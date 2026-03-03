Nu mai vine Chirilă! Un fost angajat al lui Becali, antrenor la CS Dinamo: „Acesta este obiectivul”

Boris Keca (47 de ani) este noul antrenor al echipei CS Dinamo.

Ca fotbalist, bosniacul a cucerit un singur trofeu: a fost campion al României cu FCSB.

După ce Florin Bratu și-a reziliat contractul pentru a semna cu Metaloglobus, unde îl va înlocui pe Mihai Teja, Ionuț Chirilă (60 de ani) părea favorit să ajungă pe banca tehnică a dinamoviștilor din liga secundă.

Chirilă a negociat luni și marți cu oficialii roș-albilor, însă nu s-a ajuns la un consens final.

Boris Keca, antrenor la CS Dinamo

În schimb, președintele clubului CS Dinamo a anunțat că echipa va fi pregătită de Boris Keca, cel care a fost „secund” din iulie 2024 și până în prezent.

„De echipă se va ocupa până la finalul sezonului secundul său, Boris Keca. Obiectivul este evitarea retrogradării”, a declarat Ionuț Popa, citat de digisport.ro.

Pentru CS Dinamo urmează partidele cu CSC Șelimbăr (7 martie) și CSM Olimpia Satu Mare (14 martie).

19 este locul ocupat de CS Dinamo în Liga 2, după disputarea a 19 dintre cele 21 de etape ale sezonului regulat. A acumulat 13 puncte și va evolua în play-out

De-a lungul carierei de fotbalist, Keca a evoluat ca fundaș central la FC Național, FC Brașov, FCSB, Pandurii Târgu Jiu, FC Argeș, Concordia Chiajna și Viitorul Domnești. S-a retras în vara anului 2009. În țara natală evoluase pentru Borac și BSK Banja Luka.

După ce a fost antrenat de Walter Zenga la FC Național, a ajuns la FCSB în ianuarie 2005, la cererea tehnicianului italian, însă a bifat doar două apariții, suficiente pentru a-și trece în palmares titlul cucerit de roș-albaștri în acel sezon al Ligii 1.

