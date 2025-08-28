Vătăjelu, despre minunea Kairat Românul din Kazahstan dezvăluie secretele surprizei din Liga Campionilor » Cum vede lupta dintre FCSB și U Craiova

Bogdan Vătăjelu (32 de ani), fotbalist la FC Aktobe din Kazahstan, a comentat pentru GOLAZO.ro calificarea incredibilă realizată de Kairat Almaty în Champions League .

calificarea incredibilă realizată de în . Fundașul stânga a vorbit și despre șansele ca Universitatea Craiova să câștige campionatul.

FC Kairat Almaty a reușit una dintre cele mai mari surprize din play-off-ul Champions League, eliminând Celtic Glasgow la loviturile de departajare, după ce ambele manșe s-au terminat 0-0.

Bogdan Vătăjelu, despre minunea din Kairat: „Și eu sunt foarte surprins”

Performanța campioanei din Kazahstan l-a surprins și pe fostul fundaș al Universității Craiova, Bogdan Vătăjelu (32 de ani), actualmente la FC Aktobe.

„Sincer, și eu sunt foarte surprins de ce au reușit să facă cei de la Kairat. Este o performanță extraordinară pentru fotbalul din Kazahstan. Au crezut în șansa lor și au ajuns în Champions League.

Țin minte declarația patronului clubului, după ce au câștigat campionatul, că vor să se pregătească pentru Champions League și să intre în faza grupelor.

Mă gândesc că nici ei nu credeau sută la sută în asta, dar uite că au reușit. Cu șansă și cu muncă, au făcut ceva extraordinar”, a declarat Vătăjelu pentru GOLAZO.ro.

Fundașul român a subliniat calitatea fotbalului practicat de Kairat: „Este cea mai bună echipă din Kazahstan, joacă un fotbal destul de frumos. În turul campionatului, ne-au bătut 2-1 la noi acasă.

Au câțiva jucători de calitate. Au și un tânăr de 17 ani, Dastan Satpayev, deja cumpărat de Chelsea, dar care mai joacă la Kairat până la 18 ani. Este un talent extraordinar!”.

Patron milionar, antrenor promovat de la juniori. „Niciun transfer sonor”

Vătăjelu a explicat că succesul prin care Kairat a uimit Europa nu s-a bazat pe investiții spectaculoase sau pe transferuri bombă.

„Kairat este unul dintre puținele cluburi private din Kazahstan, alături de Astana, majoritatea celorlalte echipe fiind finanțate de guvernele locale.

Chiar dacă are un patron bogat, Kairat nu a făcut schimbări majore în echipă după ce a câștigat campionatul. Niciun transfer sonor pentru Champions League. A păstrat lotul de anul trecut, chiar și fără golgheterii accidentați” , a precizat Vătăjelu.

Antrenorul lui Kairat în prim-plan, alături de cunoscutul manager al lui Celtic, Brendan Rodgers Foto: Imago

„Au avut și noroc la tragerile la sorți”

Fostul internațional a mai spus: „Mai mult, performanța a fost realizată cu un antrenor care până anul trecut a fost la echipa de juniori. Rafael Urazbakhtin a fost secundul lui Aleksandr Kerzhakov, apoi interimar, după care a rămas principal.

Din câte se pare, cheia calificării a fost stabilitatea echipei, munca intensă la antrenamente, coeziunea lotului și noroc la tragerile la sorți.

Kairat n-a dat peste vreo echipă imposibil de eliminat. A jucat cu Olimpija Ljubljana, KuPS, Slovan Bratislava și Celtic. Nu trebuie omis nici faptul că este o deplasare foarte lungă”.

Bogdan Vătăjelu a mai evidențiat și condițiile de pregătire de care dispune Kairat: „Are propria bază de antrenament, joacă și se antrenează numai pe terenuri de iarbă. Îi ajută și clima, în sud este mai cald”.

12,8 milioane de euro este valoarea de piață a lotului FC Kairat Almaty. Campioana din Kazahstan ar fi pe locul 7 în Superliga României la acest capitol, fiind depășită de FCSB (48,4 milioane €), CFR Cluj (31,4 milioane €), Rapid (27,6 milioane €), Universitatea Craiova (22,5 milioane €), U Cluj (14,9 milioane €) și Dinamo (14,4 milioane €)

„Craiova e favorită la titlu”

Legitimat la Aktobe din februarie 2024, după despărțirea de U Cluj, Bogdan Vătăjelu urmărește atent fotbalul românesc și îi ține pumnii strânși Universității Craiova, echipa lui de suflet, la care a evoluat peste 200 de meciuri.

„Am venit câteva zile acasă, la Craiova. Campionatul din Kazahstan este întrerupt trei săptămâni. Nu pot să merg pe stadion la meciul cu Bașakșehir, din seara asta, am o mică accidentare la picior și trebuie să stau relaxat.

Mă bucur pentru Universitatea Craiova. A început foarte bine sezonul și la cum arată lucrurile acum este favorită la titlu. Sper să facă încă un meci bun cu Bașakșehir și să se califice în faza grupelor Conference League.

Craiova arată foarte bine, dar este abia începutul, iar pe parcurs pot apărea căderi neprevăzute. Trebuie constanță”.

Am fost surprins de rezultatele celor de la FCSB. Când intri într-o debandadă din asta, este foarte greu să ieși. La fel și CFR, nu se aștepta nimeni să înceapă așa rău campionatul și să nu performeze nici în Europa. Bogdan Vătăjelu - fundaș stânga FC Aktobe

Vătăjelu analizează prelungirea contractului cu Aktobe

În final, Vătăjelu a vorbit și despre posibilitatea de a-și încheia aventura în Kazahstan la finalul anului.

„Contractul meu cu Aktobe se termină în decembrie; președintele clubului și-ar dori să îl prelungim, dar nu am luat încă o decizie. Nu sunt decis să mai rămân. Vom vedea. Ultimele luni au fost dificile, cu meciuri pierdute și eliminări din Europa”.

Aktobe a fost eliminată din Europa League, după două înfrângeri identice, 0-1 cu Legia Varșovia, echipa lui Edi Iordănescu, iar apoi a ieșit și din Conference League, cedând cu 1-2 și 0-4 în fața celor de la Sparta Praga.

