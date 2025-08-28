Vătăjelu, despre minunea Kairat Românul din Kazahstan dezvăluie  secretele surprizei din Liga Campionilor » Cum vede lupta dintre FCSB și U Craiova +8 foto
Bogdan Vătăjelu (Foto: IMAGO)
Liga Campionilor

Vătăjelu, despre minunea Kairat Românul din Kazahstan dezvăluie secretele surprizei din Liga Campionilor » Cum vede lupta dintre FCSB și U Craiova

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 28.08.2025, ora 18:42
alt-text Actualizat: 28.08.2025, ora 18:42
  • Bogdan Vătăjelu (32 de ani), fotbalist la FC Aktobe din Kazahstan, a comentat pentru GOLAZO.ro calificarea incredibilă realizată de Kairat Almaty în Champions League.
  • Fundașul stânga a vorbit și despre șansele ca Universitatea Craiova să câștige campionatul.

FC Kairat Almaty a reușit una dintre cele mai mari surprize din play-off-ul Champions League, eliminând Celtic Glasgow la loviturile de departajare, după ce ambele manșe s-au terminat 0-0.

Frustrare la FCSB VIDEO. Cum a reacționat Olaru după ce a văzut că Pafos, Kairat Almaty și Bodo/Glimt au ajuns în Liga Campionilor
Citește și
Frustrare la FCSB VIDEO. Cum a reacționat Olaru după ce a văzut că Pafos, Kairat Almaty și Bodo/Glimt au ajuns în Liga Campionilor
Citește mai mult
Frustrare la FCSB VIDEO. Cum a reacționat Olaru după ce a văzut că Pafos, Kairat Almaty și Bodo/Glimt au ajuns în Liga Campionilor

Bogdan Vătăjelu, despre minunea din Kairat: „Și eu sunt foarte surprins”

Performanța campioanei din Kazahstan l-a surprins și pe fostul fundaș al Universității Craiova, Bogdan Vătăjelu (32 de ani), actualmente la FC Aktobe.

„Sincer, și eu sunt foarte surprins de ce au reușit să facă cei de la Kairat. Este o performanță extraordinară pentru fotbalul din Kazahstan. Au crezut în șansa lor și au ajuns în Champions League.

Țin minte declarația patronului clubului, după ce au câștigat campionatul, că vor să se pregătească pentru Champions League și să intre în faza grupelor.

Mă gândesc că nici ei nu credeau sută la sută în asta, dar uite că au reușit. Cu șansă și cu muncă, au făcut ceva extraordinar”, a declarat Vătăjelu pentru GOLAZO.ro.

Fundașul român a subliniat calitatea fotbalului practicat de Kairat: „Este cea mai bună echipă din Kazahstan, joacă un fotbal destul de frumos. În turul campionatului, ne-au bătut 2-1 la noi acasă.

Au câțiva jucători de calitate. Au și un tânăr de 17 ani, Dastan Satpayev, deja cumpărat de Chelsea, dar care mai joacă la Kairat până la 18 ani. Este un talent extraordinar!”.

FOTO Imago FOTO Imago
FOTO Imago

Patron milionar, antrenor promovat de la juniori. „Niciun transfer sonor”

Vătăjelu a explicat că succesul prin care Kairat a uimit Europa nu s-a bazat pe investiții spectaculoase sau pe transferuri bombă.

„Kairat este unul dintre puținele cluburi private din Kazahstan, alături de Astana, majoritatea celorlalte echipe fiind finanțate de guvernele locale.

Chiar dacă are un patron bogat, Kairat nu a făcut schimbări majore în echipă după ce a câștigat campionatul. Niciun transfer sonor pentru Champions League. A păstrat lotul de anul trecut, chiar și fără golgheterii accidentați”, a precizat Vătăjelu.

Antrenorul lui Kairat în prim-plan, alături de cunoscutul manager al lui Celtic, Brendan Rodgers Foto: Imago Antrenorul lui Kairat în prim-plan, alături de cunoscutul manager al lui Celtic, Brendan Rodgers Foto: Imago
Antrenorul lui Kairat în prim-plan, alături de cunoscutul manager al lui Celtic, Brendan Rodgers Foto: Imago

„Au avut și noroc la tragerile la sorți”

Fostul internațional a mai spus: „Mai mult, performanța a fost realizată cu un antrenor care până anul trecut a fost la echipa de juniori. Rafael Urazbakhtin a fost secundul lui Aleksandr Kerzhakov, apoi interimar, după care a rămas principal.

Din câte se pare, cheia calificării a fost stabilitatea echipei, munca intensă la antrenamente, coeziunea lotului și noroc la tragerile la sorți.

Kairat n-a dat peste vreo echipă imposibil de eliminat. A jucat cu Olimpija Ljubljana, KuPS, Slovan Bratislava și Celtic. Nu trebuie omis nici faptul că este o deplasare foarte lungă”.

Bogdan Vătăjelu a mai evidențiat și condițiile de pregătire de care dispune Kairat: „Are propria bază de antrenament, joacă și se antrenează numai pe terenuri de iarbă. Îi ajută și clima, în sud este mai cald”.

12,8 milioane de euro
este valoarea de piață a lotului FC Kairat Almaty. Campioana din Kazahstan ar fi pe locul 7 în Superliga României la acest capitol, fiind depășită de FCSB (48,4 milioane €), CFR Cluj (31,4 milioane €), Rapid (27,6 milioane €), Universitatea Craiova (22,5 milioane €), U Cluj (14,9 milioane €) și Dinamo (14,4 milioane €)

„Craiova e favorită la titlu”

Legitimat la Aktobe din februarie 2024, după despărțirea de U Cluj, Bogdan Vătăjelu urmărește atent fotbalul românesc și îi ține pumnii strânși Universității Craiova, echipa lui de suflet, la care a evoluat peste 200 de meciuri.

„Am venit câteva zile acasă, la Craiova. Campionatul din Kazahstan este întrerupt trei săptămâni. Nu pot să merg pe stadion la meciul cu Bașakșehir, din seara asta, am o mică accidentare la picior și trebuie să stau relaxat.

Mă bucur pentru Universitatea Craiova. A început foarte bine sezonul și la cum arată lucrurile acum este favorită la titlu. Sper să facă încă un meci bun cu Bașakșehir și să se califice în faza grupelor Conference League.

Craiova arată foarte bine, dar este abia începutul, iar pe parcurs pot apărea căderi neprevăzute. Trebuie constanță”.

Am fost surprins de rezultatele celor de la FCSB. Când intri într-o debandadă din asta, este foarte greu să ieși. La fel și CFR, nu se aștepta nimeni să înceapă așa rău campionatul și să nu performeze nici în Europa. Bogdan Vătăjelu - fundaș stânga FC Aktobe
Bașakșehr - Craiova
Bașakșehr - Craiova

Galerie foto (8 imagini)

Bașakșehr - Craiova Bașakșehr - Craiova Bașakșehr - Craiova Bașakșehr - Craiova Bașakșehr - Craiova
+8 Foto
labels.photo-gallery

Vătăjelu analizează prelungirea contractului cu Aktobe

În final, Vătăjelu a vorbit și despre posibilitatea de a-și încheia aventura în Kazahstan la finalul anului.

„Contractul meu cu Aktobe se termină în decembrie; președintele clubului și-ar dori să îl prelungim, dar nu am luat încă o decizie. Nu sunt decis să mai rămân. Vom vedea. Ultimele luni au fost dificile, cu meciuri pierdute și eliminări din Europa”.

Aktobe a fost eliminată din Europa League, după două înfrângeri identice, 0-1 cu Legia Varșovia, echipa lui Edi Iordănescu, iar apoi a ieșit și din Conference League, cedând cu 1-2 și 0-4 în fața celor de la Sparta Praga.

Citește și

E astăzi ziua cea mai tare de după ‘89? Trei echipe românești joacă acasă în Europa. Nu luptă doar pentru calificări, ci și pentru stabilirea unui record fabulos
Superliga
14:43
E astăzi ziua cea mai tare de după ‘89? Trei echipe românești joacă acasă în Europa. Nu luptă doar pentru calificări, ci și pentru stabilirea unui record fabulos
Citește mai mult
E astăzi ziua cea mai tare de după ‘89? Trei echipe românești joacă acasă în Europa. Nu luptă doar pentru calificări, ci și pentru stabilirea unui record fabulos
Becali a anunțat echipa de start  Jucătorii cu care FCSB vrea să învingă Aberdeen » Atac la un titular: „Face multe tâmpenii”
Europa League
13:00
Becali a anunțat echipa de start Jucătorii cu care FCSB vrea să învingă Aberdeen » Atac la un titular: „Face multe tâmpenii”
Citește mai mult
Becali a anunțat echipa de start  Jucătorii cu care FCSB vrea să învingă Aberdeen » Atac la un titular: „Face multe tâmpenii”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Nu ne priviți ca pe străini, curățăm străzile pe caniculă și vă aducem mâncarea pe ger” / Mărturie puternică a unui student din Bangladesh, după ce un livrator din țara lui a fost bătut la București 
INTERVIU „Nu ne priviți ca pe străini, curățăm străzile pe caniculă și vă aducem mâncarea pe ger” / Mărturie puternică a unui student din Bangladesh, după ce un livrator din țara lui a fost bătut la București 
INTERVIU „Nu ne priviți ca pe străini, curățăm străzile pe caniculă și vă aducem mâncarea pe ger” / Mărturie puternică a unui student din Bangladesh, după ce un livrator din țara lui a fost bătut la București 
Liga Campionilor Universitatea Craiova bogdan vatajelu kairat almaty
Știrile zilei din sport
Craiova a dat drumul la fiesta  VIDEO și FOTO. Oltenii s-au dezlănțuit pe teren după calificarea istorică în Conference League
Conference League
28.08
Craiova a dat drumul la fiesta VIDEO și FOTO. Oltenii s-au dezlănțuit pe teren după calificarea istorică în Conference League
Citește mai mult
Craiova a dat drumul la fiesta  VIDEO și FOTO. Oltenii s-au dezlănțuit pe teren după calificarea istorică în Conference League
FCSB în Europa League! Ce urmează pentru campioană: adversari de top + program încărcat
Superliga
28.08
FCSB în Europa League! Ce urmează pentru campioană: adversari de top + program încărcat
Citește mai mult
FCSB în Europa League! Ce urmează pentru campioană: adversari de top + program încărcat
Becali s-a dezlănțuit! VIDEO. Patronul FCSB a făcut spectacol în lojă după calificare + Cât e dispus să dea pe Louis Munteanu: „Am plusat!”
Europa League
28.08
Becali s-a dezlănțuit! VIDEO. Patronul FCSB a făcut spectacol în lojă după calificare + Cât e dispus să dea pe Louis Munteanu: „Am plusat!”
Citește mai mult
Becali s-a dezlănțuit! VIDEO. Patronul FCSB a făcut spectacol în lojă după calificare + Cât e dispus să dea pe Louis Munteanu: „Am plusat!”
S-a rupt blestemul!  Cu 30.000 de „lei” în spate, Craiova a făcut un nou meci uluitor cu Bașakșehir și s-a calificat în Conference League
Conference League
28.08
S-a rupt blestemul! Cu 30.000 de „lei” în spate, Craiova a făcut un nou meci uluitor cu Bașakșehir și s-a calificat în Conference League
Citește mai mult
S-a rupt blestemul!  Cu 30.000 de „lei” în spate, Craiova a făcut un nou meci uluitor cu Bașakșehir și s-a calificat în Conference League
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:14
Mourinho, dat afară! Fenerbahce i-a reziliat contractul portughezului exact când FCSB voia să-l înfrunte
Mourinho, dat afară! Fenerbahce i-a reziliat contractul portughezului exact când FCSB voia să-l înfrunte
10:21
Puterea suporterilor: Benfica și FCSB! Campioana României a fost depășită ca număr de spectatori doar de meciul disputat pe Estadio Da Luz » Ce loc ocupă Craiova
Puterea suporterilor: Benfica și FCSB! Campioana României a fost depășită ca număr de spectatori doar de meciul disputat pe Estadio Da Luz » Ce loc ocupă Craiova
10:59
Amenință cu demisia! Edi Iordănescu a răbufnit după calificarea în Conference League: „Nimeni nu se pricepe mai bine decât mine” » Ce solicitări are
Amenință cu demisia! Edi Iordănescu a răbufnit după calificarea în Conference League: „Nimeni nu se pricepe mai bine decât mine” » Ce solicitări are
10:46
Marin, omul meciului! Seară magică pentru români în cupele europene. Ce au făcut echipele antrenate de Răzvan Lucescu și Edi Iordănescu
Marin, omul meciului!  Seară magică pentru români în cupele europene . Ce au făcut echipele antrenate de Răzvan Lucescu și Edi Iordănescu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Top stiri din sport
De ce înjură oltenii UEFA Ce s-a întâmplat în ziua meciului și ce scenografie pregătiseră fanii Universității Craiova
Conference League
28.08
De ce înjură oltenii UEFA Ce s-a întâmplat în ziua meciului și ce scenografie pregătiseră fanii Universității Craiova
Citește mai mult
De ce înjură oltenii UEFA Ce s-a întâmplat în ziua meciului și ce scenografie pregătiseră fanii Universității Craiova
Programul Ligii Campionilor Urmează dueluri-șoc în grupa XXL! Pe cine vor înfrunta Chivu, Man, Dragomir și Drăgușin + ce adversari ar fi avut FCSB
Liga Campionilor
28.08
Programul Ligii Campionilor Urmează dueluri-șoc în grupa XXL! Pe cine vor înfrunta Chivu, Man, Dragomir și Drăgușin + ce adversari ar fi avut FCSB
Citește mai mult
Programul Ligii Campionilor Urmează dueluri-șoc în grupa XXL! Pe cine vor înfrunta Chivu, Man, Dragomir și Drăgușin + ce adversari ar fi avut FCSB
Lupta lui Imane Khelif  Campioana olimpică a vorbit despre drumul ei în box: „Mergeam pe jos 10 kilometri. Vindeam pâine și aluminiu pentru a mă antrena”
Box
28.08
Lupta lui Imane Khelif Campioana olimpică a vorbit despre drumul ei în box: „Mergeam pe jos 10 kilometri. Vindeam pâine și aluminiu pentru a mă antrena”
Citește mai mult
Lupta lui Imane Khelif  Campioana olimpică a vorbit despre drumul ei în box: „Mergeam pe jos 10 kilometri. Vindeam pâine și aluminiu pentru a mă antrena”
Cupa României Știm toate cele 24 de echipe calificate în grupele competiției » Toate rezultatele din play-off
Cupa Romaniei
28.08
Cupa României Știm toate cele 24 de echipe calificate în grupele competiției » Toate rezultatele din play-off
Citește mai mult
Cupa României Știm toate cele 24 de echipe calificate în grupele competiției » Toate rezultatele din play-off

Echipe/Competiții

fcsb 86 CFR Cluj 54 dinamo bucuresti 13 rapid 11 Universitatea Craiova 43 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 2 uta arad 8 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
29.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share