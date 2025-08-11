Hummels, căpitan pentru ultima dată VIDEO. Fundașul german a fost titular în  Dortmund - Juventus și a ieșit de pe teren în aplauzele fanilor

Mats Hummels (36 de ani) a fost titular pentru Borussia Dortmund în amicalul de duminică cu Juventus, pierdut scor 1-2.

Fundașul german, retras la finalul sezonului trecut, a fost căpitan pentru ultima dată în fața propriilor fani, care l-au aplaudat la scenă deschisă.

Hummels a ieșit de pe teren după 19 minute.

Germanii de la Borussia Dortmund se pregătesc pentru debutul în noul sezon, iar duminică au jucat o partidă de pregătire, scor 1-2, în fața lui Juventus.

Amicalul a avut însă parte de un moment special. Mats Hummels, retras la finalul sezonului trecut, a fost titular și în echipa lui Dortmund pentru ultima dată.

Acesta a fost înlocuit în minutul 19, într-un val de aplauze al suporterilor și aprecieri primite din rândul foștilor colegi și al adversarilor.

Farewell to a legend 💛



Mats Hummels, who retired at the end of last season, started and captained Dortmund in their friendly against Juventus for one final goodbye to the club and fans.



He received a standing ovation from the stadium and a guard of honor from both teams 👏 pic.twitter.com/Yhwi2fSoWg — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) August 10, 2025

Ultimul meci oficial al lui Hummels a fost pe 25 mai 2025, în Torino - AS Roma 0-2, germanul evoluând în ultimul său sezon la echipa din capitala Italiei.

