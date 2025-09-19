Botoșani - FCSB 3-1. În minutul 65 al partidei, elevii lui Leo Grozavu (58 de ani) au preluat conducerea prin golul lui Mykola Kovtalyuk (30 de ani).

Pentru a celebra, moldovenii l-au imitat pe Bebeto (61 de ani), care la Mondialul din 1994, i-a dedicat un gol fiului său nou-născut.

În minutul 67 al meciului, când scorul era 1-1, Mailat a primit un balon la marginea careului, unde a fost întâmpinat de Mihai Toma.

Botoșani - FCSB. Moldovenii au celebrat ca Bebeto la CM 1994

Toma a fost driblat cu ușurință, a căzut și i-a permis adversarului să pătrundă în careu. Mailat a pasat pentru Kovtalyuk, iar ucraineanul doar a împins mingea în poarta lui Târnovanu.

După gol, jucătorii lui Leo Grozavu s-au adunat la marginea terenului și au sărbătorit în stilul celebrului Bebeto, imitând gestul legănării unui copil, la fel cum a făcut brazilianul în victoria cu 3-2 contra Olandei, în sferturile Cupei Mondiale din 1994.

Înainte de meciul cu Olanda, când toată echipa Braziliei se relaxa, Bebeto era singurul tensionat, deoarece nu reușea să ia legătura cu soția lui, Denise, care urma să nască.

După ce a aflat că fiul lor, Mattheus, se născuse sănătos, și-a dorit să înscrie. Și a reușit să marcheze golul de 2-1, în minutul 62, moment în care a creat una dintre cele mai faimoase celebrări din istoria fotbalului, conform fifa.com.

La opt zile după acest meci, Brazilia câștiga finala Cupei Mondiale împotriva Italiei (0-0, 3-2 după loviturile de departajare).

Jucătorii de la FC Botoșani l-au imitat pe Bebeto după golul din meciul cu FCSB

