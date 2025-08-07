Petrescu, furios pe arbitri Antrenorul lui CFR a răbufnit după înfrângere: „N-ai cum să nu vezi! A fost pro-Braga” + Tirada lui Balaj

CFR CLUJ - BRAGA 1-2. Dan Petrescu (57 de ani), tehnicianul ardelenilor, a criticat dur arbitrajul la finalul partidei cu formația din Portugalia.

Petrescu a fost sancționat cu cartonaș galben în minutul 70 al partidei, după ce a protestat vehement, cerând penalty pentru echipa sa.

CFR CLUJ - BRAGA 1-2 . Dan Petrescu, la finalul partidei: „ N-ai cum să nu vezi”

Tehnicianul celor de la CFR s-a arătat extrem de deranjat de deciziile arbitrului, iar la flash-interviul de după meci a avut un discurs dur la adresa acestuia.

„Când pierzi, nu e nimic pozitiv. Am luat două goluri prea uşor, iar la nivelul ăsta meriţi să pierzi când primeşti astfel de goluri. Dar nu asta a fost problema numărul 1.

N-ai cum să nu vezi penalty-uri... Zice lumea că sunt eu nebun, iar două penalty-uri... Şi cu Craiova, la fel. Nici n-a vrut să se ducă să se uite, dar tot meciul a fost aşa, pro-Braga . N-am mai văzut aşa arbitraj, ce să mai zic despre arbitrii români?!

Nu vreau s-o dau pe arbitraj, Braga e mai bună decât noi, dar nu merita să câştige azi. Azi un egal era corect la ce s-a întâmplat pe teren. Nu poţi pierde un meci aşa că vrea un arbitru, măcar du-te şi uită-te, verifică, nici nu s-a interesat.

Tot ce a făcut, nu doar la penalty-uri, a fost pro-Braga. Nici n-am vrut să vin să vorbesc, că mi-e frică să nu mă suspende, că acest arbitru nici nu ştiu din ce ţară a venit... să vină aici să ne dea nouă...

Au avut trei şuturi pe poartă, două goluri. Ăsta e norocul nostru, am avut cu Lugano şi de atunci orice echipă vine aici dă trei şuturi toate goluri. Sunt foarte supărat, dar nu avem ce face.

Da, am avut ocazii, şuturi, faze, am încercat, la cornere am avut ghinion, că s-au apărat excelent, dar din păcate luăm goluri, pe care înainte, în Europa, nu le luam. La 1-1 mergeam cu şanse mari acolo, dar bine că nu jucăm în Superliga, ca să fim pregătiţi.

Dacă aveam ceilalţi jucători, cred că alfel era jocul. Meritam un egal azi. Ştim cine e favorită, dar acolo ar fi un miracol, ceva incredibil, iar arbitrajul va da cel puţin 10%... Singurul arbitraj bun a fost la Lugano, când arbitrul englez a dat penalty-uri”, a declarat Dan Petrescu, conform orangesport.ro.

Cristi Balaj, la finalul meciului: „Jucători din Spania și Portugalia, arbitrați la VAR de arbitri spanioli”

Președintele celor de la CFR Cluj a discutat și el despre arbitraj, acuzându-i în mod direct pe arbitrii din camera VAR.

„Braga a arătat că e o echipă puternică, așa cum ne așteptam și înainte de meci. S-a văzut că suferim din cauza faptului că ne lipsesc jucători importanți. Băieții sunt de lăudat, s-au luptat. Noi am sperat la un egal, chiar dacă Braga a fost mai bună. Chiar dacă și noi am avut un penalty neacordat.

În acea fază din minutul 70, jucătorul celor de la Braga nu a avut nicio treabă cu mingea. Îl împinge pe jucătorul nostru, care e împiedicat să joace mingea. Bosec alerga spre minge, iar jucătorul lor intră în el. La viteza aceea, acea împingere e decisivă.

Dar asta e, nu avem cum să mai întoarcem ce s-a întâmplat. Problema e că, și înainte și după, arbitrul a dictat fault pentru împingeri mai ușoare. La faze petrecute la mijlocul terenului a fost fault, dar acolo nu a fost penalty...

E greu. Se vede că Braga e o echipă puternică. Băieții sunt supărați, dezamăgiți. Mai ales că au simțit o anumită ostilitate. Braga a arătat că are calitate. Dar fără acele accidentări, ne-am fi luptat de la egal la egal. Micile detalii fac diferența.

La VAR au fost arbitri din Spania (n.r- Cesar Soto Grado și Alejandro Muniz Ruiz), care au arbitrat fotbaliști spanioli și portughezi de la Braga... Bine, nu critic VAR-ul pentru faza penalty-ului. Acolo trebuia să intervină centralul.

Oricum, una peste alta, nu ne predăm!”, a declarat Balaj, pentru gsp.ro.

Brigada de la CFR - Braga:

Arbitru: Elchin Masiyev. Asistenți: Elshad Abdullayev, Parvin Talibov. (toți din Azerbaijan) Arbitru VAR: Cesar Soto Grado. Asistent VAR: Alejandro Muñiz Ruiz (ambii din Spania)

