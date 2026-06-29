Theodor Jumătate Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
Opinii

Theodor Jumătate Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 29.06.2026, ora 22:30
alt-text Actualizat: 29.06.2026, ora 22:55
  • Selecao a uitat jocul frumos, spectaculos, artistic învățat pe plajă.
  • Când nu mai creează nimic la firul ierbii, apar centrările. Uneori, salvatoare. 
  • A trimis Japonia acasă. Cum va fi cu Norvegia? Dar cu Anglia? Nu poate cuceri lumea jucând astfel.
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Știam că Brazilia nu mai e demult „jogo bonito”. De la triplul R, Ronaldo-Ronaldinho-Rivaldo, s-a diluat jocul frumos auriverde.

De atunci, de la ei, nu a mai cucerit Selecao titlul mondial. S-a oprit la „penta”, în 2002.

Brazilia nu mai are artiști

Astăzi, oricât ar vrea Carlo Ancelotti, nu mai are prea mulți artiști.

Împotriva Japoniei, a avut doar unul pe teren, Vinicius. Al doilea, Raphinha, era accidentat.

Al treilea, Neymar, cel care a încercat solitar să înlocuiască triplul R în ultimii 10-15 ani, era pe bancă sau pe margine, uitat la încălzirea fără sfârșit.

O singură fază minunată a lui Vinicius și golul victoriei disperării

Un meci întreg, am văzut o singură acțiune în stilul de care ne îndrăgostiserăm cândva.

Seria de fente a lui Vinicius și șutul său cu exteriorul, spre colțul lung. Reflexul lui Suzuki a deviat mingea în bară.

Vinicius, unicul moment genial. Dar a fost bară! Foto: Imago Vinicius, unicul moment genial. Dar a fost bară! Foto: Imago
Vinicius, unicul moment genial. Dar a fost bară! Foto: Imago

Și a mai fost o fază, dar mai mult disperare decât „jogo bonito”. Galben-albaștrii pierduseră mingea. Rayan a recuperat, i-a pasat lui Bruno Guimaraes, care l-a găsit nemarcat pe Martinelli în mijlocul careului și a fost bară-gol.

Era al 5-lea minut de prelungire, pentru 2-1 și o calificare a suferinței, nu a fotbalului.

Brazilia lipsei de idei, a momentelor comice. Și a centrărilor

În rest, în afara acestor momente, pase multe, lipsă de idei, de creativitate, de geniu. Nimic special pentru a depăși zidul nipon.

Au fost comici uneori, mai ales când Guimaraes l-a făcut knock-out pe Paqueta cu o minge în față. Au tras unii în alții!

Brazilienii lui Ancelotti au uitat jocul frumos, spectaculos, artistic învățat pe plajă.

Lovitura de cap a lui Casemiro, după încă o centrare. Golul de 1-1. Foto: Imago Lovitura de cap a lui Casemiro, după încă o centrare. Golul de 1-1. Foto: Imago
Lovitura de cap a lui Casemiro, după încă o centrare. Golul de 1-1. Foto: Imago

Disperați că mingea nu-i mai ajută la firul ierbii, cum se întâmpla odată, au început să centreze, ca orice echipă europeană intrată în panică.

Cu Japonia, i-a salvat centrarea. După ratările lui Guimaraes și Casemiro, a egalat același Casemiro la o asemenea centrare.

Din ce în ce mai greu. Ce traseu au!

Prea puțin, mult prea puțin. Au trimis Japonia acasă, dar urmează foarte probabil confruntările cu Norvegia, Anglia, Argentina și Franța.

Nu pot cuceri lumea jucând astfel.

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