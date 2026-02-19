„I-am zis: «Mă, ești nebun»?!” Un fost fotbalist din Liga 1 dezvăluie un moment bizar cu Radu Petrescu în prim-plan: „Am rămas mască” +20 foto
Bogdan Apostu și Radu Petrescu FOTO: Iosif Popescu (GOLAZO.ro) / Sport Pictures
Superliga

„I-am zis: «Mă, ești nebun»?!” Un fost fotbalist din Liga 1 dezvăluie un moment bizar cu Radu Petrescu în prim-plan: „Am rămas mască”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 19.02.2026, ora 17:58
alt-text Actualizat: 19.02.2026, ora 17:59
  • Bogdan Apostu (43 de ani), agent FIFA, a vorbit despre eroarea arbitrului Radu Petrescu (43 de ani) din partida Petrolul - FC Argeș, scor 2-1.
  • Apostu a povestit și un moment bizar cu „centralul” în prim-plan, care s-a petrecut în urmă cu aproape 15 ani.

În minutul 86 al partidei din etapa 27, Radu Petrescu a fluierat înainte de golul lui Sierra, venit dintr-o centrare a lui Micovschi din lovitură liberă, după ce anterior acordase fault la un duel discutabil între Dongmo și Oancea.

Imediat după ce Micovschi a lovit mingea, Petrescu a fluierat și a oprit jocul, fără să fi existat vreun fault în atac sau vreo poziție de ofsaid care necesita intervenția acestuia.

Ulterior, a urmat un scandal monstru în care președintele piteștenilor, Dani Coman, l-a acuzat dur pe „central”, declarând că arbitrii ar trebui „bătuți și călcați în picioare”.

Europa League Răzvan Lucescu a pierdut duelul cu Ionuț Radu » Toate rezultatele din turul play-off-ului pentru optimi
Citește și
Europa League Răzvan Lucescu a pierdut duelul cu Ionuț Radu » Toate rezultatele din turul play-off-ului pentru optimi
Citește mai mult
Europa League Răzvan Lucescu a pierdut duelul cu Ionuț Radu » Toate rezultatele din turul play-off-ului pentru optimi

Bogdan Apostu, despre gafa lui Radu Petrescu: „Mi se pare inimaginabil”

Fostul fotbalist a vorbit despre eroarea „centralului”, dar și despre sancțiunea pe care acesta a primit-o, 12 etape de suspendare.

„Mi se pare puțin 12 etape. Hai să privim lucrurile din două perspective: dacă este o greșeală umană, vorbim despre o suspendare corectă. În schimb, trebuie să ai întotdeauna un raționament. Care a fost raționamentul lui Petrescu? De ce a fluierat?

Să zicem că trebuie să zbori cu avionul, îți dai seama prea târziu și oprești meciul în minutul 75, pentru că te grăbești. E același lucru. Ce e asta, unde suntem aici, pe câmp?! Cum să oprești meciul fără să se întâmple nimic?! Mi se pare inimaginabil!

Nu se poate așa ceva într-un fotbal profesionist. Puteai să întorci decizia înainte să se bată lovitura liberă”, a declarat Bogdan Apostu, conform gsp.ro.

Nu mă erijez în avocatul lui FC Argeș, dar e posibil ca acest punct să priveze clubul de play-off. Sunt toate șansele. Argeșul urmează să joace cu Farul, după cu Dinamo. E posibil ca acel punct să fie decisiv. Atunci cine va răspunde? Bogdan Apostu

Bogdan Apostu, episod bizar cu Radu Petrescu în prim-plan: „Mă, ești nebun?!”

Fostul fotbalist de la UTA, Petrolul sau U Cluj a povestit un episod din 2011, când Radu Petrescu i-a acordat singurul cartonaș roșu din carieră, actualul impresar susținând că nu l-a meritat.

„În cariera mea de fotbalist de Liga 1 am luat un singur cartonaș roșu, acordat de Radu Petrescu. Se întâmpla într-un meci U Cluj - Petrolul (n.r. - 3-2, jucat în august 2011). Credeți-mă, n-a fost «roșu» niciodată!

Eram la Petrolul atunci. Am avut un clinci cu Marius Popa, care era portarul lui U. Nu s-a întâmplat nimic, nu l-am lovit, se vede clar pe reluări. Am primit direct cartonaș roșu, toată lumea a rămas mască!

I-am zis lui Petrescu: «Mă, ești nebun?!». Nu am primit nicio explicație, nu se poate vorbi cu dânșii. E doar o poveste, nu are legătură cu ce s-a întâmplat acum”, a mai spus Bogdan Apostu.

FOTO: Eroarea comisă de Radu Petrescu în Petrolul - FC Argeș, scor 2-1

Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Digi Sport
Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Digi Sport

Galerie foto (20 imagini)

Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport
+20 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Dinamo - Fuchse Berlin 21-27 După o primă repriză excelentă, „dulăii” au înregistrat un nou eșec în Liga Campionilor
Handbal
21:21
Dinamo - Fuchse Berlin 21-27 După o primă repriză excelentă, „dulăii” au înregistrat un nou eșec în Liga Campionilor
Citește mai mult
Dinamo - Fuchse Berlin 21-27 După o primă repriză excelentă, „dulăii” au înregistrat un nou eșec în Liga Campionilor
Liga 2, Etapa #18 Voluntari o învinge pe Steaua și  urcă pe locul doi. Runda continuă sâmbătă cu alte 7 partide » Program + clasament
Liga 2
19:25
Liga 2, Etapa #18 Voluntari o învinge pe Steaua și urcă pe locul doi. Runda continuă sâmbătă cu alte 7 partide » Program + clasament
Citește mai mult
Liga 2, Etapa #18 Voluntari o învinge pe Steaua și  urcă pe locul doi. Runda continuă sâmbătă cu alte 7 partide » Program + clasament

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
arbitru liga 1 Radu Petrescu bogdan apostu
Știrile zilei din sport
„Noroc cu Recorder, altfel nu se știa nimic”  Mihai Stoica a răbufnit pe tema conflictului FCSB - Steaua: „Noi suntem continuatoarea acelei echipe”
Superliga
10:18
„Noroc cu Recorder, altfel nu se știa nimic” Mihai Stoica a răbufnit pe tema conflictului FCSB - Steaua: „Noi suntem continuatoarea acelei echipe”
Citește mai mult
„Noroc cu Recorder, altfel nu se știa nimic”  Mihai Stoica a răbufnit pe tema conflictului FCSB - Steaua: „Noi suntem continuatoarea acelei echipe”
Dinamo l-a ofertat Sorin Cârțu, dezvăluiri de la discuțiile cu sponsorul de la Dinamo
Superliga
11:27
Dinamo l-a ofertat Sorin Cârțu, dezvăluiri de la discuțiile cu sponsorul de la Dinamo
Citește mai mult
Dinamo l-a ofertat Sorin Cârțu, dezvăluiri de la discuțiile cu sponsorul de la Dinamo
Sigilii pe o bază distrusă FOTO+VIDEO. Cum arată azi fosta casă a Rapidului » Investiție de 50 de milioane de lei pentru renașterea Pro Rapid
Special
07:57
Sigilii pe o bază distrusă FOTO+VIDEO. Cum arată azi fosta casă a Rapidului » Investiție de 50 de milioane de lei pentru renașterea Pro Rapid
Citește mai mult
Sigilii pe o bază distrusă FOTO+VIDEO. Cum arată azi fosta casă a Rapidului » Investiție de 50 de milioane de lei pentru renașterea Pro Rapid
Rezultat excelent pentru România VIDEO. Julia Sauter, cea mai bună prestație din carieră în finala la patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă
Jocurile Olimpice
00:00
Rezultat excelent pentru România VIDEO. Julia Sauter, cea mai bună prestație din carieră în finala la patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă
Citește mai mult
Rezultat excelent pentru România VIDEO. Julia Sauter, cea mai bună prestație din carieră în finala la patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:57
„Cel mai mare sprint din viața mea” Eric de Oliveira a tras sperietura vieții lui: „Aveam impresia că mă urmărește cineva! Am crezut că vine Dracula”
„Cel mai mare sprint din viața mea” Eric de Oliveira a tras sperietura vieții lui: „Aveam impresia că mă urmărește cineva! Am crezut că vine Dracula”
12:16
Neymar, anunț despre retragere Starul brazilian a vorbit deschis: „Trebuie să îndur. S-ar putea ca în decembrie...”
Neymar, anunț despre retragere  Starul brazilian a vorbit deschis: „Trebuie să îndur. S-ar putea ca în decembrie...”
11:41
„Regulile ATP sunt de rahat!” FOTO. Carlos Alcaraz, moment tensionat cu arbitrul de scaun: „Foarte nedrept!” » Liderul mondial cere schimbări
„Regulile ATP sunt de rahat!”  FOTO. Carlos Alcaraz, moment tensionat cu arbitrul de scaun: „Foarte nedrept!” » Liderul mondial cere schimbări
11:35
Se gândește la retragere Julia Sauter, după performanța de la Jocurile Olimpice de Iarnă: „Nu este un sport în care poți deveni bogat”
Se gândește la retragere Julia Sauter, după performanța de la Jocurile Olimpice de Iarnă: „Nu este un sport în care poți deveni bogat”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Top stiri din sport
„Nimeni nu o vrea pe FCSB”  Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
Superliga
19.02
„Nimeni nu o vrea pe FCSB” Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
Citește mai mult
„Nimeni nu o vrea pe FCSB”  Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
Infantino, apariție bizară FOTO. Președintele FIFA a participat la Consiliul pentru Pace al lui Trump! Și-a pus pe cap o șapcă controversată
Campionate
19.02
Infantino, apariție bizară FOTO. Președintele FIFA a participat la Consiliul pentru Pace al lui Trump! Și-a pus pe cap o șapcă controversată
Citește mai mult
Infantino, apariție bizară FOTO. Președintele FIFA a participat la Consiliul pentru Pace al lui Trump! Și-a pus pe cap o șapcă controversată
„Voi cum faceți, mă?!” Jurnalistul revoltat că românii rămân în urmă: „Alții cum pot? Să-i aducem pe toți aici”
Special
19.02
„Voi cum faceți, mă?!” Jurnalistul revoltat că românii rămân în urmă: „Alții cum pot? Să-i aducem pe toți aici”
Citește mai mult
„Voi cum faceți, mă?!” Jurnalistul revoltat că românii rămân în urmă: „Alții cum pot? Să-i aducem pe toți aici”
Europa League Răzvan Lucescu a pierdut duelul cu Ionuț Radu » Toate rezultatele din turul play-off-ului pentru optimi
Europa League
00:00
Europa League Răzvan Lucescu a pierdut duelul cu Ionuț Radu » Toate rezultatele din turul play-off-ului pentru optimi
Citește mai mult
Europa League Răzvan Lucescu a pierdut duelul cu Ionuț Radu » Toate rezultatele din turul play-off-ului pentru optimi

Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 28 rapid 10 Universitatea Craiova 36 petrolul ploiesti 18 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
20.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share