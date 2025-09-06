Nicolae Stanciu, în TOP 10 all-time VIDEO. Capitolul la care căpitanul României  i-a egalat pe Mircea Rednic și pe Marius Lăcătuș +22 foto
Nicolae Stanciu a purtat pentru prima dată banderola de căpitan al naționalei României în 2021
Nationala

Nicolae Stanciu, în TOP 10 all-time VIDEO. Capitolul la care căpitanul României i-a egalat pe Mircea Rednic și pe Marius Lăcătuș

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 06.09.2025, ora 12:00
alt-text Actualizat: 06.09.2025, ora 12:00
  • La amicalul România - Canada 0-3, căpitanul naționalei României, Nicolae Stanciu, a intrat în categoria celor mai selecționați „tricolori” all-time.

Naționala României a pierdut amicalul cu Canada, scor 0-3, dar meciul a avut o semnificație aparte pentru căpitanul Nicolae Stanciu.

Lucescu, reacție neașteptată Selecționerul nu e îngrijorat după eșecul umilitor în fața Canadei: „Rezultatul e înșelător”
Citește și
Lucescu, reacție neașteptată Selecționerul nu e îngrijorat după eșecul umilitor în fața Canadei: „Rezultatul e înșelător”
Citește mai mult
Lucescu, reacție neașteptată Selecționerul nu e îngrijorat după eșecul umilitor în fața Canadei: „Rezultatul e înșelător”

Nicolae Stanciu a bifat 83 de selecții în amicalul cu Canada

La 32 de ani, mijlocașul de la Genoa a bifat selecția cu numărul 83 și a pătruns în TOP 10 al celor mai selecționați jucători din istoria naționalei. Nicolae Stanciu împarte acum locul 10 cu Mircea Rednic și Marius Lăcătuș.

Clasamentul jucătorilor români cu cele mai multe selecții

  • 1. Dorinel Munteanu – 134
  • 2. Gheorghe Hagi – 125
  • 3. Gheorghe Popescu – 115
  • 4. Răzvan Raț – 113
  • 5. Ladislau Bölöni – 102
  • 6. Dan Petrescu – 95
  • 7. Bogdan Stelea – 91
  • 8. Michael Klein – 90
  • 9. Bogdan Lobonț – 86
  • 10. Mircea Rednic, Marius Lăcătuș, Nicolae Stanciu – 83

A participat la două turnee finale: EURO 2016 și EURO 2024

Cariera lui Stanciu la echipa națională a început pe 23 martie 2016, la Giurgiu, într-un amical cu Lituania (1–0), disputat sub comanda lui Anghel Iordănescu.

La doar 22 de ani și 10 luni, Stanciu a intrat pe teren la pauză în locul lui Florin Tănase și, după doar 20 de minute, a marcat un gol superb, cu un șut de la 25 de metri. Astfel și-a asigurat locul în echipa națională pentru EURO 2016.

De-a lungul carierei sale internaționale, mijlocașul din satul Craiva (județul Alba) a evoluat constant ca titular și a devenit liderul generației actuale, marcând 15 goluri în cele 83 de selecții pentru România.

Printre cele mai spectaculoase și importante reușite se numără golul marcat împotriva Ucraina (3–0) la EURO 2024.

România - Canada, meci
România - Canada, meci

Galerie foto (22 imagini)

România - Canada, meci România - Canada, meci România - Canada, meci România - Canada, meci România - Canada, meci
+22 Foto
labels.photo-gallery

Stanciu, după înfrângerea cu Canada: „Rezultatul este rușinos, ne cerem scuze suporterilor”

După înfrângerea fără drept de apel cu Canada, Nicolae Stanciu a transmis un mesaj de responsabilitate și determinare și a promis fanilor că naționala României va avea altă față în meciul cu Cipru, pe 9 septembrie, în preliminariile CM 2026.

„Cred că rezultatul este unul rușinos și vreau să ne cerem scuze suporterilor care au fost la meci și tuturor românilor, pentru modul în care ne-am prezentat astăzi.

Nu cred că ne-am ridicat la intensitatea și agresivitatea pe care au avut-o ei. E neplăcut, chiar dacă este un meci amical, și pe mine mă doare foarte tare.

E de 100 de ori mai greu să pierzi în tricoul echipei naționale decât în cel al echipei de club, dar fotbalul îți dă o a doua șansă și a noastră este peste trei zile, în Cipru, unde vom juca pe puncte și pentru a rămâne în cursa pentru calificare”, a declarat Stanciu.

Stanciu rămâne optimist cu privire la șansele României de calificare la Cupa Mondială 2026.

„Nu renunțăm la luptă, însă trebuie să fim realiști. Am pierdut deja două meciuri în această campanie și, dacă nu terminăm pe primul loc, nu vom depinde doar de noi.

Totuși, vom da totul pentru a obține calificarea, fie direct din grupa preliminară, fie anul viitor, printr-un eventual baraj”, a promis căpitanul naționalei României.

61 de minute
a jucat Nicolae Stanciu în amicalul România - Canada 0-3. El a fost înlocuit cu Florin Tănase

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia3 (4-1)9
2. Austria2 (6-1)6
3. România4 (8-4)6
4. Cipru3 (3-4)3
5. San Marino4 (1-12)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Citește și

Gică Popescu, uluit  Îi taxează dur pe „tricolori”, după România - Canada 0-3: „De foarte mult timp n-am văzut asta”
Nationala
00:01
Gică Popescu, uluit Îi taxează dur pe „tricolori”, după România - Canada 0-3: „De foarte mult timp n-am văzut asta”
Citește mai mult
Gică Popescu, uluit  Îi taxează dur pe „tricolori”, după România - Canada 0-3: „De foarte mult timp n-am văzut asta”
Ne-a dispărut apărarea! Analiză de la masa presei »  Alarmă! Nu rezistăm nici în fața Canadei! Am avut defensiva-dezastru
Nationala
23:12
Ne-a dispărut apărarea! Analiză de la masa presei » Alarmă! Nu rezistăm nici în fața Canadei! Am avut defensiva-dezastru
Citește mai mult
Ne-a dispărut apărarea! Analiză de la masa presei »  Alarmă! Nu rezistăm nici în fața Canadei! Am avut defensiva-dezastru

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev
Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev
Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev
echipa nationala a romaniei canada nicolae stanciu selectii all time
Știrile zilei din sport
Acuzații zdrobitoare Multiplu campion olimpic, pus la zid: „Am găsit pungi de cocaină in patul fiicei noastre”
Înot
16:46
Acuzații zdrobitoare Multiplu campion olimpic, pus la zid: „Am găsit pungi de cocaină in patul fiicei noastre”
Citește mai mult
Acuzații zdrobitoare Multiplu campion olimpic, pus la zid: „Am găsit pungi de cocaină in patul fiicei noastre”
Decizie fără precedent US Open cere televiziunilor să cenzureze huiduielile la adresa lui Trump, care va fi prezent la finala Alcaraz - Sinner
Tenis
16:56
Decizie fără precedent US Open cere televiziunilor să cenzureze huiduielile la adresa lui Trump, care va fi prezent la finala Alcaraz - Sinner
Citește mai mult
Decizie fără precedent US Open cere televiziunilor să cenzureze huiduielile la adresa lui Trump, care va fi prezent la finala Alcaraz - Sinner
„Mi-au tăiat capul!” Paul Neagu, antrenorul acuzat de abuzuri sexuale , susține că există o conspirație împotriva lui: „Înseamnă că am fost un geniu”
Special
12:00
„Mi-au tăiat capul!” Paul Neagu, antrenorul acuzat de abuzuri sexuale, susține că există o conspirație împotriva lui: „Înseamnă că am fost un geniu”
Citește mai mult
„Mi-au tăiat capul!” Paul Neagu, antrenorul acuzat de abuzuri sexuale , susține că există o conspirație împotriva lui: „Înseamnă că am fost un geniu”
Un milion de euro în 24 de ore Câte pachete a vândut FCSB pentru Europa League. Cu Young Boys sunt deja antamate 40% din bilete
Europa League
10:40
Un milion de euro în 24 de ore Câte pachete a vândut FCSB pentru Europa League. Cu Young Boys sunt deja antamate 40% din bilete
Citește mai mult
Un milion de euro în 24 de ore Câte pachete a vândut FCSB pentru Europa League. Cu Young Boys sunt deja antamate 40% din bilete
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:40
Imagini înfiorătoare VIDEO+FOTO. Locuința vedetei Ucrainei, bombardată de ruși » Mama, soția și copilul se aflau în casă!
Imagini înfiorătoare VIDEO+FOTO. Locuința vedetei Ucrainei, bombardată de ruși » Mama, soția și copilul se aflau în casă!
17:15
CSM București, eșec dramatic „Tigroaicele” au revenit de la -7 goluri, dar au primit gol în ultima secundă de la centrul terenului!
CSM București, eșec dramatic „Tigroaicele” au revenit de la -7 goluri, dar au primit gol în ultima secundă de la centrul terenului!
18:12
Reghecampf, încă un pas greșit Tehnicianul român, blocat și de rivala din Sudan
Reghecampf, încă un pas greșit Tehnicianul român, blocat și de rivala din Sudan
16:46
Acuzații zdrobitoare Multiplu campion olimpic, pus la zid: „Am găsit pungi de cocaină in patul fiicei noastre”
Acuzații zdrobitoare Multiplu campion olimpic, pus la zid: „Am găsit pungi de cocaină in patul fiicei noastre”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Top stiri din sport
„Așa a votat Blănuță!” Adrian Mititelu se implică în scandalul fotbalistului pe care l-a trimis la Dinamo Kiev: „E ca majoritatea românilor”
Stranieri
13:18
„Așa a votat Blănuță!” Adrian Mititelu se implică în scandalul fotbalistului pe care l-a trimis la Dinamo Kiev: „E ca majoritatea românilor”
Citește mai mult
„Așa a votat Blănuță!” Adrian Mititelu se implică în scandalul fotbalistului pe care l-a trimis la Dinamo Kiev: „E ca majoritatea românilor”
Serbia lui Jokic, eliminată! Surpriză uriașă la EuroBasket. Finlanda a învins favorita la titlu. Un nume mare, în pericol. Comentator la spital
Baschet
12:13
Serbia lui Jokic, eliminată! Surpriză uriașă la EuroBasket. Finlanda a învins favorita la titlu. Un nume mare, în pericol. Comentator la spital
Citește mai mult
Serbia lui Jokic, eliminată! Surpriză uriașă la EuroBasket. Finlanda a învins favorita la titlu. Un nume mare, în pericol. Comentator la spital
Zidane, la București? Fostul tehnician de la Real Madrid, negocieri avansate  cu o adversară FCSB » Nu e singurul nume mare luat în calcul
Campionate
11:11
Zidane, la București? Fostul tehnician de la Real Madrid, negocieri avansate cu o adversară FCSB » Nu e singurul nume mare luat în calcul
Citește mai mult
Zidane, la București? Fostul tehnician de la Real Madrid, negocieri avansate  cu o adversară FCSB » Nu e singurul nume mare luat în calcul
Acuză o conspirație! Atac în stilul Lucescu al selecționerului Ciprului înaintea confruntării cu România
Nationala
10:47
Acuză o conspirație! Atac în stilul Lucescu al selecționerului Ciprului înaintea confruntării cu România
Citește mai mult
Acuză o conspirație! Atac în stilul Lucescu al selecționerului Ciprului înaintea confruntării cu România

Echipe/Competiții

fcsb 59 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 14 rapid 10 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
07.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share