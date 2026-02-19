Controversă la Jocurile Olimpice FOTO. Golul a fost validat, deși echipa avea trei jucători în plus pe teren! De ce nu s-a lăsat cu scandal

Partida dintre Cehia și Canada din sferturile competiției de hochei masculin din cadrul Jocurilor Olimpice de Iarnă a fost în pragul unui scandal imens.

Canada a ajuns în semifinale după ce s-a impus în prelungiri, scor 4-3. Însă un moment bizar a avut loc în timpul ultimei reprize.

Cehia a marcat un gol cu trei jucători în plus pe teren la hochei masculin

Jocurile Olimpice de la Milano-Cortana se apropie de final, iar competiția de hochei a fost marcată de controverse înaintea penultimului act.

Cehia și Canada s-au întâlnit în sferturi, iar europenii au trecut în avantaj în ultima repriză, scor 3-2, după un gol marcat în timp ce aveau 8 jucători de câmp pe teren.

Faza a avut loc cu 8 minute înainte de final, fără să fie observată de arbitri, potrivit marca.com.

foto: captură CBC Olympics

Primul lucru suspect a fost momentul în care șase jucători de câmp sărbătoreau reușita, deși maximul permis de regulament este de cinci jucători plus portarul.

Ulterior, într-un cadru mai larg oferit de CBC Olympics, se observă că 8 jucători ai Cehiei se aflau pe gheață în același timp.

În mod normal, golul ar fi trebuit anulat, iar apoi acordată o lovitură de pedeaspă împotriva echipei care a avut mai mulți jucători pe teren.

Partida s-a încheiat, în cele din urmă, cu victoria Canadei, care a egalat cu puțin sub 4 minute înainte de final, iar apoi a marcat golul victoriei în prelungiri, un scandal imens fiind astfel evitat.

Care vor fi semifinale la hochei masculin:

Canada - Finlanda, 20 februarie, 17:40

SUA - Slovacia, 20 februarie, 22:10

