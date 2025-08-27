Frustrare la FCSB VIDEO. Cum a reacționat Olaru după ce a văzut că Pafos, Kairat Almaty și Bodo/Glimt au ajuns în Liga Campionilor +50 foto
  • FCSB - Aberdeen. Darius Olaru (27 de ani), căpitanul campioanei, a prefațat partida retur din play-off-ul Europa League.
  • FCSB - Aberdeen se joacă joi, de la 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe ProTV și Voyo.

După 2-2 în turul din Scoția, FCSB caută să dea totul pentru o nouă participare în faza principală din Europa League, la fel ca în sezonul precedent.

FCSB - Aberdeen. Darius Olaru: „Meciul de mâine poate schimba situația”

Olaru a transmis că echipa e apăsată de startul slab de sezon, însă e încrezător că un rezultat pozitiv joi poate schimba situația în bine pentru FCSB.

„Cred că ne așteaptă cam cel mai important meci de până acum. Mi se păreau mai importante cele din Champions League, dar asta ne-a mai rămas acum și cred că ne așteaptă o finală mâine.

Cumva, n-am avut rezultate bune în ultima perioadă și ne apasă asta, dar știm că mâine este un meci important care poate schimba situația asta.

Sincer, nu m-am gândit niciodată la parcursul slab de până acum. Obiectivul principal a fost Champions League. Acum ne gândim la ce avem și cu toții vrem să ne calificăm în Europa League.

Va fi un meci total diferit. Acolo, și atmosfera, și fanii au fost cu ei. Era normal, dar mâine știm că toți vor fi cu noi. Așteptăm mulți oameni la stadion, ne vor susține și trebuie să arătam mult mai bine.

Am simțit că în tur am fost echipa de anul trecut, am știut ce vrem de la acel meci, păcat am primit pe final acel gol și ne-au egalat. Mâine trebuie să arătam că vrem să fim în Europa League”, a spus Olaru la conferința de presă.

Niciodată nu mi-a stat gândul la prime, eu am intrat doar cu gândul să câștig meciul, orice ar fi. Darius Olaru

Darius Olaru: „Vreau să ieșim odată din pasa asta proastă”

Întrebat dacă e dureros să vadă că echipe precum Kairat Almaty, Pafos și Bodo/Glimt au obținut calificarea în faza principală din Championes League, Olaru a răspuns:

„Acum, e normal... că vezi niște nume care nu sunt obișnuite cu Champions League. Trebuia să gestionăm altfel anumite momente și puteam să fim noi în acea postură. Dar ce pot să mai zic, trebuie să luptăm pentru ce ne-a rămas și pentru obiectivul de mâine.

Aș fi vrut să rezolvăm mai repede, să nu avem atâtea rezultate negative, mai ales în campionat. Sper că la meciul de mâine să fie acel declic de care avem nevoie.

Mi-aș dori mult să-mi ajut echipa și mâine, dar nu mă interesează cine va marca, vreau să ne calificăm și să ieșim odată din pasa asta proastă”.

FCSB - Aberdeen. Antrenamentul campioanei înainte de play-off-ul Europa League.
FCSB - Aberdeen. Antrenamentul campioanei înainte de play-off-ul Europa League.

Cisotti nu trebuia să primească nici o etapă, pentru că eu cred că nu era de roșu. Era un jucător important pentru noi, dar asta e. Darius Olaru, despre absența lui Cisotti

