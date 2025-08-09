CFR Cluj, un nou transfer Ardelenii au prezentat un tânăr fotbalist crescut în Statele Unite

Jayden Rus (16 ani) este noul fotbalist al celor de la CFR Cluj.

Rus și-a făcut junioratul în Statele Unite, la formații precum FC Dallas și Vardar SC.

Jayden Rus, prezentat de CFR Cluj

La doar câteva ore distanță de la prezentarea lui Ovidiu Perianu, CFR a mai anunțat transferul unui jucător.

Este vorba de Jayden Rus, un tânăr fotbalist component al naționalei U15 a României. Acesta poate evolua în banda dreaptă a compartimentului ofensiv.

Rus a evoluat la nivel de juniori doar în Statele Unite, fiind component al academiei celor de la FC Dallas.

„Bun venit, Jayden Rus!

Un nou tânăr jucător la CFR Cluj! Începând de astăzi, Jayden Rus face parte din familia noastră!

Jayden este un mijlocaș de bandă, în vârstă de doar 16 ani, format în Statele Unite ale Americii, unde a evoluat pentru academia celor de la FC Dallas și Vardar SC.

Datorită calităților sale, acesta a fost selecționat în naționala U15 a României!

Îi urăm bun venit și mult succes la clubul nostru!”, a transmis gruparea ardeleană.

Odată cu acest transfer, trupa antrenată de Dan Petrescu ajunge la 14 transferuri realizate în această perioadă de mercato.

Transferurile realizate de CFR Cluj:

Kenneth Omeruo (fundaș central)

Ștefan Senciuc (fundaș dreapta)

Lorenzo Biliboc (extremă dreapta)

Tudor Cociș (atacant)

Daniel Dumbrăvanu (fundaș central)

Alessandro Micai (portar)

Marko Gjorgjievski (atacant)

Drilon Islami (mijlocaș)

Ovidiu Perianu (mijlocaș)

Antonio Bosec (fundaș dreapta)

Andrei Cordea (extremă dreapta)

Mohamed Badamosi (atacant)

Karlo Muhar (mijlocaș)

Tidiane Keita (mijlocaș)

