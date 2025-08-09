Braga - CFR Cluj Cine transmite la TV returul „dublei” din turul 3 preliminar al Europa League

Braga și CFR Cluj se vor duela joi, 14 august, de la ora 21:30, pentru un loc în play-off-ul Europa League.

Manșa retur a „dublei” din turul 3 preliminar va fi transmisă de două televiziuni din România, dar și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Învinsă pe teren propriu, scor 1-2, trupa lui Dan Petrescu va avea o misiune foarte dificilă în Portugalia, Braga fiind considerată mare favorită.

Braga - CFR Cluj se vede la TV

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, drepturile de difuzare pentru meciul din Portugalia au fost achiziționate de Prima Sport și Digi Sport .

Dacă va reuși să întoarcă soarta „dublei” cu Braga, CFR Cluj va da în ultimul tur preliminar peste câștigătoarea dintre Lincoln Red Imps și Noah.

Formația din Armenia e favorită la calificare, după ce a plecat cu o remiză din Gibraltar, scor 1-1. Noah a deschis scorul prin Eteki ('9), iar gazdele au egalat prin De Barr ('45+9).

În cazul în care va fi eliminată de Braga, vicecampioana României va ajunge în play-off-ul Conference League. Iar adversara sa va fi învinsă dintre Hacken (Suedia) și Brann (Norvegia).

Formația suedeză a pierdut pe teren propriu, scor 0-2. Golurile au fost marcate de islandezul Magnusson ('28, '57).

Indiferent de competiția în care va evolua, CFR va disputa manșa tur în deplasare (21 august) și returul pe teren propriu (28 august).

