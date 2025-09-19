Panduru, soluții pentru FCSB Unde ar trebui să-l folosească Charalambous pe Mihai Toma : „Mai rău se încurcă”

Fostul internațional Basarab Panduru (55 de ani) a explicat unde ar trebui să-l folosească FCSB pe Mihai Toma (18 ani).

Spre deosebire de meciul cu Csikszereda, FCSB a efectuat 5 schimbări la duelul cu FC Botoșani.

Elias Charalambous a apelat din nou la improvizația de a-l folosi pe Mihai Toma în flancul drept al defensivei, în condițiile în care pozițiile sale de bază sunt extremă stângă sau mijlocaș ofensiv.

Basarab Panduru: „Dacă tu îl ai pe Toma în dreapta, nu e mai bine cu trei fundași centrali?”

În urmă cu câteva zile, Gigi Becali a dezvăluit că vrea să-l folosească pe Daniel Bîrligea drept extremă dreapta.

Basarab Panduru a comentat decizia patronului campioanei și a venit cu o nouă soluție pentru roș-albaștri în ceea ce îi privește pe Toma și pe Bîrligea.

„Spune de câteva zile că vrea să îl vadă pe Bîrligea în dreapta. Și cred că e idee bună să îi ai pe Bîrligea și Toma în dreapta. Te aperi bine cu ei... Sau să ai două «săgeți» acolo pe dreapta și să îi înnebunească pe cei de la Botoșani?

Dacă tu îl ai pe Toma în dreapta, nu e mai bine cu 3 fundași centrali? Mi se pare că e o mare problemă cu Toma în 4 fundași. Dacă tot trebuie să îl bagi, parcă ar fi mai bine cu 3 stoperi.

Sigur că nu se mai întâmpla, dar ar fi mai bine așa. Se poate să intre Bîrligea lângă Thiam, Toma mai sus, Baba să coboare și el, se pot întâmpla lucrurile astea în timpul meciului.

Bîrligea, ca să joace în dreapta, are nevoie de Crețu acolo, de un fundaș care să facă bine faza defensivă. Cum îl ajută Toma și cum îl ajută Crețu?

Cred că Toma și Bîrligea mai mult se încurcă unul pe altul. Ei au pus așa, dar poate schimbă. Se duce Thiam în dreapta, Bîrligea vârf”, a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.

Eu tot pe acolo îl vad, inter, mijlocaș central, eu nu-l vad un jucător de bandă. Și în 3 îl văd cu probleme. Marius Baciu, fost căpitan la Steaua

VIDEO. Marius Avram, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”, despre cea mai mare gafă din carieră: „ Ce-o fi fost în capul meu?!”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport