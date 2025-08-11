Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a publicat un comunicat pe site-ul Ligii, ca răspuns oficial pentru Dan Șucu (62 de ani), acționarul majoritar al Rapidului.

Șucu i-a solicitat președintelui LPF să demisioneze și l-a acuzat că o avantajează pe FCSB în defavoarea celorlalte cluburi din Superligă.

Federația Română de Fotbal a aprobat propunerea LPF de modificare a Regulamentului de Organizare a Activității Fotbalistice.

Concret, odată cu această modificare, cluburile pot reintroduce acum pe listă jucători excluși din lot fără a mai apela la artificii precum rezilierea contractului și semnarea unuia nou.

Gino Iorgulescu îl amenință iar pe Șucu

Dan Șucu a criticat faptul că Iorgulescu a permis modificarea regulamentului în timpul campionatului pentru a o ajuta pe FCSB, fără consultarea celorlalți membri.

Gino Iorgulescu i-a răspuns prima dată, în direct la Fanatik, unde l-a amenințat voalat: „Știu și eu câteva lucruri despre el, cu care aș putea să ies în presă, dar nu sunt prăduitor”.

La scurt timp, într-un comunicat postat pe site-ul oficial LPF, Gino Iorgulescu l-a amenințat din nou pe finanțatorul de la Rapid:

„În ciuda atacurilor, voi continua să susțin măsuri care servesc interesului general al fotbalului românesc. Mă opresc aici, deși ar mai fi multe de spus despre dl. Șucu”.

Iorgulescu spune că, de când e președinte al LPF, nu s-a implicat în jocuri de culise și a apărat interesele tuturor cluburilor în mod egal.

De asemenea, președintele LPF a afirmat că modificarea regulamentului privind lista de 25 de jucători a fost făcută pentru a elimina o „zonă gri” și pentru a preveni artificiile juridice prin care regulile puteau fi ocolite.

Conform spuselor lui Iorgulescu, în trecut, și Dan Șucu a beneficiat de o astfel de portiță în cazul jucătorului Jakub Hromada.

Comunicatul lui Gino Iorgulescu: „Ar fi multe de spus despre Șucu”

„De la preluarea mandatului de președinte al LPF, am ales să stau departe de orice jocuri de culise sau influențe care ar putea sprijini un club în detrimentul altuia. Rolul meu este să apăr interesul general al fotbalului românesc și să asigur aplicarea corectă a regulilor pentru toate cluburile membre.

În ceea ce privește modificarea dispozițiilor ROAF referitoare la posibilitatea completării listei de 25 de jucători după începerea campionatului, doresc să fac următoarele precizări:

Am profitat de valul de dezbatere publică generat de patronul FCSB, dl. George Becali, pentru a corecta o problemă juridică existentă de mai mult timp, care a permis apariția unor artificii menite să ocolească dispoziția regulamentară.

Scopul modificării propuse de LPF a fost eliminarea zonei „gri” și asigurarea transparenței și corectitudinii pentru toate cluburile, indiferent de nume, palmares sau poziție în clasament.

În toamna anului trecut, dl. Dan Șucu, căruia îi port un respect deosebit pentru implicarea la Rapid și pentru eforturile de profesionalizare a fotbalului românesc, a beneficiat de un astfel de artificiu juridic în cazul jucătorului Jakub Hromada.

Spre deosebire de dl. Becali, nu a solicitat atunci intervenția LPF. A preferat să utilizeze manopera juridică oferită de rezilierea contractului cu acordul părților și încheierea unui nou contract. În baza acestui artificiu, jucătorului i-a fost atribuită pretinsa calitate de jucător nou legitimat, deși anterior se afla deja sub contract cu clubul.

Acesta fusese eliminat de pe listă și, prin această procedură, a fost reintrodus, ocolindu-se astfel dispozițiile regulamentare.

Îl rog public pe dl. Șucu ca, înainte de a mă ataca, să verifice în interiorul clubului dacă nu a beneficiat, la rândul său, de practici pe care acum le-am eliminat tocmai pentru a nu mai da naștere la discuții.

Nu comentez ce interese urmăresc cei care critică această modificare, însă consider că nu putem vorbi despre moralitate și transparență atâta timp cât acceptăm și folosim portițe regulamentare atunci când ne sunt convenabile și, în același timp, clamăm lipsa de transparență tocmai când încercăm să devenim transparenți, clari și limpezi.

Modificarea propusă de LPF nu avantajează și nu dezavantajează niciun club anume. Ea asigură un cadru clar și uniform, aplicabil tuturor membrilor ligii, în spiritul fair-play-ului și al legalității.

În ciuda atacurilor, voi continua să susțin măsuri care servesc interesului general al fotbalului românesc. Mă opresc aici, deși ar mai fi multe de spus despre dl. Șucu”, a spus Gino Iorgulescu, potrivit comunicatului postat pe lpf.ro.

FCSB a schimbat regulamentul

Mijlocașul Malcom Edjouma a revenit în lotul de bază al roș-albaștrilor și a intrat pe teren în minutul 57 al meciului cu Drita din Europa League, unde a contribuit la revenirea echipei de la 0-2.

Francezul nu intra în calculele campioanei și a fost în afara lotului în startul sezonului. A fost reprimit la echipă după rezultatele slabe și, deși a fost inclus pe lista UEFA pentru meciurile din Europa, nu putea fi înregistrat pe lista din campionat.

Becali susține că a fost contactat de Gino Iorgulescu, după ce șeful LPF a văzut că este nemulțumit de situație.

„Mi-a dat Gino mesaj aseară (n.r. joi). Probabil a văzut meciul cu Drita. Eu sunt prieten cu el. Trece printr-un moment mai greu. Dacă era altul, mă luam eu, dar nici eu nu pot să tac.

Mi-a dat mesaj că încearcă să rezolve problema. Păi, trebuia să rezolve deja, că am avut o discuție pe el.

Păi, dacă l-am trecut la Europa. E jucătorul meu (n.r. Edjouma), am contract de 4 ani cu el, dar trebuie să am contract de 3 zile cu el. E mai puternic contractul făcut de 3 zile decât ăla de 4 ani?”, a spus Gigi Becali, vineri, pentru fanatik.ro.

Federația Română de Fotbal a anunțat în aceeași zi, pe site-ul oficial, că a aprobat propunerea Ligii Profesioniste de Fotbal de modificare a dispozițiilor art. 19 bis alin. 5 și alin. 6 din Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice:

Decizia a fost luată de un Comitet de urgență compus din Răzvan Burleanu – Preşedinte FRF, Gino Iorgulescu – Prim-vicepreşedinte FRF, Octavian Goga – Vicepreşedinte FRF.

