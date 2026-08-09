„Suntem departe de ce vreau” Dinamo a câștigat cu 4-0, dar Nuno Campos nu e mulțumit: „Nu e suficient” + mesaj pentru fani

Dinamo - FC Voluntari 4-0. Nuno Campos (51 de ani), tehnicianul „câinilor”, a vorbit despre victoria categorică obținută de echipa sa în duelul din etapa #4.

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Nuno Campos a ținut să le mulțumească fanilor, considerând că au avut o contribuție decisivă la proporțiile victoriei de pe „Arcul de Triumf”.

Dinamo a câștigat cu 4-0 , dar Nuno Campos nu e mulțumit: „Nu e suficient”

„Suporterii noștri sunt fantastici. Au fost alături de noi exact atunci când am avut nevoie de ei. Au fost cheia victoriei.

Aveam 1-0, dar ei ne-au împins de la spate și ne-au oferit energia ca să ajungem la alt nivel, la alt rezultat. Au fost excepționali”, a spus Nuno Claro la Prima Sport.

Apoi, tehnicianul portughez a îndemnat la calm, spunând că, în ciuda diferenței mari de scor, echipa sa este încă departe de nivelul pe care și-l dorește.

„Încercăm să împărțim lucrurile, când avem posesia și când n-o avem. Când avem mingea trebuie să intrăm în jumătatea adversă, când suntem fără minge trebuie să închidem spațiile. Trebuie să fim o echipă completă, să știm să facem ambele faze.

Trebuie să ne păstrăm nivelul pe toată durata jocului, însă durează până reușești. E doar începutul unui proces acum. Lucrurile pot părea bune pentru că am câștigat în maniera asta, dar e nevoie de timp. Suntem încă departe de ceea ce ar trebui să fim. Am întâlnit o echipă care avea același număr de puncte ca noi. N-a fost ușor să le spargem apărarea. Dacă ne luăm după rezultat, a părut un meci ușor, însă n-a fost așa.

Jucătorii au multe de îmbunătățit, mai ales în modul în care înțeleg jocul pe ambele faze. Doar așa pot fi jucători compleți. Le lipsesc anumite părți ca să fie compleți. E esențial să înțeleagă ce trebuie să facă pentru a deveni compleți. Cred că jucătorii arată calitate, dar nu e suficient ceea ce fac acum”, a explicat Nuno Campos.

„Nimeni nu se aștepta ca Irimia să joace așa de bine”

Întrebat despre prestațiile lui Armstrong și Musi, primii doi marcatori cu Voluntari, portughezul a subliniat că nu contează doar goluri și l-a lăudat pe tânărul David Irimia, ajuns titular în banda dreaptă a defensivei după plecarea lui Sivis:

„Toți jucătorii noștri vor fi importanți. Întotdeauna există tentația să spui că doar cei din echipa de start sau cei care marchează sunt importanți. Îl vedeți pe David Irimia în echipă. Poate că nimeni nu se aștepta ca el să joace așa de bine cum o face”.

Pentru Dinamo urmează derby-ul cu Rapid, în Giulești, duminica viitoare, pe 16 august, de la ora 21:30.

Analizăm Rapidul așa cum facem cu orice echipă. E important să cunoaștem adversarul, plusuri, minusuri. Sunt o echipă puternică și știm că va fi un meci greu. Nuno Campos despre duelul cu Rapid de etapa viitoare

VIDEO. Golul marcat de Musi în Dinamo - Voluntari 4-0

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