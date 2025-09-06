Nicolae Stanciu, în TOP 10 all-time VIDEO. Capitolul la care căpitanul României i-a egalat pe Mircea Rednic și pe Marius Lăcătuș

La amicalul România - Canada 0-3, căpitanul naționalei României, Nicolae Stanciu, a intrat în categoria celor mai selecționați „tricolori” all-time.

Naționala României a pierdut amicalul cu Canada, scor 0-3, dar meciul a avut o semnificație aparte pentru căpitanul Nicolae Stanciu.

Nicolae Stanciu a bifat 83 de selecții în amicalul cu Canada

La 32 de ani, mijlocașul de la Genoa a bifat selecția cu numărul 83 și a pătruns în TOP 10 al celor mai selecționați jucători din istoria naționalei. Nicolae Stanciu împarte acum locul 10 cu Mircea Rednic și Marius Lăcătuș.

Clasamentul jucătorilor români cu cele mai multe selecții

1. Dorinel Munteanu – 134

– 134 2. Gheorghe Hagi – 125

– 125 3. Gheorghe Popescu – 115

– 115 4. Răzvan Raț – 113

– 113 5. Ladislau Bölöni – 102

– 102 6. Dan Petrescu – 95

– 95 7. Bogdan Stelea – 91

– 91 8. Michael Klein – 90

– 90 9. Bogdan Lobonț – 86

– 86 10. Mircea Rednic, Marius Lăcătuș, Nicolae Stanciu – 83

A participat la două turnee finale: EURO 2016 și EURO 2024

Cariera lui Stanciu la echipa națională a început pe 23 martie 2016, la Giurgiu, într-un amical cu Lituania (1–0), disputat sub comanda lui Anghel Iordănescu.

La doar 22 de ani și 10 luni, Stanciu a intrat pe teren la pauză în locul lui Florin Tănase și, după doar 20 de minute, a marcat un gol superb, cu un șut de la 25 de metri. Astfel și-a asigurat locul în echipa națională pentru EURO 2016.

De-a lungul carierei sale internaționale, mijlocașul din satul Craiva (județul Alba) a evoluat constant ca titular și a devenit liderul generației actuale, marcând 15 goluri în cele 83 de selecții pentru România.

Printre cele mai spectaculoase și importante reușite se numără golul marcat împotriva Ucraina (3–0) la EURO 2024.

Stanciu, după înfrângerea cu Canada: „Rezultatul este rușinos, ne cerem scuze suporterilor”

După înfrângerea fără drept de apel cu Canada, Nicolae Stanciu a transmis un mesaj de responsabilitate și determinare și a promis fanilor că naționala României va avea altă față în meciul cu Cipru, pe 9 septembrie, în preliminariile CM 2026.

„Cred că rezultatul este unul rușinos și vreau să ne cerem scuze suporterilor care au fost la meci și tuturor românilor, pentru modul în care ne-am prezentat astăzi.

Nu cred că ne-am ridicat la intensitatea și agresivitatea pe care au avut-o ei. E neplăcut, chiar dacă este un meci amical, și pe mine mă doare foarte tare.

E de 100 de ori mai greu să pierzi în tricoul echipei naționale decât în cel al echipei de club, dar fotbalul îți dă o a doua șansă și a noastră este peste trei zile, în Cipru, unde vom juca pe puncte și pentru a rămâne în cursa pentru calificare”, a declarat Stanciu.

Stanciu rămâne optimist cu privire la șansele României de calificare la Cupa Mondială 2026.

„Nu renunțăm la luptă, însă trebuie să fim realiști. Am pierdut deja două meciuri în această campanie și, dacă nu terminăm pe primul loc, nu vom depinde doar de noi.

Totuși, vom da totul pentru a obține calificarea, fie direct din grupa preliminară, fie anul viitor, printr-un eventual baraj”, a promis căpitanul naționalei României.

61 de minute a jucat Nicolae Stanciu în amicalul România - Canada 0-3. El a fost înlocuit cu Florin Tănase

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45) Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – (21:45) Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 3 (4-1) 9 2. Austria 2 (6-1) 6 3. România 4 (8-4) 6 4. Cipru 3 (3-4) 3 5. San Marino 4 (1-12) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

