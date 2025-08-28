Becali a anunțat echipa de start Jucătorii cu care FCSB vrea să învingă Aberdeen » Atac la un titular: „Face multe tâmpenii”

George Becali (67 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a anunțat formula de start a campioanei pentru meciul cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League.

FCSB - Aberdeen se joacă joi, de la ora 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Pro TV.

FCSB luptă pentru calificarea în grupa principală a Europa League, pentru al doilea an consecutiv. În tur, cele două formații au remizat, scor 2-2.

Cum ar putea arăta FCSB la meciul cu Aberdeen

Finanțatorul a spus cum va aborda FCSB meciul cu Aberdeen, partidă decisivă pentru calificarea în Europa League.

„Echipa e asta: Crețu, Ngezana, le-am zis să aleagă între Popescu și Graovac. Mihai Popescu cam face multe tâmpenii, le-am zis să aleagă ei care vor și să mai fie și Radunovic.

La centru o să fie Șut și mi-au zis ei să aleg eu între Lixandru și Baba. Chiricheș am zis că îl mai las puțin să își revină în viteză, probabil e obosit, e în vârstă. Așa mi-au zis, să aleg, și le-am zis că îmi place mai mult Lixandru.

O să joace Șut cu Lixandru. Chiricheș nu mai câștigă dueluri, el căuta jocul, mingea, contactul, acum nu mai caută… fuge de fotbal”, a declarat finanțatorul de la FCSB, pentru fanatik.ro.

Cum ar putea arăta primul „11” al FCSB la meciul cu Aberdeen:

Târnovanu – Crețu, Ngezana, M. Popescu/Graovac, Radunovic – Șut, Lixandru – Miculescu, Olaru, Tănase – Bîrligea.

La capitolul jucătorilor indisponibili, FCSB nu se va putea baza pe Juri Cisotti, eliminat în partida tur cu Aberdeen. De asemenea, Mamadou Thiam nu va fi în lot, nefiind înscris pe lista UEFA.

Cisotti e suspendat, iar Thiam nu e pe listă, în rest, suntem ok. Bîrligea e un fotbalist foarte important, pentru mine el e cel mai bun atacant din România. Elias Charalambous, antrenor FCSB

