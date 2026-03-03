Nu mai vine Chirilă! Un fost angajat al lui Becali, antrenor la CS Dinamo: „Acesta este obiectivul”

- Boris Keca (47 de ani) este noul antrenor al echipei CS Dinamo.
- Ca fotbalist, bosniacul a cucerit un singur trofeu: a fost campion al României cu FCSB.
După ce Florin Bratu și-a reziliat contractul pentru a semna cu Metaloglobus, unde îl va înlocui pe Mihai Teja, Ionuț Chirilă (60 de ani) părea favorit să ajungă pe banca tehnică a dinamoviștilor din liga secundă.
Chirilă a negociat luni și marți cu oficialii roș-albilor, însă nu s-a ajuns la un consens final.
Boris Keca, antrenor la CS Dinamo
În schimb, președintele clubului CS Dinamo a anunțat că echipa va fi pregătită de Boris Keca, cel care a fost „secund” din iulie 2024 și până în prezent.
„De echipă se va ocupa până la finalul sezonului secundul său, Boris Keca. Obiectivul este evitarea retrogradării”, a declarat Ionuț Popa, citat de digisport.ro.
- Pentru CS Dinamo urmează partidele cu CSC Șelimbăr (7 martie) și CSM Olimpia Satu Mare (14 martie).
De-a lungul carierei de fotbalist, Keca a evoluat ca fundaș central la FC Național, FC Brașov, FCSB, Pandurii Târgu Jiu, FC Argeș, Concordia Chiajna și Viitorul Domnești. S-a retras în vara anului 2009. În țara natală evoluase pentru Borac și BSK Banja Luka.
După ce a fost antrenat de Walter Zenga la FC Național, a ajuns la FCSB în ianuarie 2005, la cererea tehnicianului italian, însă a bifat doar două apariții, suficiente pentru a-și trece în palmares titlul cucerit de roș-albaștri în acel sezon al Ligii 1.