Stranierii convocați de Curelea  Selecționerul naționalei U21 a anunțat lista preliminară pentru meciurile cu Kosovo și San Marino din preliminariile EURO 2027 +10 foto
Costin Curelea
Stranierii convocați de Curelea Selecționerul naționalei U21 a anunțat lista preliminară pentru meciurile cu Kosovo și San Marino din preliminariile EURO 2027

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 15.08.2025, ora 13:30
alt-text Actualizat: 15.08.2025, ora 13:30
  • Costin Curelea (41 de ani), selecționerul României U21, a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Kosovo și San Marino din preliminariile EURO 2027.

România U21 are programate două partide în luna septembrie. Primul meci este la Iași, cu Kosovo, în timp ce al doilea va fi în deplasare, cu San Marino.

Costin Curelea a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Kosovo și San Marino

În luna septembrie, naționala U21 antrenată de Costin Curelea va juca două meciuri în cadrul preliminariilor pentru EURO 2027:

  • Vineri, 5 septembrie, ora 18:30: România U21 – Kosovo U21 (Stadion „Emil Alexandrescu”, Iași)
  • Marți, 9 septembrie, ora 21:30: San Marino U21 – România U21 (San Marino Stadium, Serravalle)

Lista preliminară a stranierilor anunțată de Costin Curelea:

  • PORTAR:

Vlad Rafailă (Real Betis / Spania)

  • FUNDAȘI:

Tony Strata (AC Ajaccio / Franța), Matteo Duțu (AC Milan / Italia), Emanuel Marincău (FSV Mainz / Germania), Antonio David (Internazionale Milano / Italia), Robert Jălade (Sevilla / Spania)

  • MIJLOCAȘ:

Luca Szimionaș (Hellas Verona / Italia),

  • ATACANȚI:

Rareș Burnete (Juve Stabia / Italia), Ioan Vermeșan (Hellas Verona / Italia), Jason Kodor (US Lecce / Italia)

Meciurile României U21 din preliminariile EURO 2027

  • 5 septembrie 2025: România U21 - Kosovo U21 (18:30)
  • 9 septembrie 2025: San Marino U21 - România U21 (21:30)
  • 14 octombrie 2025: România U21 - Cipru U21
  • 14 noiembrie 2025: Finlanda U21 - România U21
  • 18 noiembrie 2025: România U21 - Spania U21
  • 27 martie 2026: Kosovo U21 - România U21
  • 31 martie 2026: România U21 - San Marino U21
  • 25 septembrie 2026: Cipru U21 - România U21
  • 30 septembrie 2026: România U21 - Finlanda U21
  • 6 octombrie 2026: Spania U21 - România U21

În cadrul preliminariilor pentru EURO 2027, turneu care se va desfășura în Albania și Serbia, naționala U21 a României face parte din grupa A.

Costin Curelea, noul selecționer al României U21

Costin Curelea a fost numit noul selecționer al naționalei U21 a României chiar de ziua lui. Acesta a venit în locul lui Daniel Pancu.

Curelea va debuta pe banca naționalei U21 în meciul de pe 5 septembrie împotriva Kosovo.

Costin Curelea a fost promovat de FRF pentru a prelua banca naționalei U21, până în acel moment el fiind selecționerul naționalei U20.

România U21, sub conducerea lui Daniel Pancu, nu a obținut niciun punct la Campionatul European din acest an din Slovacia.

Meciurile României U21 de la EURO 2025:

  • Italia - România 1-0
  • Spania - România 2-1
  • România - Slovacia 1-2

Naționala de tineret a încheiat grupa A pe ultimul loc, după ce a suferit 3 înfrângeri în tot atâtea meciuri. Din acea grupă au mai făcut parte și Spania, Italia și Slovacia.

După plecarea sa de la U20, pe banca naționalei a venit Adrian Iencsi.

Prezentarea lui Costin Curelea ca selectioner al Romaniei U21 (4).jpeg
Prezentarea lui Costin Curelea ca selectioner al Romaniei U21 (4).jpeg

Prezentarea lui Costin Curelea ca selectioner al Romaniei U21 (2).jpeg Prezentarea lui Costin Curelea ca selectioner al Romaniei U21 (3).jpeg Prezentarea lui Costin Curelea ca selectioner al Romaniei U21 (4).jpeg Prezentarea lui Costin Curelea ca selectioner al Romaniei U21 (5).jpeg Prezentarea lui Costin Curelea ca selectioner al Romaniei U21 (1).jpeg
+10 Foto
