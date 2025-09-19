FC Botoșani - FCSB 3-1. Prestație rușinoasă a campioanei României înainte de debutul în Europa League

FC Botoșani a învins FCSB, scor 3-1, în etapa #10 din Liga 1.

Pentru campioana României duelul de la Botoșani a fost ultimul test înainte de debutul în faza principală din Europa League

Partida de la Botoșani a început cu FCSB mult mai prezentă în ofensivă. Campioana a avut șansa de a deschide scorul în minutul 12, dar șutul lui Thiam dintr-o poziție favorabilă s-a dus puțin pe lângă poartă.

În cele din urmă, efortul campioanei a fost răsplătit în minutul 36, când Bîrligea a marcat cu o lovitură de cap, în urma unei centrări excelente a aceluiași Thiam, de pe partea dreaptă.

Cu toate acestea, bucuria roș-albaștrilor a durat doar 3 minute. Ilaș a fost faultat de Poltic, în flacul drept de atac al moldovenilor, aproape de linia de tușă.

Din lovitura liberă rezultată, Dumiter, fostul atacant al campioanei, i-a luat ușor fața lui Alhassan și l-a învins pe Târnovanu din doar câțiva metri.

Repriza secundă a început în aceeași notă. FCSB a dominat, a avut ocazii, dar cele care au marcat au fost gazdele.

Mailat a pătruns în careu, după o incursiune pe partea stângă, a centrat la firul ierbii, iar Kovtalyuk a dat lovitura, la chiar prima atingere de minge. Era minutul 67.

FCSB a alergat după egalare, dar Bîrligea, Miculescu sau Tănase nu l-au putut învinge pe Anestis.

În prelungirile partidei, Kovtalyuk și-a trecut din nou numele pe tabelă. L-a învins pe Târnovanu cu o lovitură de cap.

Grație acestui succes, FC Botoșani urcă pe locul 2, cu 19 puncte, la 4 în spatele liderului Universitatea Craiova. De partea cealaltă, FCSB este pe 13, cu doar 7 puncte.

Repriza secundă este prelungită cu minimum 4 minute

Min.77 - Schimnare la FC Botoșani: iese Mailat, intră Bodișteanu.

Min.76 - Pantea vede cartonașul galben.

Min.75 - Schimbare la FCSB: iese Lixandru, intră Chiricheș. Stoperul a fost aproape să înscrie la prima atingere, dar lovitura sa de cap, din mijlocul careului a trecut puțin pe lângă poartă.

Min.67 - GOL FC Botoșani, 2-1! Kovtalyuk deschide scorul la prima atingere de balon.

Min.66 - Dublă schimbare la Botoșani: Ies Aldair și Dumiter, intră Petro și Kovtalyuk.

Min.61 - Dumiter oferă ratarea campionatului. Fostul atacant al celor de la FCSB trimite în transversală, din 2 metri.

Min.57 - Cartonaș galben pentru Diaw.

Min.50 - Bîrligea șutează puternic din afara careului, dar Anestis respinge în lateral. Mingea a ajuns la Olaru, care a centrat în fața porții pentru Miculescu, dar defensiva adversă s-a descurcat excelent.

Min.46 - Repriza secundă se reia. Schimbări efecutate de ambele echipe: iese Papa, intră Bordeianu pentru FC Botoșani, în timp ce la FCSB: ies Alhassan și Politic, intră Olaru și Miculescu.

Min.45 +3 - Pauză la Botoșani!

Prima repriză este prelungită cu minimum 1 minut

Min.44 - FC Botoșani cere penalty după o intrare din spate a lui Politic asupra lui Pedro, în interiorul careului. „Centralul” a lăsat jocul să continue, iar VAR-ul nu a intervenit.

Min.40 - GOL FC Botoșani, 1-1! Din lovitura liberă rezultată, Dumiter restabilește egalitatea, din doar câțiva metri, după ce câștigă duelul cu Alhassan.

Min.39 - Politic vede cartonașul galben, după un atacat asupra lui Ilaș.

Min.38 - Replica gazdelor nu întârzie să apără. Dumiter scapă 1 la unu cu Târnovanu, șutează din interiorul careului, dar portarul de la FCSB are o intervenție salvatoare.

Min.36 - GOL FCSB, 0-1! Tănase îl găsește pe Thiam în partea dreaptă, fostul atacant de la U Cluj centrează pe bara a doua, de unde Bîrligea reia cu o lovitură de cap fără șansă pentru Anestis.

Min.31 - Bîrligea avansează, îi pasează lui Politic, care pătrunde în careu și șutează la colțul lung, dar Anestis este la post.

Min.28 - Ongenda este atacat din spate de Lixandru, iar mijlocașul roș-albaștrilor vede cartonașul galben.

Min.23 - Mailat preia o minge în interiorul careului, se întoarce de lângă Toma și șutează pe lângă poartă.

Min.21 - Papa vede cartonașul galben, după o intrare asupra lui M.Popescu.

Min.19 - Politic pătrunde în careu, centrează, dar mingea este respinsă din fața porții de un fundaș al celor de la Botoșani. Ulterior, balonul a ajuns la Alhassan, șutează de la distanță, dar torpila sa a mușcat doar bara transversală.

Min.12 - Thiam scapă pe partea dreaptă, șutează din unghi, dar mingea se duce puțin pe lângă poartă. Atacantul a fost certat de Florin Tănase pentru faptul că nu i-a pasat în fața porții.

Min.10 - Țigănașu centrează de pe partea dreaptă, Papa reia cu capul, din mijlocul careului, dar Târnovanu prinde fără emoții.

Min.1 - Start de meci la Botoșani.

Echipele de start:

FC Botoșani: Anestis - Ilaș, Miron, Diaw, Țigănașu - E. Papa, Aldair - Mailat, Ongenda, Mitrov - Dumiter

Anestis - Ilaș, Miron, Diaw, Țigănașu - E. Papa, Aldair - Mailat, Ongenda, Mitrov - Dumiter Rezerve : Luka, Pavlovic, Petro, Munoz, G. David, Bordeianu, A. Dumitru, Adams, Cîmpanu, Bodișteanu, Kovtaliuk, E. Lopez

: Luka, Pavlovic, Petro, Munoz, G. David, Bordeianu, A. Dumitru, Adams, Cîmpanu, Bodișteanu, Kovtaliuk, E. Lopez Antrenor: Leo Grozavu

FCSB: Târnovanu - Toma, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Alhassan, Lixandru - Bîrligea, Tănase, Politic - Thiam

Târnovanu - Toma, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Alhassan, Lixandru - Bîrligea, Tănase, Politic - Thiam Rezerve: Zima, Graovac, Dăncuș, Alibec, Miculescu, Kiki, Edjouma, Chiricheș, Olaru, Cisotti, O. Popescu, Stoian

Zima, Graovac, Dăncuș, Alibec, Miculescu, Kiki, Edjouma, Chiricheș, Olaru, Cisotti, O. Popescu, Stoian Antrenor: Elias Charalambous

Campioana a făcut 5 schimbări față de meciul cu Csikszereda:

Mihai Toma, Siyabonga Ngezana, Mihai Popescu, Dennis Politic și Mamadou Thiam au fost aruncați în luptă de Elias Charalambous încă din primul minut.

Așa cum Gigi Becali anunța în urmă cu câteva zile, Daniel Bîrligea va fi utilizat în premieră extremă dreaptă, iar Thiam va începe ca vârf de atac. De asemenea, puștiul Toma începe partida de la Botoșani ca fundaș dreapta, o improvizație la care FCSB a mai apelat în acest sezon.

O altă supriză este reprezentată de absența căpitanului Darius Olaru din echipa de start.

Arbitru: Rareș Vidican (Satu Mare). Asistenți: Marius Badea (Rm. Vâlcea), Alexandru Corb (Satu Mare). VAR: Sorin Costreie (Voluntari). AVAR: Sebastian Gheorghe (Suceava)

Rareș Vidican (Satu Mare). Marius Badea (Rm. Vâlcea), Alexandru Corb (Satu Mare). Sorin Costreie (Voluntari). Sebastian Gheorghe (Suceava) Stadion: Municipal, Botoșani

Elias Charalambous, înainte de meciul cu FC Botoșani: „Vreau să câștigăm puncte”

„Vreau doar să văd următorul meci, să ne îmbunătățim și să câștigăm puncte. Campionatul este un maraton, nimeni nu poate sărbători de acum și nimeni nu poate renunța.

Este un drum lung, o să vedem. O întrebare bună pe care mi-o pun și eu de multe ori este de ce am jucat mai bine înainte și acum nu suntem cei care am putea fi.

Îl avem pe Risto (n.r. - Radunovic), care este accidentat. Crețu este și el accidentat pentru că a suferit o lovitură. A făcut teste și trebuie să stea pe tușă. Cercel are probleme cu spatele.

În primul rând, cuvântul «frică» nu există în vocabularul meu. Anul trecut am început la fel, dar nu vreau să compar cele două sezoane.

Trebuie să ne revenim pentru a juca fotbalul pe care îl știm, pe care băieții au arătat că îl știu și asta este ceea ce mă îngrijorează. Trebuie să ne schimbăm atitudinea și să arătăm lucrurile pe care le putem face”, a declarat Elias Charalambous la conferința de presă premergătoare meciului.

Leo Grozavu, despre meciul cu FCSB: „Trebuie să fim foarte atenți”

„Este un joc dificil de Liga 1. Întâlnim campioana, chiar dacă nu trece prin cea mai bună perioadă. Sunt convins că vin aici la Botoșani cu o dorință fantastică pentru că situația din clasament nu le permite să fie relaxați.

În plus, participă în competițiile europene, vor dori și ei să aibă un moral bun pentru meciurile care urmează. Sunt convins că va fi o partidă de încrâncenare.

Mi-aș dori ca realitatea din teren să rămână cea care este făcută de exprimarea echipelor. Nu mi-aș dori să intervină arbitrii sau alți factori care pot influența rezultatul. Noi vom trebui să fim foarte atenți pentru că avem destule experiențe din trecut în care am fost dezavantajați.

Sper să nu se întâmple la jocul ăsta. Îmi doresc foarte mult CCA să delege o brigadă care să poată face față jocului. Noi avem o echipă fair-play, care îți dorește să-și facă treaba pe teren. Nu vrem să fim avantajați, dar nici dezavantajați”, a declarat Leo Grozavu, conform digisport.ro.

