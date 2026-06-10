Business Drops #105 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
IMAGO / fotomontaj GOLAZO.ro
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Business Drops #105 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

alt-text Cristian Gheorghe
alt-text Publicat: 10.06.2026, ora 19:20
alt-text Actualizat: 10.06.2026, ora 19:20
  • Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 105.
  • Astăzi, printre altele, despre averea lui Cristiano Ronaldo, topul celor mai bine plătiți antrenori de la Cupa Mondială și contractul semnat de Stephen Curry.
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1. Averea netă a lui Cristiano Ronaldo a ajuns la aproximativ 1,2 miliarde de dolari, el intrând într-un grup restrâns de sportivi activi miliardari, cum este și baschetbalistul LeBron James. Dincolo de fotbal, conturile portughezului sunt alimentate în principal de parteneriatul pe viață cu Nike și de afacerea din domeniul hospitalității, prin lanțul internațional de hoteluri pe care îl deține.

2. Sorana Cîrstea (36 de ani) a încasat 470.000 de dolari în urma participării la turneul de Grand Slam de la Roland Garros, unde a ajuns până în faza sferturilor de finală. Românca a câștigat 11.700.000 de dolari până acum din tenis și este pe locul 2 într-o ierarhie a veniturilor jucătorilor români, după Simona Halep (40.236.618 de dolari).

3. Tricoul purtat de Pelé în finala Cupei Mondiale din 1958 (Brazilia – Suedia 5-2) va fi scos la licitație cu prețul inițial de 6.000.000 de dolari. Actualul proprietar l-a achiziționat în 2004 cu numai 105.000 de dolari. Este posibil să fie doborât recordul deținut acum de un tricou purtat de Diego Maradona, care a fost vândut pentru 9.280.000 de dolari.

Tricoul purtat de Pelé în finala Cupei Mondiale din 1958 (FOTO: IMAGO) Tricoul purtat de Pelé în finala Cupei Mondiale din 1958 (FOTO: IMAGO)
Tricoul purtat de Pelé în finala Cupei Mondiale din 1958 (FOTO: IMAGO)

4. Paris Saint-Germain a câștigat 25.000.000 de euro pentru triumful din finala Champions League (4-3 cu Arsenal după loviturile de departajare, 1-1 după 120 de minute de joc). La aceste sume se adaugă venituri de 57.120.000 de euro, acordate de UEFA pentru participarea în fazele precedente ale competiției. Finalista a încasat 18.500.000 de euro.

5. Real Madrid conduce în topul celor mai valoroase echipe de fotbal, potrivit Forbes. Clubul din LaLiga a înregistrat venituri de 1,265 miliarde de dolari în ultimul an și este cotat la 9,5 miliarde de dolari. FC Barcelona (LaLiga, valoare de 7,5 miliarde) este pe locul secund în top, podiumul fiind completat de Manchester United (Premier League, 7,2 miliarde).

6. Starul NBA Stephen Curry a semnat un parteneriat pe 10 ani cu brandul chinez de echipament sportiv Li-Ning, care îi permite să deschidă magazine de retail la nivel global și să își extindă brandul personal în domenii precum golful și îmbrăcămintea sport-casual. Cu venituri de 4,3 miliarde de dolari în 2025, Li-Ning ar putea depăși Nike pe piața din China până în 2030.

FOTO: Instagram @stephencurry30) FOTO: Instagram @stephencurry30)
FOTO: Instagram @stephencurry30)

7. Francizele care doresc să se înscrie în NBA Europe trebuie să depună ofertele în luna iunie. Cluburile interesate vor licita între 500.000.000 și 1.000.000.000 de dolari pentru a obține un loc permanent în liga de 16 echipe ce urmează să fie lansată în 2027, chiar și în absența unui parteneriat cu EuroLeague.

8. Carlo Ancelotti, selecționerul Braziliei, este cel mai bine plătit antrenor de la Cupa Mondială 2026, având un salariu anual de 8.280.000 de lire sterline. Italianul este urmat în top de neamțul Thomas Tuchel (Anglia, 5.060.000 de lire sterline) și de argentinianul Mauricio Pochettino (SUA, 4.530.000 de lire sterline).

9. AB InBev, cel mai mare producător de bere din lume, a investit peste 110.000.000 de dolari în sponsorizări pentru a-și promova mărcile cu ocazia turneului final al Cupei Mondiale 2026. La rândul său, producătorul Molson Coors, o companie multinațională canadiano-americană de băuturi și bere, și-a majorat bugetul de publicitate cu 60% pentru spoturi ce vor fi difuzate în timpul transmisiunilor sportive live.

10. Audiența Major League Soccer (MLS) a crescut cu 62% de când Apple TV a început să transmită toate meciurile pe platforma principală de streaming. Audiența săptămânală medie este de 7.900.000 de privitori. Popularitatea crescândă a competiției a făcut ca valoarea medie a francizelor să ajungă la 767.000.000 de dolari.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv în ASE București

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