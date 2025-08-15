Returul „dublei” Drita - FCSB, din turul trei preliminar al Europa League, ar fi trebuit să fie transmis doar online, de Voyo .

. Totuși platforma deținută de Pro TV a picat cu câteva minute înainte de startul partidei , provocând dezamăgirea celor care s-au abonat pentru a urmări duelul din Kosovo.

Mai mulți utilizatori Voyo au întâmpinat dificultăți tehnice înaintea partiei Drita - FCSB. Duelul care a început la 21:00, în România, nu a putut fi urmărit pe plaforma de streaming de pe niciun dispozitiv: PC, telefon sau televizor.

Reprezentanții Voyo au emis un comunicat în care au dezvăluit că se confruntă cu un atac cibernetic, astfel după mai bine de 20 de minute de la startul partidei, șefii Pro TV au luat decizia să transmită meciul pe Pro Arena.

Ce spune VOYO: „Luăm în considerare opțiunea rambursării”

GOLAZO.ro a adresat câteva întrebări reprezentanților ProTV, pentru a lămuri natura problemelor tehnice care au dus la colapsul aplicației.

Iată, mai jos, răspunsurile reprezentanților VOYO:

Puteți detalia ce probleme tehnice au provocat colapsul aplicației?

În prezent, toate indiciile arată că a fost vorba de un atac cibernetic. Prioritatea noastră a fost să redirecționăm imediat transmisiunea pentru abonații noștri pe voyolive.protv.ro și pe PRO ARENA. Echipa lucrează în continuare pentru a clarifica situația și vom lua toate măsurile legale necesare.

Câți utilizatori VOYO au fost conectați la platformă la începutul meciului?

Fotbalul este unul dintre sporturile preferate ale românilor. Este regretabil să vedem astfel de incidente petrecându-se în momente importante, cum ar fi calificarea echipei FCSB în play-off-urile Europa League. Nu este vorba despre numărul abonaților, ci despre fanii fotbalului care pierd bucuria pe care le-o aduce jocul.

Luați în calcul vreo formă de rambursare pentru utilizatorii care nu au putut beneficia de serviciile promovate de platforma Voyo, în speță meciul Drita - FCSB?

Este regretabil că abonații noștri, fanii fotbalului, au fost expuși unor astfel de incidente. Prioritatea noastră a fost să redirecționăm transmisiunea, astfel încât aceștia să poată urmări meciul. Cu siguranță luăm în considerare opțiunea rambursării.

Cum credeți că va afecta acest incident credibilitatea Voyo în rândul fanilor fotbalului, pe care compania încearcă să îi atragă cu un produs exclusiv, precum Premier League?

Am investit mult în creșterea capacităților tehnice ale platformei prin extinderea rețelei de distribuție a conținutului (CDN), prin investiții în infrastructură suplimentară și prin îmbunătățirea fluxurilor operaționale ale platformei. Ne angajăm, de asemenea, să continuăm aceste investiții, fiind convinși că fanii fotbalului, în ciuda acestui incident punctual, vor continua să își urmărească meciurile preferate.



VOYO este platforma unde fanii sportului se pot bucura de competițiile preferate, iar decizia de a difuza exclusiv pe VOYO a fost luată pentru a oferi o experiență modernă și completă de vizionare, cu meciuri live, reluări și momente importante disponibile oricând și oriunde. Este pentru prima dată în România când fanii fotbalului pot urmări toate meciurile din Premier League într-un singur loc.

Cum puteți garanta fanilor fotbalului care sunt deja sau urmează să devină abonați Voyo că vor putea urmări meciurile favorite în condiții propice?

VOYO este o platformă în creștere și ne angajăm să continuăm să investim în dezvoltarea și extinderea capacităților acesteia.

Voyo va transmite în exclusivitate Premier League

Pro TV a pariat masiv pe platforma Voyo și a cumpărat pachetul de drepturi TV pentru Premier League pentru următoarele 3 sezoane!

Conform surselor GOLAZO.ro, suma pentru un sezon va fi de cel puțin 10 milioane de euro!

Efortul financiar imens la care Pro TV s-a angajat face parte dintr-o strategie pe care postul a demarat-o de ceva timp și care are ca scop dezvoltarea platformei Voyo, iar conținutul sportiv exclusiv ar putea atrage volum mare de abonați.

Totuși, doar pentru a acoperi cheltuielile cu un singur sezon de Premier League, Pro ar avea nevoie de cel puțin 175.000 de abonamente noi pentru Voyo.

