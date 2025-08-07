Braga nu se entuziasmează Concluziile antrenorului Vicens, după succesul la limită cu CFR: „Asta le dă un mic avantaj” + Ce a spus Moutinho +38 foto
Carlos Vicens/ Foto: sportpictures.eu
Europa League

Braga nu se entuziasmează Concluziile antrenorului Vicens, după succesul la limită cu CFR: „Asta le dă un mic avantaj” + Ce a spus Moutinho

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 07.08.2025, ora 23:51
alt-text Actualizat: 07.08.2025, ora 23:57
  • CFR CLUJ - BRAGA 1-2. Carlos Vicens (42 de ani), antrenorul oaspeților, și internaționalul portughez Joao Moutinho (38 de ani) au tras primele concluzii după succesul la limită din Gruia.
  • Returul este programat pe 14 august, în Portugalia, cu începere de la ora 21:30. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Carlos Vicens a recunoscut că se aștepta la un meci dificil, în condițiile în care Braga nu a început în mod oficial sezonul, iar ritmul de joc nu este cel dorit de tehnician.

Petrescu, furios pe arbitri Antrenorul lui CFR a răbufnit după înfrângere: „N-ai cum să nu vezi! A fost  pro-Braga” + Tirada lui Balaj
Citește și
Petrescu, furios pe arbitri Antrenorul lui CFR a răbufnit după înfrângere: „N-ai cum să nu vezi! A fost pro-Braga” + Tirada lui Balaj
Citește mai mult
Petrescu, furios pe arbitri Antrenorul lui CFR a răbufnit după înfrângere: „N-ai cum să nu vezi! A fost  pro-Braga” + Tirada lui Balaj

CFR CLUJ - BRAGA 1-2. Carlos Vicens: „Suntem la început şi vrem să construim ceva nou”

„Am obținut rezultatul pe care ni-l doream, dar am jucat doar jumătate din meci, pentru că a doua repriză se va juca săptămâna viitoare.

Nu mă așteptam ca meciul să fie diferit, a juca în deplasare în aceste meciuri eliminatorii este întotdeauna dificil.

Vom încerca să facem o treabă bună când Clujul va veni la Braga și să încercăm să avansăm” a declarat Carlos Vicens, potrivit record.pt.

CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (11).jpeg
CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (11).jpeg

Galerie foto (38 imagini)

CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (1).jpeg CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (2).jpeg CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (3).jpeg CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (4).jpeg CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (5).jpeg
+38 Foto
labels.photo-gallery

Carlos Vicens: „Poate le dă un mic avantaj”

Antrenorul celor de la Braga a vorbit și despre avantajul pe care îl va avea CFR Cluj, în condițiile în care ardelenii și-au amânat meciul cu Csikszereda, din weekend.

Portughezii au încercat să facă și ei același lucru, dar nu au reușit. Vor evolua duminică, în prima etapă a campionatului intern, cu Tondela, pe teren propriu.

„Este ceva ce ei au reușit să facă, iar noi nu. Poate le dă un mic avantaj în ceea ce privește prospețimea pentru joc, dar și noi am avut acel avantaj pentru acest meci.

Ne vom concentra mai întâi pe meciul nostru de campionat de duminică, vom obține un rezultat bun și apoi ne vom pregăti cât mai bine pentru meciul retur”, a concluzionat Vicens.

Joao Moutinho: „Trebuie să continuăm să lucrăm şi să facem mai multe”

Veteranul de 38 de ani a fost integralist la duelul din Gruia și a transmis că atât el, cât și coechipierii săi trebuie să muncească în continuare.

„Am câştigat un joc, dar nu am câştigat dubla. Trebuie să continuăm să lucrăm şi să facem mai multe. Am întâlnit o echipă dificilă, cu calitate la finalizare, şi trebuie să câştigăm şi meciul retur.

Mentalitatea noastră este să jucăm atât ofensiv, cât şi organizat. Trebuie să ne îmbunătăţim zilnic pentru a fi pregătiţi la retur”, a spus Joao Moutinho, potrivit orangesport.ro

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

„Dramă, rușine, jenă” Edi Iordănescu, criticat dur după primul eșec pe banca Legiei: „Catastrofă cu C mare”
Europa League
23:00
„Dramă, rușine, jenă” Edi Iordănescu, criticat dur după primul eșec pe banca Legiei: „Catastrofă cu C mare”
Citește mai mult
„Dramă, rușine, jenă” Edi Iordănescu, criticat dur după primul eșec pe banca Legiei: „Catastrofă cu C mare”
Petrescu nu se dezminte  Moment penibil la finalul meciului  CFR Cluj - Braga 1-2
Europa League
22:52
Petrescu nu se dezminte Moment penibil la finalul meciului CFR Cluj - Braga 1-2
Citește mai mult
Petrescu nu se dezminte  Moment penibil la finalul meciului  CFR Cluj - Braga 1-2

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O tehnologie „aproape uitată” reînvie în Rusia după tăierea internetului mobil
O tehnologie „aproape uitată” reînvie în Rusia după tăierea internetului mobil
O tehnologie „aproape uitată” reînvie în Rusia după tăierea internetului mobil
CFR Cluj Sporting Braga europa league carlos vicens Joao Moutinho
Știrile zilei din sport
FCSB&Pro TV, echipă imbatabilă Meciul campioanei, lider detașat de audiență! De 3 ori peste Antena 1
Europa League
15:42
FCSB&Pro TV, echipă imbatabilă Meciul campioanei, lider detașat de audiență! De 3 ori peste Antena 1
Citește mai mult
FCSB&Pro TV, echipă imbatabilă Meciul campioanei, lider detașat de audiență! De 3 ori peste Antena 1
PSV plusează!  Suma pe care o plătește campioana Olandei pentru a-l transfera pe Dennis Man de la Parma
Stranieri
14:04
PSV plusează! Suma pe care o plătește campioana Olandei pentru a-l transfera pe Dennis Man de la Parma
Citește mai mult
PSV plusează!  Suma pe care o plătește campioana Olandei pentru a-l transfera pe Dennis Man de la Parma
Scandal imens cu agentul lui Rațiu Marca a scris despre „comportamentul de interlop” și amenințările impresarului, apoi a șters textul!
Stranieri
10:58
Scandal imens cu agentul lui Rațiu Marca a scris despre „comportamentul de interlop” și amenințările impresarului, apoi a șters textul!
Citește mai mult
Scandal imens cu agentul lui Rațiu Marca a scris despre „comportamentul de interlop” și amenințările impresarului, apoi a șters textul!
 Cine e Assad, noul star al Craiovei Salt uriaș în ultimul an, dar și o mare problemă! Ce acuzații i s-au adus în Polonia
Conference League
11:56
Cine e Assad, noul star al Craiovei Salt uriaș în ultimul an, dar și o mare problemă! Ce acuzații i s-au adus în Polonia
Citește mai mult
 Cine e Assad, noul star al Craiovei Salt uriaș în ultimul an, dar și o mare problemă! Ce acuzații i s-au adus în Polonia
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:17
UEFA i-a pedepsit Yamal și Lewandowski, amendați pentru încălcarea protocolului antidoping! » Ce s-a întâmplat
UEFA i-a pedepsit Yamal și Lewandowski, amendați pentru încălcarea protocolului antidoping! » Ce s-a întâmplat
19:52
Vasseur cere răbdare pentru Hamilton Șeful Ferrari spune că a „subestimat” șocul transferului de la Mercedes: „Schimbarea nu e ușoară”
Vasseur cere răbdare pentru Hamilton Șeful Ferrari spune că a „subestimat” șocul transferului de la Mercedes: „Schimbarea nu e ușoară”
19:27
Jucător acuzat de viol, la Villareal Val de critici după anunțul transferului lui Thomas Partey » Fanii protestează dur. Cum justifică clubul
Jucător acuzat de viol, la Villareal Val de critici după anunțul transferului lui  Thomas Partey » Fanii protestează dur. Cum justifică clubul
17:01
De ce a mers în Sudan Reghecampf a dat cărțile pe față: „Singura echipă unde pot face asta” + Buget, peste FCSB!
De ce a mers în Sudan Reghecampf a dat cărțile pe față: „Singura echipă unde pot face asta” + Buget, peste FCSB!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu
Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!
Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!
David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește
David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!
Efectul David

Cristian Geambașu: Efectul David

Cristian Geambașu: Efectul David
Cazul Târnovanu sau când TikTok-ul dăunează grav sănătății

Dan Udrea: Cazul Târnovanu sau când TikTok-ul dăunează grav sănătății

Dan Udrea: Cazul Târnovanu sau când <span>TikTok-ul</span> dăunează grav sănătății
Top stiri din sport
Cluj Arena, transformată FOTO. Imagini de la prima zi a festivalului Untold » Cum arată acum stadionul lui U Cluj
Diverse
13:38
Cluj Arena, transformată FOTO. Imagini de la prima zi a festivalului Untold » Cum arată acum stadionul lui U Cluj
Citește mai mult
Cluj Arena, transformată FOTO. Imagini de la prima zi a festivalului Untold » Cum arată acum stadionul lui U Cluj
Bîrligea, în lacrimi Atacantul a fost emotiv după victoria cu Drita: „Am crezut că  nu mai știm să dăm două pase”
Europa League
00:10
Bîrligea, în lacrimi Atacantul a fost emotiv după victoria cu Drita: „Am crezut că nu mai știm să dăm două pase”
Citește mai mult
Bîrligea, în lacrimi Atacantul a fost emotiv după victoria cu Drita: „Am crezut că  nu mai știm să dăm două pase”
Drita - FCSB nu se vede la TV Anunțul a fost făcut  în direct
Europa League
07.08
Drita - FCSB nu se vede la TV Anunțul a fost făcut în direct
Citește mai mult
Drita - FCSB nu se vede la TV Anunțul a fost făcut  în direct
Rădoi e precaut Antrenorul celor de la U Craiova și-a avertizat elevii, după  succesul răsunător  cu Spartak Trnava: „Nu trebuie să avem asta în minte”
Conference League
00:55
Rădoi e precaut Antrenorul celor de la U Craiova și-a avertizat elevii, după succesul răsunător cu Spartak Trnava: „Nu trebuie să avem asta în minte”
Citește mai mult
Rădoi e precaut Antrenorul celor de la U Craiova și-a avertizat elevii, după  succesul răsunător  cu Spartak Trnava: „Nu trebuie să avem asta în minte”

Echipe/Competiții

fcsb 122 CFR Cluj 51 dinamo bucuresti 54 rapid 20 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi 3 uta arad 7 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Jorge Costa ion iliescu europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
08.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share