pasiunea și valorile autentice ale sportului.

În aceste momente de durere, gândurile noastre se îndreaptă către familia sa și către toți cei dragi. Emanuele va rămâne mereu în inimile noastre”.

Cu toate acestea, situația nu este încă pe deplin clarificată.

Telefonul mobil al lui Galeppini a fost descoperit în morga unde sunt aduse trupurile victimelor, însă autoritățile așteaptă rezultatele testelor ADN pentru a confirma oficial identitatea, conform marca.com.

La Federazione Italiana Golf piange la scomparsa di Emanuele Galeppini, giovane atleta che portava con sé passione e valori autentici. In questo momento di grande dolore, il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene.



Emanuele, rimarrai per… pic.twitter.com/zFPW2Amcoi — Fed.Italiana Golf (@FederGolf) January 1, 2026

De asemenea, președintele clubului elvețian FC Lutry a anunțat că nu are încă vești despre trei sau patru jucători ai echipei de juniori, cu vârste între 16 și 18 ani.

12 tineri din această echipă se aflau în local în noaptea de Revelion, conform footmercato.net.

Din câte știu, unul dintre ei este internat într-un spital. Însă trei sau patru nu au dat încă niciun semn de viață Stephane Bise, președintele clubului

Ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, aflat la fața locului, a confirmat că sunt mai mulți cetățeni italieni neidentificați sau dispăruți și că procesul de identificare a victimelor este unul dificil și de durată.

Doliu în Elveția, după tragedia de la Crans-Montana

Guvernul elvețian a decretat cinci zile de doliu, iar drapelele Palatului Federal au fost coborâte în bernă.

Aproximativ 400 de persoane au participat la o slujbă de comemorare la Sion. De asemenea, evenimente importante, precum gala Sports Awards, au fost amânate.

Papa a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor victimelor și întregii Confederații Elvețiene, exprimându-și compasiunea față de cei afectați de tragedie.

Papa Leon se roagă „Domnului să-i primească pe cei decedați în lăcașul său de pace și lumină și să sprijine curajul celor care suferă în inimile sau în trupurile lor”.

„Fie ca Maica Domnului, în sensibilitatea sa, să aducă mângâierea credinței tuturor celor afectați de această tragedie și să-i păstreze în speranță”, se arată în încheierea mesajului, adresat episcopului Jean-Marie Lovey, al Diecezei de Sion, unde a avut loc tragedia, conform vatticannews.va.

119 persoane au fost rănite, potrivit bilanțului provizoriu stabilit în urma incendiului

Potrivit autorităților elvețiene, dintre acestea 71 sunt cetățeni elvețieni, 14 francezi, 11 italieni, 4 sârbi, câte un rănit de naționalitate bosniacă, poloneză, belgiană, luxemburgheză și portugheză, iar 14 persoane nu au fost încă identificate.

În acest context, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat că a fost sesizat în legătură cu dispariția unui cetățean român, despre care există suspiciunea că s-ar fi aflat în noaptea de Revelion în barul din stațiunea Crans-Montana

„MAE este în contact cu familia unui cetățean român presupus disparute în incendiu și colegii consuli oferă asistența necesară”, a transmis pentru HotNews reprezentantul Ministerului.

