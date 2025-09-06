Djokovic, resemnat? Veteranul sârb vede tot mai departe titlul 25 de Grand Slam cu  Sinner și Alcaraz în joc: „Îmi va fi foarte greu” +12 foto
Novak Djokovic foto: imago
Tenis

Djokovic, resemnat? Veteranul sârb vede tot mai departe titlul 25 de Grand Slam cu Sinner și Alcaraz în joc: „Îmi va fi foarte greu”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 06.09.2025, ora 11:41
alt-text Actualizat: 06.09.2025, ora 12:21
  • Novak Djokovic (38 de ani, 7 ATP) a reacționat după ce a fost eliminat de Carlos Alcaraz în semifinalele US Open.
  • Tânărul spaniol s-a impus în trei seturi, scor 6-4, 7-6(4), 6-2.

Djokovic a ratat iarăși șansa de a lupta într-o finală pentru titlul de Grand Slam cu numărul 25, bătălia din ultimul act fiind din nou între Alcaraz și Sinner.

Novak Djokovic: „Îmi va fi greu să depășesc obstacolele Sinner și Alcaraz”

Legendarul sportiv a transmis că visul său de cuceri un al 25-lea titlu de Grand Slam va fi foarte greu de atins, având în vedere forma tinerilor Sinner și Alcaraz.

„Îmi va fi foarte greu în viitor să depășesc obstacolele Sinner și Alcaraz în cinci seturi la turneele de Grand Slam. Cred că am o șansă mai bună la cele în trei seturi, dar așa este dificil.

E vorba despre fizic, pe care nu-l pot controla. Nu am nicio accidentare, dar rămân fără energie. Și ei doi sunt cei mai buni din lume, continuă să se perfecționeze și sunt bine susținuți de echipele lor.

Nu voi renunța la turneele de Grand Slam. Voi continua să lupt și să încerc să ajung în finală. Măcar să lupt pentru încă un trofeu. Dar va fi o misiune foarte dificilă”, a declarat Djokovic, potrivit mundodeportivo.com.

Jannik Sinner - Carlos Alcaraz, finala Wimbledon 2025 (foto: IMAGO)
Jannik Sinner - Carlos Alcaraz, finala Wimbledon 2025 (foto: IMAGO)

Galerie foto (12 imagini)

Jannik Sinner - Carlos Alcaraz, finala Wimbledon 2025 (foto: IMAGO) Jannik Sinner - Carlos Alcaraz, finala Wimbledon 2025 (foto: IMAGO) Jannik Sinner - Carlos Alcaraz, finala Wimbledon 2025 (foto: IMAGO) Jannik Sinner - Carlos Alcaraz, finala Wimbledon 2025 (foto: IMAGO) Jannik Sinner - Carlos Alcaraz, finala Wimbledon 2025 (foto: IMAGO)
+12 Foto
labels.photo-gallery

Cei doi tineri jucători se vor întâlni în finala US Open duminică, de la 21:00, fiind pentru a treia oară în 2025 când Sinner și Alacaraz se duelează în ultimul act al unui turneu de Grand Slam.

Până acum, în acest an, scorul este 1-1. Alcaraz s-a impus la Roland Garros, iar Sinner la Wimbledon.

