„Am așteptat 3 ani acest gol” Adrian Mazilu, descătușat după prima reușită pentru Dinamo. Alex Musi: „Știam că va fi penalty”

Dinamo - FC Voluntari 4-0. Adrian Mazilu (20 de ani) a reacționat după primul gol marcat în tricoul „câinilor”.

Alexandru Musi (22 de ani) a comentat și el rezultatul, după ce a fost decisiv pentru echipa sa.

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„Câinii” au făcut spectacol la meciul de „Arc”, iar tinerii atacanți ai lui Nuno Campos au fost protagoniștii victoriei.

Adrian Mazilu: „Cam 3 ani am așteptat acest gol”

Introdus în a doua repriză de Nuno Campos, Mazilu „a spart gheața” și a marcat primul gol de la revenirea în România.

„Cam 3 ani am așteptat după acest gol. Când se verifica la VAR, mă rugam să-l valideze. E bine pentru moralul meu. Mister îmi oferă încredere, acumulez minute, se vede asta. Mi-au lipsit încrederea înainte, minutele jucate” , a declarat Mazilu.

Cât despre situația lui Pascual, accidentat grav în finalul meciului, Mazilu a transmis:

„Pascual e puțin amețit. Dar se simte bine”.

Alexandru Musi: „Știam că va fi penalty, eram sigur”

Pe lângă golul marcat, Musi a fost cel care a obținut penalty-ul din care Armstrong a deblocat tabela, acordat după intervenția VAR.

„Mi-a rupt gheata, arbitrul a venit, mi-a zis că se verifică. Știam că va fi penalty, eram sigur.

Cum vedeți și voi, este total diferit, este alt joc, eu joc pe o poziție nouă, dar trebuie să ne obișnuim cu toții.

Încerc să fac treaba oriunde mă bagă, am spus-o de multe ori. Acolo unde echipa o să aibă nevoie de mine, o să dau 100%”, a declarat Musi.

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Musi

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