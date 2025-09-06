Boris Becker, amenințat de români Legendarul tenismen spune că nu va trece niciodată peste ce a trăit în închisoare : „Au vrut să mă bată în celulă!”
Boris Becker, amenințat de români Legendarul tenismen spune că nu va trece niciodată peste ce a trăit în închisoare: „Au vrut să mă bată în celulă!"

Publicat: 06.09.2025, ora 14:01
  • Boris Becker (57 de ani), fost mare jucător de tenis, a vorbit despre perioada dificilă petrecută în închisoare.
  • Germanul a dezvăluit cum a ajuns să aibă datorii la deținuții români: „A fost o prostie și o nebunie să fac asta cu astfel de oameni”.

Fostul campion de la Wimbledon, US Open și Australian Open a fost condamnat la închisoare în aprilie 2022 pentru ascunderea de active și a unui împrumut de la numeroșii săi creditori.

Boris Becker, despre amintirile cu deținuții români: „A fost o nebunie să joc poker cu astfel de oameni”

Fostul tenismen credea că experiența sa din pokerul profesionist îl va ajuta în închisoare, însă s-a înșelat.

„După un joc de poker cu deținuții români care durează câteva zile, ajung să am o datorie de 500 de lire sterline.

Desigur, a fost o prostie și o nebunie din partea mea să joc poker cu astfel de oameni, dar am vrut să rămân fidel adevărului în cartea mea; altfel, nu are rost să scriu una.

După tenis, am jucat poker la nivel profesionist pentru o vreme, așa că m-am gândit: ce mi s-ar putea întâmpla? E doar o mică distracție pe lângă.

Dar am jucat poker cu infractori adevărați, veneau în celula mea să mă plesnească peste față dacă nu plăteam.

Dacă un prieten din afara închisorii nu ar fi rezolvat problema cu un transfer de bani, astăzi aș fi fost o altă persoană”, a spus Becker, conform thesun.co.uk.

Boris Becker, despre perioada petrecută în închisoare: „Convorbirile cu soția au fost salvarea mea”

Boris Becker a povestit cum a reușit să reziste în închisoare, deși a avut de suferit atât din punct de vedere fizic, cât și la nivel mental.

„Această nesfârșire îți macină sufletul și îți fierbe mintea. Îți dai seama repede că închisorile sunt de fapt controlate de deținuți.

Convorbirile telefonice cu soția mea erau salvarea mea și singura modalitate de a fi eu însumi.

În octombrie, dormeam în trening și șosete. În unele nopți era atât de frig în celulă încât dormeam îmbrăcat cu două jachete și două perechi de șosete, cu un prosop înfășurat în jurul capului.

Am slăbit 7 kilograme în primele 4 săptămâni. Au fost mai multe motive pentru asta: stresul emoțional, mâncarea puțină, lipsa alcoolului și a dulciurilor”, a mai spus Becker.

Deși a ieșit de 3 ani din închisoare, germanul susține că experiența l-a marcat pe viață.

Nu voi putea uita niciodată acea perioadă. Voi purta închisoarea cu mine în noua mea viață. Nu pot adormi decât dacă ușa dormitorului este complet închisă. În pat, stau atât de aproape de margine încât sunt aproape de a cădea. Boris Becker, fost lider ATP

Boris Becker a câștigat 6 titluri de Grand Slam:

  • Wimbledon: 1985, 1986 și 1989
  • US Open: 1989
  • Australian Open: 1991, 1996

