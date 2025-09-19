Florin Tănase, plin de nervi Căpitanul FCSB l-a certat pe Thiam » Egoist, atacantul a irosit o ocazie uriașă

FC BOTOȘANI - FCSB. Florin Tănase (30 de ani), căpitanul oaspeților, a izbucnit nervos, după o fază la care Mamadou Thiam (30 de ani) a dat dovadă de egoism.

În minutul 11, Thiam a fost „lansat” excelent de Baba Alhassan în careu și a ales să șuteze în momentul în care a ajuns față în față cu portarul advers. Mingea a trecut pe lângă poartă.

Botoșani - FCSB. Florin Tănase l-a certat pe Thiam pentru că nu i-a pasat în fața porții

Florin Tănase, care era liber în momentul șutului, a fost vizibil deranjat după ce oportunitatea importantă a fost irosită de Thiam.

Tănase a gesticulat nervos și l-a certat pe coechipierul său.

FCSB traversează momente dificile în Superliga. Elevii lui Elias Charalambous ocupă locul 11, cu șapte puncte după nouă etape. Au marcat doar 11 goluri și au încasat 15.

Până acum, roș-albaștrii au înregistrat o victorie, patru remize și patru înfrângeri în Liga 1.

Arbitru: Rareș Vidican (Satu Mare). Asistenți: Marius Badea (Rm. Vâlcea), Alexandru Corb (Satu Mare). VAR: Sorin Costreie (Voluntari). AVAR: Sebastian Gheorghe (Suceava)

