Business Drops #113 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
IMAGO (fotomontaj GOLAZO.ro)
Special

Business Drops #113 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

alt-text Cristian Gheorghe
alt-text Publicat: 28.07.2026, ora 11:42
alt-text Actualizat: 28.07.2026, ora 11:42
  • Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 113.
  • Astăzi, printre altele, despre suma primită de Spania pentru câștigarea CM 2026, o nouă competiție importantă de atletism și lovitura dată de Antena 1.
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1. Gianni Infantino, actualul președintele al FIFA, a ajuns de la un salariu net de 1.400.000 de euro în 2016 la 5.900.000 de euro în 2024, cu tot cu bonusuri. Veniturile forului fotbalistic au crescut de la 500.000.000 de euro în 2016 la 2,3 miliarde în 2025. Se estimează că, anul acesta, ele vor fi de aproximativ 8 miliarde de euro, datorită Cupei Mondiale.

2. Spania și-a asigurat 50 de milioane de dolari de la FIFA datorită câștigării Cupei Mondiale 2026 (1-0 cu Argentina, după prelungiri), federația spaniolă de fotbal oferind jucătorilor 45% din această sumă. Turneul final desfășurat în SUA, Mexic și Canada a avut un fond de premiere record de 655 de milioane de dolari.

3. Televiziunile americane au generat 1,19 miliarde de dolari din vânzarea de publicitate în timpul Cupei Mondiale 2026, aproape de trei ori mai mult decât la ediția precedentă, când veniturile s-au ridicat la 441.000.000 de dolari. Postul Fox, care a plătit 485.000.000 de dolari pentru drepturile de difuzare, a atras 835.000.000 de dolari din publicitate.

4. Sebastian Coe, președintele forului mondial de atletism, a anunțat lansarea unei noi competiții, cu fond de premiere de 10.000.000 de dolari. Aceasta va fi organizată o dată la doi ani, cu scopul de a face atletismul mai atractiv pentru televiziuni și public. Recent, World Athletics a devenit primul organism internațional din sport care acordă 50.000 de dolari fiecărui campion olimpic.

5. Omul de afaceri britanico-indian Amit Bhatia a început negocierile cu Fenway Sports Group (FSG), compania care deține Liverpool FC, pentru achiziționarea unui pachet minoritar de acțiuni. Anul trecut, o firmă americană a plătit aproximativ 200.000.000 de dolari pentru un pachet de 3% din acțiunile grupării din Premier League, pe care a evaluat-o la 6 miliarde de dolari.

6. Oțelul Galați va încasa 190.000 de dolari, iar „U” Cluj va primi 195.000 de dolari în urma participării la Cupa Mondială 2026 a lui Joao Paulo (Capul Verde) și, respectiv, a lui Jovo Lukic (Bosnia-Herțegovina). Topul cluburilor care se aleg cu cei mai mulți bani pentru că au trimis fotbaliști la turneul final este condus de Manchester City (4.400.000 de dolari).

7. Universitatea Texas Tech a încheiat un parteneriat în valoare de 75.000.000 de dolari cu compania de tehnologie Galaxy. Acordul prevede redenumirea arenei de fotbal AT&T în Galaxy Stadium, pentru următorii 15 ani.

8. Antena 1 a înregistrat cea mai mare audiență pentru o finală de Cupă Mondială în ultimii 20 de ani, la nivel național. Meciul Spania vs Argentina (1-0 după prelungiri) a fost urmărit de 3.493.000 de telespectatori. Minutul de aur a fost la ora 23:29 (peste 3.800.000 de privitori).

9. FIFA estimează venituri fără precedent pentru ciclul financiar 2023-2026, în valoare de 15 miliarde de dolari, o contribuție semnificativă având veniturile generate de Cupa Mondială 2026 din SUA, Mexic și Canada (aproximativ 9 miliarde de dolari). Pe parcursul întregului an 2022, când Qatar a găzduit turneul final al CM, forul fotbalistic a declarat venituri de 5,77 miliarde de dolari.

10. Înaintea fiecărui meci de pe teren propriu din SuperLiga 2026-2027, în orele de dinaintea fluierului de start, Dinamo organizează o întâlnire cu fanii intitulată „Dinamo Fest”. Accesul la eveniment este gratuit, iar participanții intră automat în tragerea la sorți pentru un tricou oficial de joc, fanionul meciului și trei mingi Puma.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei școli de marketing sportiv în ASE București

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