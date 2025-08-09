Braga - CFR Cluj Cine transmite la TV returul „dublei” din turul 3 preliminar al Europa League +38 foto
Braga - CFR Cluj, în turul 3 preliminar din Europa League (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
Europa League

Braga - CFR Cluj Cine transmite la TV returul „dublei” din turul 3 preliminar al Europa League

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 09.08.2025, ora 21:55
  • Braga și CFR Cluj se vor duela joi, 14 august, de la ora 21:30, pentru un loc în play-off-ul Europa League.
  • Manșa retur a „dublei” din turul 3 preliminar va fi transmisă de două televiziuni din România, dar și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Învinsă pe teren propriu, scor 1-2, trupa lui Dan Petrescu va avea o misiune foarte dificilă în Portugalia, Braga fiind considerată mare favorită.

CFR Cluj, un nou transfer Ardelenii au prezentat un tânăr fotbalist crescut în Statele Unite
Citește și
CFR Cluj, un nou transfer Ardelenii au prezentat un tânăr fotbalist crescut în Statele Unite
Citește mai mult
CFR Cluj, un nou transfer Ardelenii au prezentat un tânăr fotbalist crescut în Statele Unite

Braga - CFR Cluj se vede la TV

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, drepturile de difuzare pentru meciul din Portugalia au fost achiziționate de Prima Sport și Digi Sport.

Dacă va reuși să întoarcă soarta „dublei” cu Braga, CFR Cluj va da în ultimul tur preliminar peste câștigătoarea dintre Lincoln Red Imps și Noah.

Formația din Armenia e favorită la calificare, după ce a plecat cu o remiză din Gibraltar, scor 1-1. Noah a deschis scorul prin Eteki ('9), iar gazdele au egalat prin De Barr ('45+9).

CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (10).jpeg
CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (10).jpeg

Galerie foto (38 imagini)

CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (1).jpeg CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (2).jpeg CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (3).jpeg CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (4).jpeg CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (5).jpeg
+38 Foto
labels.photo-gallery

În cazul în care va fi eliminată de Braga, vicecampioana României va ajunge în play-off-ul Conference League. Iar adversara sa va fi învinsă dintre Hacken (Suedia) și Brann (Norvegia).

Formația suedeză a pierdut pe teren propriu, scor 0-2. Golurile au fost marcate de islandezul Magnusson ('28, '57).

Indiferent de competiția în care va evolua, CFR va disputa manșa tur în deplasare (21 august) și returul pe teren propriu (28 august).

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

FCSB, decimată  Charalambous are probleme mari de lot înainte de meciul cu Unirea Slobozia: „Asta e situația”
Superliga
19:52
FCSB, decimată Charalambous are probleme mari de lot înainte de meciul cu Unirea Slobozia: „Asta e situația”
Citește mai mult
FCSB, decimată  Charalambous are probleme mari de lot înainte de meciul cu Unirea Slobozia: „Asta e situația”
Reghecampf și-a aflat adversarele Cu cine va juca Al-Hilal Omdurman în primele tururi din Liga Campionilor Africii
Campionate
19:00
Reghecampf și-a aflat adversarele Cu cine va juca Al-Hilal Omdurman în primele tururi din Liga Campionilor Africii
Citește mai mult
Reghecampf și-a aflat adversarele Cu cine va juca Al-Hilal Omdurman în primele tururi din Liga Campionilor Africii

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
CFR Cluj Sporting Braga europa league televizare
Știrile zilei din sport
Rapid și Craiova fac scandal Reacție fermă după schimbarea de regulament care o ajută pe FCSB: „Nu acceptăm reguli care favorizează un singur club”
Superliga
19:00
Rapid și Craiova fac scandal Reacție fermă după schimbarea de regulament care o ajută pe FCSB: „Nu acceptăm reguli care favorizează un singur club”
Citește mai mult
Rapid și Craiova fac scandal Reacție fermă după schimbarea de regulament care o ajută pe FCSB: „Nu acceptăm reguli care favorizează un singur club”
Dan Udrea L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Opinii
08:48
Dan Udrea L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Citește mai mult
Dan Udrea L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Gol și assist în China  VIDEO Alexandru Mitriță continuă  să impresioneze în tricoul lui Zhejiang FC
Stranieri
18:34
Gol și assist în China VIDEO Alexandru Mitriță continuă să impresioneze în tricoul lui Zhejiang FC
Citește mai mult
Gol și assist în China  VIDEO Alexandru Mitriță continuă  să impresioneze în tricoul lui Zhejiang FC
Ce riscă Man la PSV Analiză GOLAZO.ro. Transferul în Olanda nu îi garantează locul de titular » Face drumul în sens invers față de marii jucători
Stranieri
11:39
Ce riscă Man la PSV Analiză GOLAZO.ro. Transferul în Olanda nu îi garantează locul de titular » Face drumul în sens invers față de marii jucători
Citește mai mult
Ce riscă Man la PSV Analiză GOLAZO.ro. Transferul în Olanda nu îi garantează locul de titular » Face drumul în sens invers față de marii jucători
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:21
Vești proaste pentru Dinamo Ținta numărul 1 a „câinilor”, în negocieri cu o altă echipă
Vești proaste pentru Dinamo Ținta numărul 1 a „câinilor”, în negocieri cu o altă echipă
17:04
FCSB - Unirea Slobozia LIVE de la 21:30, în etapa #5 din Liga 1 » Echipele de start: Politic va juca „număr 10” + imagini din Ghencea
FCSB - Unirea Slobozia LIVE de la 21:30, în etapa #5 din Liga 1 » Echipele de start: Politic va juca „număr 10” + imagini din Ghencea
19:53
Supercampioni Crystal Palace a învins-o pe Liverpool și și-a adjudecat Supercupa Angliei: 5 ratări la loviturile de departajare!
Supercampioni  Crystal Palace a învins-o pe Liverpool și și-a adjudecat Supercupa Angliei: 5 ratări la loviturile de departajare!
19:52
Romanchuk, ce golazo! FOTO. Încă o reușită de senzație pentru fundașul de la Universitatea Craiova » Căbuz, fără replică
Romanchuk, ce golazo! FOTO. Încă o reușită de senzație pentru fundașul de la Universitatea Craiova » Căbuz, fără replică
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu
Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!
Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!
Top stiri din sport
„Am fost dezamăgit la FCSB”  Fost jucător al campioanei, dezvăluiri din interior : „A fost dificil” » Cea mai mare problemă
Superliga
12:31
„Am fost dezamăgit la FCSB” Fost jucător al campioanei, dezvăluiri din interior: „A fost dificil” » Cea mai mare problemă
Citește mai mult
„Am fost dezamăgit la FCSB”  Fost jucător al campioanei, dezvăluiri din interior : „A fost dificil” » Cea mai mare problemă
„Răzbunarea” lui Tabuncic  Dezvăluiri despre trecutul jucătorului care a debutat la Dinamo: „La Rapid a fost supus unor nedreptăți grave”
Superliga
11:36
„Răzbunarea” lui Tabuncic Dezvăluiri despre trecutul jucătorului care a debutat la Dinamo: „La Rapid a fost supus unor nedreptăți grave”
Citește mai mult
„Răzbunarea” lui Tabuncic  Dezvăluiri despre trecutul jucătorului care a debutat la Dinamo: „La Rapid a fost supus unor nedreptăți grave”
Liverpool „a scăpat” de el Darwin Nunez a fost prezentat la Al-Hilal » Englezii au „pierdut” 32 de milioane de euro
Campionate
11:10
Liverpool „a scăpat” de el Darwin Nunez a fost prezentat la Al-Hilal » Englezii au „pierdut” 32 de milioane de euro
Citește mai mult
Liverpool „a scăpat” de el Darwin Nunez a fost prezentat la Al-Hilal » Englezii au „pierdut” 32 de milioane de euro
„Vino în Ucraina!” John Isner a primit o replică dură după ce a criticat interdicțiile pentru Rusia și Belarus : „Nimeni nu a condamnat invazia”
Tenis
10:21
„Vino în Ucraina!” John Isner a primit o replică dură după ce a criticat interdicțiile pentru Rusia și Belarus: „Nimeni nu a condamnat invazia”
Citește mai mult
„Vino în Ucraina!” John Isner a primit o replică dură după ce a criticat interdicțiile pentru Rusia și Belarus : „Nimeni nu a condamnat invazia”

Echipe/Competiții

fcsb 113 CFR Cluj 50 dinamo bucuresti 27 rapid 22 Universitatea Craiova 33 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 3 uta arad 9 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Jorge Costa ion iliescu europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
10.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share