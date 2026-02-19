„I-am zis: «Mă, ești nebun»?!” Un fost fotbalist din Liga 1 dezvăluie un moment bizar cu Radu Petrescu în prim-plan: „Am rămas mască”

Bogdan Apostu (43 de ani), agent FIFA, a vorbit despre eroarea arbitrului Radu Petrescu (43 de ani) din partida Petrolul - FC Argeș, scor 2-1.

Apostu a povestit și un moment bizar cu „centralul” în prim-plan, care s-a petrecut în urmă cu aproape 15 ani.

În minutul 86 al partidei din etapa 27, Radu Petrescu a fluierat înainte de golul lui Sierra, venit dintr-o centrare a lui Micovschi din lovitură liberă, după ce anterior acordase fault la un duel discutabil între Dongmo și Oancea.

Imediat după ce Micovschi a lovit mingea, Petrescu a fluierat și a oprit jocul, fără să fi existat vreun fault în atac sau vreo poziție de ofsaid care necesita intervenția acestuia.

Ulterior, a urmat un scandal monstru în care președintele piteștenilor, Dani Coman, l-a acuzat dur pe „central”, declarând că arbitrii ar trebui „bătuți și călcați în picioare”.

Bogdan Apostu, despre gafa lui Radu Petrescu: „Mi se pare inimaginabil”

Fostul fotbalist a vorbit despre eroarea „centralului”, dar și despre sancțiunea pe care acesta a primit-o, 12 etape de suspendare.

„Mi se pare puțin 12 etape. Hai să privim lucrurile din două perspective: dacă este o greșeală umană, vorbim despre o suspendare corectă. În schimb, trebuie să ai întotdeauna un raționament. Care a fost raționamentul lui Petrescu? De ce a fluierat?

Să zicem că trebuie să zbori cu avionul, îți dai seama prea târziu și oprești meciul în minutul 75, pentru că te grăbești. E același lucru. Ce e asta, unde suntem aici, pe câmp?! Cum să oprești meciul fără să se întâmple nimic?! Mi se pare inimaginabil!

Nu se poate așa ceva într-un fotbal profesionist. Puteai să întorci decizia înainte să se bată lovitura liberă”, a declarat Bogdan Apostu, conform gsp.ro.

Nu mă erijez în avocatul lui FC Argeș, dar e posibil ca acest punct să priveze clubul de play-off. Sunt toate șansele. Argeșul urmează să joace cu Farul, după cu Dinamo. E posibil ca acel punct să fie decisiv. Atunci cine va răspunde? Bogdan Apostu

Bogdan Apostu, episod bizar cu Radu Petrescu în prim-plan : „Mă, ești nebun?!”

Fostul fotbalist de la UTA, Petrolul sau U Cluj a povestit un episod din 2011, când Radu Petrescu i-a acordat singurul cartonaș roșu din carieră, actualul impresar susținând că nu l-a meritat.

„În cariera mea de fotbalist de Liga 1 am luat un singur cartonaș roșu, acordat de Radu Petrescu. Se întâmpla într-un meci U Cluj - Petrolul (n.r. - 3-2, jucat în august 2011). Credeți-mă, n-a fost «roșu» niciodată!

Eram la Petrolul atunci. Am avut un clinci cu Marius Popa, care era portarul lui U. Nu s-a întâmplat nimic, nu l-am lovit, se vede clar pe reluări. Am primit direct cartonaș roșu, toată lumea a rămas mască!

I-am zis lui Petrescu: «Mă, ești nebun?!». Nu am primit nicio explicație, nu se poate vorbi cu dânșii. E doar o poveste, nu are legătură cu ce s-a întâmplat acum”, a mai spus Bogdan Apostu.

FOTO: Eroarea comisă de Radu Petrescu în Petrolul - FC Argeș, scor 2-1

