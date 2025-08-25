Tatăl lui Bellingham a făcut iureș Jobe a fost schimbat la pauză, iar părinții au coborât la vestiare » Avertismentul lansat de Borussia
Jobe Bellingham la primul meci oficial pentru Borussia Dortmund, în Bundesliga.
Campionate

Tatăl lui Bellingham a făcut iureș Jobe a fost schimbat la pauză, iar părinții au coborât la vestiare » Avertismentul lansat de Borussia

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 25.08.2025, ora 16:39
alt-text Actualizat: 25.08.2025, ora 16:39
  • ST.PAULI - BORUSSIA DORTMUND 3-3. Jobe Bellingham (19 ani) a fost schimbat la pauză, lucru ce i-a iritat pe părinții acestuia.

Jobe Bellingham, fratele lui Jude (22 de ani), starul celor de la Real Madrid, a ajuns în această vară la Borussia Dortmund după ce germanii le-au plătit celor de la Sunderland suma de 30 de milioane de euro.

Alarmă cu Aberdeen: s-a rupt un titular! Un om de bază e lovit și riscă să rateze meciul care o poate duce pe FCSB în Europa League
Citește și
Alarmă cu Aberdeen: s-a rupt un titular! Un om de bază e lovit și riscă să rateze meciul care o poate duce pe FCSB în Europa League
Citește mai mult
Alarmă cu Aberdeen: s-a rupt un titular! Un om de bază e lovit și riscă să rateze meciul care o poate duce pe FCSB în Europa League

Tatăl lui Jobe Bellingham, scandal la vestiare

Mijlocașul englez a fost titular la galbeni-negri, în prima etapă a noului sezon din Bundesliga, dar a rezistat doar 45 de minute pe teren.

Nico Kovac, antrenorul Borussiei a decis să-l schimbe la pauză cu Felix Nmecha (24 de ani), iar asta nu le-a picat deloc bine părințiilor lui Jobe.

Mark și Denise Bellingham ar fi fost atât de furioși, încât ar fi coborât la vestiar.

Mai mult, tatăl lui Jobe a avut o altercație verbală cu Sebastian Kehl  directorul sportiv al clubului german și un important susținător al sosirii fotbalistului la club în urmă cu câteva luni, relatează marca.com, care citează Sky Sports Germania.

Familia Bellingham e nelipsită de la evenimentele importante din viața lui Jude și Jobe/ Foto: IMAGO Familia Bellingham e nelipsită de la evenimentele importante din viața lui Jude și Jobe/ Foto: IMAGO
Familia Bellingham e nelipsită de la evenimentele importante din viața lui Jude și Jobe/ Foto: IMAGO

Sebastian Kehl: „Zona activă este și va rămâne rezervată jucătorilor, nu familiilor”

Potrivit sursei citate, vizita părinților lui Jobe nu a fost bine primită de Borussia Dortmund. De altfel, Sebastian Kehl a lansat un avertisment la câteva ore după incident, fără a numi pe nimeni.

„Suntem cu toții dezamăgiți de rezultatul de ieri (n.r. - sâmbătă). Totuși, zona activă este și va rămâne rezervată jucătorilor, antrenorilor și conducerii, nu familiilor și consilierilor.

Așa ceva nu se va mai întâmpla. Am informat clar toate persoanele implicate”, a spus Kehl.

VIDEO. Rezumatul meciului St.Pauli - Borussia Dortmund 3-3

Citește și

Bruno Fernandes, de neînțeles VIDEO. Portughezul a ratat un penalty în Fulham - Manchester United și a dat vina pe arbitru: „Nu mi-a cerut scuze”
Campionate
15:55
Bruno Fernandes, de neînțeles VIDEO. Portughezul a ratat un penalty în Fulham - Manchester United și a dat vina pe arbitru: „Nu mi-a cerut scuze”
Citește mai mult
Bruno Fernandes, de neînțeles VIDEO. Portughezul a ratat un penalty în Fulham - Manchester United și a dat vina pe arbitru: „Nu mi-a cerut scuze”
Djokovic, calificare cu emoții Probleme fizice în primul meci de la US Open: „Al doilea set a fost pentru supraviețuire” + A stabilit un record!
Tenis
15:08
Djokovic, calificare cu emoții Probleme fizice în primul meci de la US Open: „Al doilea set a fost pentru supraviețuire” + A stabilit un record!
Citește mai mult
Djokovic, calificare cu emoții Probleme fizice în primul meci de la US Open: „Al doilea set a fost pentru supraviețuire” + A stabilit un record!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
bundesliga borussia dortmund SCANDAL Jobe Bellingham st pauli
Știrile zilei din sport
Secretul nr. 1 WTA  Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”
Tenis
11:04
Secretul nr. 1 WTA Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”
Citește mai mult
Secretul nr. 1 WTA  Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”
Serena, subiectul unei dezbateri încinse  Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Tenis
13:34
Serena, subiectul unei dezbateri încinse Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Citește mai mult
Serena, subiectul unei dezbateri încinse  Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”
Tenis
12:33
Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”
Citește mai mult
Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”
Dinamo are bani Andrei Nicolescu a dezvăluit care este bugetul clubului în acest sezon și ce transferuri mai pregătește
Superliga
12:06
Dinamo are bani Andrei Nicolescu a dezvăluit care este bugetul clubului în acest sezon și ce transferuri mai pregătește
Citește mai mult
Dinamo are bani Andrei Nicolescu a dezvăluit care este bugetul clubului în acest sezon și ce transferuri mai pregătește
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:36
Imaginea unui gigant de 5 miliarde Mircea Lucescu, fiul și nepotul său, spot pentru un retail care în 2024 a făcut 300 de milioane de euro profit!
Imaginea unui gigant de 5 miliarde   Mircea Lucescu, fiul și nepotul său, spot pentru un retail care în 2024 a făcut 300 de milioane de euro profit!
18:00
Tentativă de corupție în arbitraj Cum se cumpărau arbitrii în fotbalul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”
Tentativă de corupție în arbitraj Cum se cumpărau arbitrii în fotbalul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”
17:16
Factorul X pentru calificare VIDEO: Florin Tănase știe cum se poate califica FCSB din nou în Europa League: „O să avem un mare avantaj”
Factorul X pentru calificare VIDEO: Florin Tănase știe cum se poate califica FCSB din nou în Europa League: „O să avem un mare avantaj”
17:44
Pierdere uriașă Ștefan Baiaram, șanse mici să joace cu Bașakșehir! Ultimele detalii
Pierdere uriașă Ștefan Baiaram, șanse mici să joace cu Bașakșehir! Ultimele detalii
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Top stiri din sport
UEFA 65%, suporterii 20% FCSB are deja încasări de 5,6 milioane de euro pentru parcursul european. Cum arată sursele de venit
Europa League
14:35
UEFA 65%, suporterii 20% FCSB are deja încasări de 5,6 milioane de euro pentru parcursul european. Cum arată sursele de venit
Citește mai mult
UEFA 65%, suporterii 20% FCSB are deja încasări de 5,6 milioane de euro pentru parcursul european. Cum arată sursele de venit
Câți scoțieni vin pe Arenă Aberdeen a informat-o pe FCSB că va avea o galerie importantă la meciul de joi
Europa League
15:48
Câți scoțieni vin pe Arenă Aberdeen a informat-o pe FCSB că va avea o galerie importantă la meciul de joi
Citește mai mult
Câți scoțieni vin pe Arenă Aberdeen a informat-o pe FCSB că va avea o galerie importantă la meciul de joi
Cum a intrat Chivu în istorie Corespondență din Italia: detalii de pe stadion + ce a făcut  Chivu imediat după meciul Inter - Torino 5-0
Stranieri
12:20
Cum a intrat Chivu în istorie Corespondență din Italia: detalii de pe stadion + ce a făcut Chivu imediat după meciul Inter - Torino 5-0
Citește mai mult
Cum a intrat Chivu în istorie Corespondență din Italia: detalii de pe stadion + ce a făcut  Chivu imediat după meciul Inter - Torino 5-0
Moldovan nu joacă la Oviedo Griji pentru Lucescu la națională. Portarul titular nu a mai evoluat de 136 de zile într-un meci oficial la echipa de club
Nationala
11:51
Moldovan nu joacă la Oviedo Griji pentru Lucescu la națională. Portarul titular nu a mai evoluat de 136 de zile într-un meci oficial la echipa de club
Citește mai mult
Moldovan nu joacă la Oviedo Griji pentru Lucescu la națională. Portarul titular nu a mai evoluat de 136 de zile într-un meci oficial la echipa de club

Echipe/Competiții

fcsb 99 CFR Cluj 60 dinamo bucuresti 12 rapid 11 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 1 uta arad 7 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
26.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share