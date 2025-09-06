Dat afară după 6 meciuri! CFR Cluj a renunțat la un jucător adus în această vară

Antonio Bosec (28 de ani) s-a despărțit de CFR Cluj după doar 6 partide jucate pentru formația din Gruia.

Cele două părți au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului.

CFR Cluj se află într-un proces de reorganizare după startul modest de sezon, iar mai mulți jucători se află pe picior de plecare.

Antonio Bosec a fost dat afară de CFR Cluj

Bosec a evoluat în doar 6 partide pentru formația din Gruia, 5 în cupele europene și una în Liga 1, cu FC Botoșani.

Fundașul a intrat pe lista neagră a CFR-ului după eșecul rușinos, 2-7 cu Hacken, când Layouni a reușit să ofere 5 pase decisive, toate de pe partea fundașului croat. De atunci, Bosec nu a mai prins lotul ardelenilor pentru următoarele meciuri.

„Mulțumim, Antonio Bosec! Clubul CFR 1907 Cluj și jucătorul Antonio Bosec au ajuns la un acord privind încetarea colaborării.

Mult succes în carieră, Antonio!”, a scris clubul pe pagina de Facebook.

Bosec a ajuns la Cluj în această vară, liber de contract, de la formația croată Slaven Belupo.

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport