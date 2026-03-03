Fotbalist cu meciuri în Liga 1, cercetat pentru pariuri FRF a anunțat repunerea pe rol a dosarului. Reacția jucătorului: „Sunt lucruri pe care nici eu nu le înțeleg”
Andrei Iana, fotbalist la Viitorul Dăești (foto: Facebook/Andrei Iana)
Fotbalist cu meciuri în Liga 1, cercetat pentru pariuri FRF a anunțat repunerea pe rol a dosarului. Reacția jucătorului: „Sunt lucruri pe care nici eu nu le înțeleg”

alt-text Viorel Tudorache
Publicat: 03.03.2026, ora 20:44
Actualizat: 03.03.2026, ora 20:44
  • Un fundaș de 24 de ani, legitimat la Viitorul Dăești (Liga 3), cu 11 meciuri în primul eșalon, trecut și pe la loturile naționale de juniori, este cercetat de FRF într-un dosar legat de pariuri.

Federația Română de Fotbal (FRF) este în plină ofensivă împotriva meciurilor trucate și a fenomenului pariurilor ilegale.

După „Dosarul Păulești”, cu cele 31 de percheziții care au dus la arestări preventive, suspendarea impresarului Cătălin Sărmășan și ancheta aflată pe rol în ceea ce privește Vulturii Fărcășești, forul de la Casa Fotbalului continuă investigațiile privind integritatea competițiilor.

Fotbalist cu meciuri în Liga 1, cercetat de FRF pentru pariuri

În acest context, Andrei Cristian Iana (24 de ani), fundaș lateral la Viitorul Dăești (Liga 3), este cercetat pentru presupusă implicare în activități legate de pariuri.

Jucătorul, aflat sub contract cu SCM Râmnicu Vâlcea (Liga 3) și împrumutat la Dăești, a fost audiat inițial la Comisia de Integritate, iar ulterior dosarul a ajuns pe masa Comisiei de Disciplină și Etică din cadrul FRF.

Dacă la 9 februarie, pe site-ul FRF, dosarul figura cu mențiunea „rămas în pronunțare”, după ședința din 2 martie soluția a fost modificată în: „Repune cauza pe rol și acordă termen la data de 09.03.2026”.

Prin urmare, speța nu a fost soluționată definitiv și va face obiectul unei noi analize.

Reacția clubului Viitorul Dăești

Contacat de GOLAZO.ro, directorul sportiv al echipei Viitorul Dăești, Marius Vlădoi a susținut că situația îl privește exclusiv pe jucător și că presupusele probleme ar fi anterioare venirii sale la echipă.

„Problemele pentru care Andrei Iana este citat la comisiile federației sunt din trecut. N-au legătură cu Viitorul Dăești. Până să vină la noi i s-a găsit un cont de pariuri pe numele lui. El este jucătorul CSM Râmnicu Vâlcea, joacă la noi sub formă de împrumut.

I-am spus clar: «Dacă ești suspendat, contractul se va rezilia». Ne-a asigurat că nu vor fi probleme. Din ce ne-a explicat, spune că este nevinovat, că e o încurcătură, că i-ar fi folosit altcineva CNP-ul pentru deschiderea acelui cont”.

„Am așteptat până în ultima zi să vedem ce decizie se ia”

Oficialul din Dăești a precizat că împrumutul lui Andrei Iana a fost prelungit în ultima zi de transferuri, 9 februarie, tocmai pentru a vedea dacă intervine o eventuală suspendare.

„L-am legitimat în ultima zi pentru că a mai fost chemat la comisii și am așteptat să vedem ce se întâmplă, ce decizie se ia în privința lui. Am zis că dacă îl suspendă nu mai are rost să-l legitimăm”, a precizat Marius Vlădoi.

Directorul sportiv al grupări din județul Vâlcea a mai afirmat: „Ne-a deranjat că pe site-ul FRF a apărut lângă numele lui Andrei Iana și Viitorul Dăești.

Noi nu avem nicio legătură cu speța. Din punctul nostru de vedere Andrei este un băiat ok. Este vâlcean și îl cunosc de la 12-13 ani. Mai multe detalii ar trebui să vă dea el”.

Reacția fotbalistului Andrei Iana

Contactat de GOLAZO.ro, Andrei Iana a refuzat să ofere detalii: „Nu am ce informații să vă dau. Am mai fost chemat la federație și încă sunt lucruri pe care nici eu nu le înțeleg.

Nu știu nici măcar că s-a închis ceva ca să se redeschidă. Viitorul Dăești nu are nicio legătură. Prima oară am fost chemat când aveam trei zile de contract la Viitorul Dăești.

Cel mai bine să vorbim săptămâna viitoare. Luni voi întreba cu lux de amănunte comisia despre ce este vorba”.

Andrei Iana a jucat 11 meciuri în Liga 1

Andrei Iana a evoluat în sezonul 2021/2022 în Liga 1 pentru Academica Clinceni, bifând 11 partide pe finalul campionatului, într-o perioadă în care clubul ilfovean se confrunta cu probleme financiare majore și lotul se destrăma.

De-a lungul carierei, Andrei Iana a mai jucat la FCSB U18, Universitatea Craiova II, CSM Deva, SCM Slatina, CSM Reșița și CS Mioveni. De asemenea, a bifat selecții la loturile naționale de juniori ale României.

La 14 ani, Andrei Iana a fost dus în Olanda de antrenorul Ștefan Nanu, unde s-a pregătit timp de șase luni alături de juniorii clubului FC Emmen.

