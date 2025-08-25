Tatăl lui Bellingham a făcut iureș Jobe a fost schimbat la pauză, iar părinții au coborât la vestiare » Avertismentul lansat de Borussia

ST.PAULI - BORUSSIA DORTMUND 3-3. Jobe Bellingham (19 ani) a fost schimbat la pauză, lucru ce i-a iritat pe părinții acestuia.

Jobe Bellingham, fratele lui Jude (22 de ani), starul celor de la Real Madrid, a ajuns în această vară la Borussia Dortmund după ce germanii le-au plătit celor de la Sunderland suma de 30 de milioane de euro.

Tatăl lui Jobe Bellingham, scandal la vestiare

Mijlocașul englez a fost titular la galbeni-negri, în prima etapă a noului sezon din Bundesliga, dar a rezistat doar 45 de minute pe teren.

Nico Kovac, antrenorul Borussiei a decis să-l schimbe la pauză cu Felix Nmecha (24 de ani), iar asta nu le-a picat deloc bine părințiilor lui Jobe.

Mark și Denise Bellingham ar fi fost atât de furioși, încât ar fi coborât la vestiar.

Mai mult, tatăl lui Jobe a avut o altercație verbală cu Sebastian Kehl directorul sportiv al clubului german și un important susținător al sosirii fotbalistului la club în urmă cu câteva luni, relatează marca.com, care citează Sky Sports Germania.

Familia Bellingham e nelipsită de la evenimentele importante din viața lui Jude și Jobe/ Foto: IMAGO

Sebastian Kehl: „Zona activă este și va rămâne rezervată jucătorilor, nu familiilor”

Potrivit sursei citate, vizita părinților lui Jobe nu a fost bine primită de Borussia Dortmund. De altfel, Sebastian Kehl a lansat un avertisment la câteva ore după incident, fără a numi pe nimeni.

„Suntem cu toții dezamăgiți de rezultatul de ieri (n.r. - sâmbătă). Totuși, zona activă este și va rămâne rezervată jucătorilor, antrenorilor și conducerii, nu familiilor și consilierilor.

Așa ceva nu se va mai întâmpla. Am informat clar toate persoanele implicate”, a spus Kehl.

