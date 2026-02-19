A oprit Jocurile la arestare! BBC a întrerupt transmisiunea live a Olimpiadei pentru a anunța reținerea fostului prinț Andrew

Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles, a fost arestat în Marea Britanie astăzi, suspectat de abuz în funcție publică. I se retrăsese titlul de prinț după dezvăluirile apărute în „Cazul Epstein”.

BBC, postul britanic de televiziune, a pus în așteptare transmisiunea live a Jocurilor Olimpice pentru a anunța știrea reținerii lui Andrew în ziua în care acesta a împlinit 66 de ani.

Terifiantul „Caz Epstein” s-a strâns tot mai mult în jurul lui Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles.

Multiple dezvăluiri, informații, fotografii l-au legat de miliardarul american condamnat pentru viol, pedofilie și trafic de persoane.

Premierul Starmer, despre Andrew: „Nimeni nu este deasupra legii”. A fost arestat!

În urma acestor dezvăluiri, i s-a retras titlul de prinț. Conform presei britanice, poliția analiza acuzațiile, inclusiv cea conform căreia o femeie a fost traficată în Marea Britanie de către Jeffrey Epstein pentru Mountbatten-Windsor.

Andrew Mountbatten-Windsor a fost al doilea fiu al reginei Elisabeta a II-a. Foto: Imago

Astăzi, la BBC Breakfast, prim-ministrul Keir Starmer a declarat: „Nimeni nu este deasupra legii, care trebuie să se aplice în acest caz la fel cum s-ar aplica în orice alt caz”.

Tot azi, în ziua în care împlinește 66 de ani, Mountbatten-Windsor a fost arestat, suspectat de abuz în funcție publică.

BBC One a pus Jocurile Olimpice în așteptare: „Știre de ultimă oră”. Arestarea lui Andrew

Operațiunea poliției și reținerea lui Andrew au provocat întreruperea transmisiunii live, pe BBC, a Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina.

Potrivit Daily Mail, postul public de televiziune a pus Olimpiada în așteptare exact când se aflase că Marea Britanie s-a calificat în semifinalele competiției masculine de curling.

Regele Charles, 77 de ani, și fratele său cu 11 ani mai tânăr. Foto: Imago

„Vom întrerupe transmisiunea Jocurilor în această zi, a 13-a, și vom reveni alături de voi în câteva momente”, a anunțat prezentatoarea Hazel Irvine, pe BBC One.

„Deocamdată, ne întoarcem la Londra pentru o știre de ultimă oră. Ne vom revedea în curând”.

Transmisiunea BBC live de la curling a fost reluată după un minut

Pe ecran a apărut o imagine BBC Sport cu mesajul: „Transmisiunea se va relua în curând pe BBC One”.

După un minut, Irvine a reintrat în direct: „Bun venit înapoi la Jocurile Olimpice de Iarnă, ziua 13”. Și s-a redat live competiția de curling.

