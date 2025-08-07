Braga nu se entuziasmează Concluziile antrenorului Vicens, după succesul la limită cu CFR: „Asta le dă un mic avantaj” + Ce a spus Moutinho

CFR CLUJ - BRAGA 1-2. Carlos Vicens (42 de ani), antrenorul oaspeților, și internaționalul portughez Joao Moutinho (38 de ani) au tras primele concluzii după succesul la limită din Gruia.

(42 de ani), antrenorul oaspeților, și internaționalul portughez Joao au tras primele concluzii după succesul la limită din Gruia. Returul este programat pe 14 august, în Portugalia, cu începere de la ora 21:30. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Carlos Vicens a recunoscut că se aștepta la un meci dificil, în condițiile în care Braga nu a început în mod oficial sezonul, iar ritmul de joc nu este cel dorit de tehnician.

CFR CLUJ - BRAGA 1-2 . Carlos Vicens: „Suntem la început şi vrem să construim ceva nou”

„Am obținut rezultatul pe care ni-l doream, dar am jucat doar jumătate din meci, pentru că a doua repriză se va juca săptămâna viitoare.

Nu mă așteptam ca meciul să fie diferit, a juca în deplasare în aceste meciuri eliminatorii este întotdeauna dificil.

Vom încerca să facem o treabă bună când Clujul va veni la Braga și să încercăm să avansăm” a declarat Carlos Vicens, potrivit record.pt.

Carlos Vicens: „Poate le dă un mic avantaj”

Antrenorul celor de la Braga a vorbit și despre avantajul pe care îl va avea CFR Cluj, în condițiile în care ardelenii și-au amânat meciul cu Csikszereda, din weekend.

Portughezii au încercat să facă și ei același lucru, dar nu au reușit. Vor evolua duminică, în prima etapă a campionatului intern, cu Tondela, pe teren propriu.

„Este ceva ce ei au reușit să facă, iar noi nu. Poate le dă un mic avantaj în ceea ce privește prospețimea pentru joc, dar și noi am avut acel avantaj pentru acest meci.

Ne vom concentra mai întâi pe meciul nostru de campionat de duminică, vom obține un rezultat bun și apoi ne vom pregăti cât mai bine pentru meciul retur”, a concluzionat Vicens.

Joao Moutinho: „Trebuie să continuăm să lucrăm şi să facem mai multe”

Veteranul de 38 de ani a fost integralist la duelul din Gruia și a transmis că atât el, cât și coechipierii săi trebuie să muncească în continuare.

„Am câştigat un joc, dar nu am câştigat dubla. Trebuie să continuăm să lucrăm şi să facem mai multe. Am întâlnit o echipă dificilă, cu calitate la finalizare, şi trebuie să câştigăm şi meciul retur.

Mentalitatea noastră este să jucăm atât ofensiv, cât şi organizat. Trebuie să ne îmbunătăţim zilnic pentru a fi pregătiţi la retur”, a spus Joao Moutinho, potrivit orangesport.ro

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport