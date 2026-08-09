Sfaturile lui Cîrjan Căpitanul lui Dinamo, după primele goluri reușite de Mazilu și Hintsa: „Trebuie să înțeleagă anumite lucruri” +26 foto
Cătălin Cîrjan. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Superliga

Sfaturile lui Cîrjan Căpitanul lui Dinamo, după primele goluri reușite de Mazilu și Hintsa: „Trebuie să înțeleagă anumite lucruri”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 09.08.2026, ora 00:46
alt-text Actualizat: 09.08.2026, ora 00:46
  • Dinamo - FC Voluntari 4-0. Cătălin Cîrjan (23 de ani) s-a bucurat pentru reușitele lui Mazilu și Hintsa și a dezvăluit sfaturile pe care le-a oferit noilor jucători de la echipă.
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Căpitanul „câinilor” a fost cel care i-a oferit pasa decisivă lui Adrian Mazilu, iar atacantul a marcat primul gol în tricoul lui Dinamo, despre care a transmis că și-l dorea enorm pentru moralul său.

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Cătălin Cîrjan, despre Mazilu și Hintsa: „Am vorbit mult cu ei”

„O primă repriză bună. Cred că trebuie să marcăm mai mult în prima repriză, să ne facem meciul mai ușor. Dar, pe final, am reușit să înscriem mai mult și e o victorie frumoasă.

Ne simțim foarte bine cu suporterii noștri. Ne împing de la spate. Ne-am simțit foarte bine și cu Craiova. Sperăm să facem rezultate bune și în deplasare și să fim cât mai sus în clasament.

Terenul a fost rău, din păcate. Am văzut de la începutul meciului, când l-am verificat. Era multă apă pe el, în jurul careului. În anumite zone era foarte tare, mingea sărea foarte rău.

Dar, până la urmă, am jucat toți pe același teren și nu trebuie să găsim scuze”, a spus Cîrjan la Digi Sport.

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Dinamo - FC Voluntari, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - FC Voluntari, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - FC Voluntari, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - FC Voluntari, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - FC Voluntari, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
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Întrebat apoi despre primele reușite ale lui Oliver Hintsa și Adrian Mazilu, Cîrjan a transmis:

„Sunt foarte bucuros și pentru Oliver, și pentru Mazi. Și Ianis (n.r. - Tarbă) a intrat OK, putea să marcheze acolo.

Și eu, și Opruț am vorbit mult cu ei, mai ales în ultimul timp. Sunt jucători cu calitate, jucători foarte buni. Trebuie să înțeleagă anumite lucruri și sunt sigur că vor ajunge la un nivel foarte mare.

Nu sunt multe de explicat. Trebuie să muncească foarte mult de fiecare zi. Fotbalul e viața noastră, trebuie să dea totul pentru fotbal în fiecare zi. Să fie pregătiți pentru când sunt folosiți”, a mai spus Cîrjan.

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Musi

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