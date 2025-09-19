Bilete pentru meciurile României Cât trebuie să plătești pentru a asista la partidele naționalei cu Moldova și Austria  
Suporteri România/ Foto: sportpictures.eu
Nationala

Bilete pentru meciurile României Cât trebuie să plătești pentru a asista la partidele naționalei cu Moldova și Austria

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 19.09.2025, ora 20:09
alt-text Actualizat: 19.09.2025, ora 20:09
  • Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat că au fost puse în vânzare bilete pentru amicalul cu Republica Moldova, dar și pentru meciul cu Austria din preliminariile CM 2026.
  • Primul duel e programat pe 9 octombrie, iar al doilea trei zile mai târziu. Ambele partide vor fi liveTEXT pe GOLAZO.ro

În luna octombrie, naționala de fotbal a României are programate două partide pe Arena Națională.

  • Joi, 9 octombrie, ora 21:00: România – Moldova 
  • Duminică, 12 octombrie, ora 21:45: România – Austria
FRF a anunțat că au fost puse bilete pentru meciurile cu Moldova și Austria

„În luna octombrie, naționala României va disputa două jocuri pe Arena Națională: un meci amical împotriva Moldovei, primul meci din palmaresul oficial pe teren propriu contra selecționatei țării vecine, și partida din preliminariile CM 2026 contra Austriei.

Prețul biletelor este cuprins între 40 RON (peluze) și 100 RON (tribunele 1 și 2, central), iar tinerii vor avea parte de o reducere. Atât copiii cu vârsta sub 15 ani (10 RON), cât și tinerii între 15 și 24 de ani (30 RON), vor beneficia de un preț preferențial în momentul achiziționării biletelor.

Copiii care n-au încă 15 ani împliniți vor avea acces în zona destinată familiilor, «Tribunele 1 și 2 Family Zone», alegând tipul biletului (copil) la efectuarea comenzii. Datele copiilor trebuie introduse în sistem pentru generarea ulterioară a biletelor dedicate.

Comenzile pot include maximum 4 bilete, excepție făcând cele din Family Zone, care pot conține până la 5 bilete, cel puțin unul dintre acestea fiind nevoie să fie alocat unui copil sub 15 ani.

În momentul achiziționării, pentru fiecare bilet va fi aplicată o taxă de procesare de 2 RON”, se arată în comunicatul emis pe frf.ro.

Prețurile biletelor pentru meciurile cu Moldova și Austria:

  • Categoria 1 - 10-100 lei
  • Categoria 2 - 10-75 lei
  • Categoria 3- 50 de lei
  • Categoria 4 -40 de lei
  • VIP Roșu -650 lei
  • VIP Albastru -400 lei

Tichetele pentru partida cu Moldova pot fi achiziționate de AICI, iar cele pentru duelul cu Austria de AICI.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul din grupa H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia5 (11-3)12
2. Austria4 (9-2)12
3. România5 (10-6)7
4. Cipru5 (5-7)4
5. San Marino5 (1-18)0

