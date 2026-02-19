Decizie șocantă Au transferat portarul care și-a ucis cu sânge rece iubita! Povestea înfiorătoare a ajuns pe Netflix: „A fost o greșeală, se întâmplă!”
Decizie șocantă Au transferat portarul care și-a ucis cu sânge rece iubita! Povestea înfiorătoare a ajuns pe Netflix: „A fost o greșeală, se întâmplă!"

Publicat: 19.02.2026, ora 19:30
Actualizat: 19.02.2026, ora 21:07
  • Bruno (41 de ani), portarul condamnat la 22 de ani de închisoare după ce și-a ucis mama copilului său, a semnat cu o nouă echipă, Vasco de Rio Branco, din ligile inferioare ale Braziliei.

Bruno Fernandes e un nume care provoacă frisoane. Nu vorbim de starul lui Manchester United, ci de tizul său brazilian.

Au transferat portarul care și-a ucis cu sânge rece iubita! Povestea înfiorătoare a ajuns pe Netflix

Portar de 1,90m, Bruno era în 2010 titular la Flamengo, unde, culmea, reușise să și marcheze 4 goluri. Contractul său a fost însă suspendat în iulie, în momentul în care a fost arestat! Era suspectul principal în cazul dispariției fostei sale iubite, modelul Eliza Samudio, mama copilului său, Bruninho.

Crima e înfiorătoare. Eliza a murit după ce a fost torturată și strangulată, iar apoi a fost făcută bucăți și dată câinilor.

Bruno a negat inițial acuzațiile, însă mărturia vărului său a fost decisivă. Acesta a spus că portarul a lovit-o pe Eliza cu pistolul în cap, apoi a dus-o inconștientă la un grup de traficanți, care, la ordinul acestuia, au ucis-o și dat-o câinilor, apoi au turnat beton peste rămășițe. În cele din urmă, brazilianul a recunoscut că el a orchestrat totul.

Motivul crimei: nu ar fi vrut să plătească pensie alimentară pentru fiul său!

La trei ani distanță de când a fost arestat, Bruno a fost condamnat la 22 de ani și 3 luni de închisoare pentru crimă, răpire, formarea unui grup infracțional și corupere de minori! Unul dintre complici a susținut că portarul ar fi încercat să se sinucidă în două rânduri în perioada detenție, informație negată de autorități.

Decizie șocantă Au transferat portarul care și-a ucis cu sânge rece iubita! Povestea înfiorătoare a ajuns pe Netflix: „A fost o greșeală, se întâmplă!” Decizie șocantă Au transferat portarul care și-a ucis cu sânge rece iubita! Povestea înfiorătoare a ajuns pe Netflix: „A fost o greșeală, se întâmplă!”

„Lumea a încercat să-mi îngroape visul pentru o singură greșeală”

Bruno avea să fie eliberat în februarie 2017, după numai 6 ani și 7 luni în spatele gratiilor. La scurt timp, acesta semna deja cu Boa Esporte Clube și făcea declarații șocante:

„Ce s-a întâmplat e în trecut. Am făcut-o greșeală, una gravă, dar greșelile se întâmplă în viață. Eu nu sunt o persoană rea. Lumea a încercat să-mi îngroape visul pentru o singură greșeală, dar i-am cerut iertare lui Dumnezeu și merg mai departe”.

A prins doar 5 meciuri, pentru că a fost nevoit să se întoarcă la închisoare, de unde a fost eliberat din nou în 2019, fiind plasat în arest la domiciliu, dar cu posibilitatea de a munci.

Și-a continuat cariera în fotbal, trecând pe la cluburi ca Pocos de Caldas, Rio Branco, Atletico Carioca, Buzios și Capixaba.

Miercuri, a fost transferat de Vasco de Rio Branco, club care și l-a dorit pentru meciurile din Cupa Braziliei. Bruno nu este însă singurul fotbalist cu probleme de la echipă. Mijlocașul Brian este arestat în acest moment, fiind suspectat de viol.

Povestea șocantă a atras atenția celor de la Netflix, care au lansat în 2024 un documentar: „Victima invizibilă: cazul Elizei Samudio”.

Decizie șocantă Au transferat portarul care și-a ucis cu sânge rece iubita! Povestea înfiorătoare a ajuns pe Netflix: „A fost o greșeală, se întâmplă!” Decizie șocantă Au transferat portarul care și-a ucis cu sânge rece iubita! Povestea înfiorătoare a ajuns pe Netflix: „A fost o greșeală, se întâmplă!”

Fiul lui Bruno e și el portar!

Copilul pentru care Bruno nu ar fi vrut să plătească pensie alimentară este un puști promițător în Brazilia. A ales tot postul de portar și, după o perioadă petrecută la Athletico Paranaense, este sub contract cu Botafogo.

Bruno Samudio (sau Bruninho) a debutat deja pentru naționala Braziliei U15! A evoluat 80 de minute într-un amical cu Ecuador, scor 4-3.

Bruninho este în custodia bunicii sale, Sonia, care îl ajută să-și urmeze visul de a ajunge fotbalist profesionist. Pentru asta s-au mutat la peste 1.000 km de casă (Mato Grosso do Sul), inițial în Curitiba, apoi la Rio de Janeiro.

condamnat criminal bruno bruninho eliza samudio vasco de rio branco
