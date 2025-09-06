Dat afară după 6 meciuri! CFR Cluj a renunțat la un jucător adus în această vară +10 foto
Antonio Bosec foto: Sport Pictures
Superliga

Dat afară după 6 meciuri! CFR Cluj a renunțat la un jucător adus în această vară

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 06.09.2025, ora 12:03
alt-text Actualizat: 06.09.2025, ora 12:03
  • Antonio Bosec (28 de ani) s-a despărțit de CFR Cluj după doar 6 partide jucate pentru formația din Gruia.
  • Cele două părți au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului.

CFR Cluj se află într-un proces de reorganizare după startul modest de sezon, iar mai mulți jucători se află pe picior de plecare.

Transferul lui Tudose, în pericol Cine a încurcat calculele pentru mutarea jucătorului la FCSB: „Înțeleg că a intervenit” + Mario își contrazice tatăl
Citește și
Transferul lui Tudose, în pericol Cine a încurcat calculele pentru mutarea jucătorului la FCSB: „Înțeleg că a intervenit” + Mario își contrazice tatăl
Citește mai mult
Transferul lui Tudose, în pericol Cine a încurcat calculele pentru mutarea jucătorului la FCSB: „Înțeleg că a intervenit” + Mario își contrazice tatăl

Antonio Bosec a fost dat afară de CFR Cluj

Bosec a evoluat în doar 6 partide pentru formația din Gruia, 5 în cupele europene și una în Liga 1, cu FC Botoșani.

Fundașul a intrat pe lista neagră a CFR-ului după eșecul rușinos, 2-7 cu Hacken, când Layouni a reușit să ofere 5 pase decisive, toate de pe partea fundașului croat. De atunci, Bosec nu a mai prins lotul ardelenilor pentru următoarele meciuri.

„Mulțumim, Antonio Bosec! Clubul CFR 1907 Cluj și jucătorul Antonio Bosec au ajuns la un acord privind încetarea colaborării.

Mult succes în carieră, Antonio!”, a scris clubul pe pagina de Facebook.

Bosec a ajuns la Cluj în această vară, liber de contract, de la formația croată Slaven Belupo.

Louis Munteanu și Antonio Bosec, ratare uriașă în CFR Cluj - FC Botoșani 3-3 (FOTO: captură Prima Sport 1)
Louis Munteanu și Antonio Bosec, ratare uriașă în CFR Cluj - FC Botoșani 3-3 (FOTO: captură Prima Sport 1)

Galerie foto (10 imagini)

Louis Munteanu și Antonio Bosec, ratare uriașă în CFR Cluj - FC Botoșani 3-3 (FOTO: captură Prima Sport 1) Louis Munteanu și Antonio Bosec, ratare uriașă în CFR Cluj - FC Botoșani 3-3 (FOTO: captură Prima Sport 1) Louis Munteanu și Antonio Bosec, ratare uriașă în CFR Cluj - FC Botoșani 3-3 (FOTO: captură Prima Sport 1) Louis Munteanu și Antonio Bosec, ratare uriașă în CFR Cluj - FC Botoșani 3-3 (FOTO: captură Prima Sport 1) Louis Munteanu și Antonio Bosec, ratare uriașă în CFR Cluj - FC Botoșani 3-3 (FOTO: captură Prima Sport 1)
+10 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

Suspendat pentru că a scuipat  Luis Suarez și Sergio Busquets și-au aflat pedepsele după bătaia generală » Câte meciuri vor rata
Campionate
11:09
Suspendat pentru că a scuipat Luis Suarez și Sergio Busquets și-au aflat pedepsele după bătaia generală » Câte meciuri vor rata
Citește mai mult
Suspendat pentru că a scuipat  Luis Suarez și Sergio Busquets și-au aflat pedepsele după bătaia generală » Câte meciuri vor rata
Ce finală avem la US Open! Carlos Alcaraz și Jannik Sinner se vor lupta pentru trofeu » Miza uriașă: locul 1 ATP și o sumă fabuloasă
Tenis
10:38
Ce finală avem la US Open! Carlos Alcaraz și Jannik Sinner se vor lupta pentru trofeu » Miza uriașă: locul 1 ATP și o sumă fabuloasă
Citește mai mult
Ce finală avem la US Open! Carlos Alcaraz și Jannik Sinner se vor lupta pentru trofeu » Miza uriașă: locul 1 ATP și o sumă fabuloasă

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev
Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev
Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev
CFR Cluj liga 1 PLECARE antonio bosec
Știrile zilei din sport
Acuzații zdrobitoare Multiplu campion olimpic, pus la zid: „Am găsit pungi de cocaină in patul fiicei noastre”
Înot
16:46
Acuzații zdrobitoare Multiplu campion olimpic, pus la zid: „Am găsit pungi de cocaină in patul fiicei noastre”
Citește mai mult
Acuzații zdrobitoare Multiplu campion olimpic, pus la zid: „Am găsit pungi de cocaină in patul fiicei noastre”
Decizie fără precedent US Open cere televiziunilor să cenzureze huiduielile la adresa lui Trump, care va fi prezent la finala Alcaraz - Sinner
Tenis
16:56
Decizie fără precedent US Open cere televiziunilor să cenzureze huiduielile la adresa lui Trump, care va fi prezent la finala Alcaraz - Sinner
Citește mai mult
Decizie fără precedent US Open cere televiziunilor să cenzureze huiduielile la adresa lui Trump, care va fi prezent la finala Alcaraz - Sinner
„Mi-au tăiat capul!” Paul Neagu, antrenorul acuzat de abuzuri sexuale , susține că există o conspirație împotriva lui: „Înseamnă că am fost un geniu”
Special
12:00
„Mi-au tăiat capul!” Paul Neagu, antrenorul acuzat de abuzuri sexuale, susține că există o conspirație împotriva lui: „Înseamnă că am fost un geniu”
Citește mai mult
„Mi-au tăiat capul!” Paul Neagu, antrenorul acuzat de abuzuri sexuale , susține că există o conspirație împotriva lui: „Înseamnă că am fost un geniu”
Un milion de euro în 24 de ore Câte pachete a vândut FCSB pentru Europa League. Cu Young Boys sunt deja antamate 40% din bilete
Europa League
10:40
Un milion de euro în 24 de ore Câte pachete a vândut FCSB pentru Europa League. Cu Young Boys sunt deja antamate 40% din bilete
Citește mai mult
Un milion de euro în 24 de ore Câte pachete a vândut FCSB pentru Europa League. Cu Young Boys sunt deja antamate 40% din bilete
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:40
Imagini înfiorătoare VIDEO+FOTO. Locuința vedetei Ucrainei, bombardată de ruși » Mama, soția și copilul se aflau în casă!
Imagini înfiorătoare VIDEO+FOTO. Locuința vedetei Ucrainei, bombardată de ruși » Mama, soția și copilul se aflau în casă!
17:15
CSM București, eșec dramatic „Tigroaicele” au revenit de la -7 goluri, dar au primit gol în ultima secundă de la centrul terenului!
CSM București, eșec dramatic „Tigroaicele” au revenit de la -7 goluri, dar au primit gol în ultima secundă de la centrul terenului!
18:12
Reghecampf, încă un pas greșit Tehnicianul român, blocat și de rivala din Sudan
Reghecampf, încă un pas greșit Tehnicianul român, blocat și de rivala din Sudan
16:46
Acuzații zdrobitoare Multiplu campion olimpic, pus la zid: „Am găsit pungi de cocaină in patul fiicei noastre”
Acuzații zdrobitoare Multiplu campion olimpic, pus la zid: „Am găsit pungi de cocaină in patul fiicei noastre”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Top stiri din sport
„Așa a votat Blănuță!” Adrian Mititelu se implică în scandalul fotbalistului pe care l-a trimis la Dinamo Kiev: „E ca majoritatea românilor”
Stranieri
13:18
„Așa a votat Blănuță!” Adrian Mititelu se implică în scandalul fotbalistului pe care l-a trimis la Dinamo Kiev: „E ca majoritatea românilor”
Citește mai mult
„Așa a votat Blănuță!” Adrian Mititelu se implică în scandalul fotbalistului pe care l-a trimis la Dinamo Kiev: „E ca majoritatea românilor”
Serbia lui Jokic, eliminată! Surpriză uriașă la EuroBasket. Finlanda a învins favorita la titlu. Un nume mare, în pericol. Comentator la spital
Baschet
12:13
Serbia lui Jokic, eliminată! Surpriză uriașă la EuroBasket. Finlanda a învins favorita la titlu. Un nume mare, în pericol. Comentator la spital
Citește mai mult
Serbia lui Jokic, eliminată! Surpriză uriașă la EuroBasket. Finlanda a învins favorita la titlu. Un nume mare, în pericol. Comentator la spital
Zidane, la București? Fostul tehnician de la Real Madrid, negocieri avansate  cu o adversară FCSB » Nu e singurul nume mare luat în calcul
Campionate
11:11
Zidane, la București? Fostul tehnician de la Real Madrid, negocieri avansate cu o adversară FCSB » Nu e singurul nume mare luat în calcul
Citește mai mult
Zidane, la București? Fostul tehnician de la Real Madrid, negocieri avansate  cu o adversară FCSB » Nu e singurul nume mare luat în calcul
Acuză o conspirație! Atac în stilul Lucescu al selecționerului Ciprului înaintea confruntării cu România
Nationala
10:47
Acuză o conspirație! Atac în stilul Lucescu al selecționerului Ciprului înaintea confruntării cu România
Citește mai mult
Acuză o conspirație! Atac în stilul Lucescu al selecționerului Ciprului înaintea confruntării cu România

Echipe/Competiții

fcsb 59 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 14 rapid 10 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
07.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share